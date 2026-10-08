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Шмыгаль сообщил о повреждении важного энергообъекта Киева после атаки

Виталий Кирсанов
8 октября 2026, 21:07
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В "Укрэнерго" уточнили, что в результате обстрела были повреждены несколько элементов электросети, которая обеспечивает столицу электроэнергией.
Шмыгаль сообщил о повреждении важного энергообъекта Киева после атаки
Шмыгаль сообщил о повреждении важного энергообъекта Киева после атаки / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/dshmyhal, УНИАН

Кратко:

  • Специалисты работают над восстановлением электроснабжения
  • Последствия атаки также сказались на работе системы водоснабжения

Вечером 8 октября российские войска атаковали Киев, в результате чего был поврежден один из важных энергетических объектов столицы. Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения.

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"Состоялась атака на один из важных для города Киева энергообъектов. Энергетики делают все, чтобы оперативно восстановить свет. Сейчас атака российских дронов продолжается. Задействованы все службы", - написал Шмыгаль в Telegram.

В "Укрэнерго" уточнили, что в результате обстрела были повреждены несколько элементов электросети, которая обеспечивает столицу электроэнергией. Из-за этого в некоторых районах Киева возникли перебои с электроснабжением, затронувшие значительное количество потребителей.

Последствия атаки также сказались на работе системы водоснабжения. В "Киевводоканале" сообщили о снижении давления в водопроводной сети на правом берегу столицы.

"В настоящее время наблюдается снижение давления в водопроводных сетях правобережной части столицы, в частности в Святошинском, Соломенском, Шевченковском, Голосеевском и Печерском районах. В некоторых домах возможно временное прекращение водоснабжения", - говорится в сообщении предприятия.

Коммунальные службы и энергетики продолжают работать над устранением последствий атаки и восстановлением стабильного снабжения потребителей.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Очереди отключения света, графики отключения инфографика / Инфографика: Главред

В каких городах зимой может быть самая сложная ситуация со светом

Главред писал, что по словам энергетического эксперта Геннадия Рябцева, сложнее всего будет зимой населенным пунктам вблизи зоны боевых действий. Там, по оценке специалиста, проблемы со светом будут продолжаться дольше и не ограничатся холодным периодом.

К списку наиболее проблемных городов Рябцев отнес Харьков, Сумы, Херсон, Николаев и Запорожье. Далее в списке – Чернигов, Одесса, Днепр и Киев. Для столицы эксперт прогнозирует более умеренный вариант, чем для Харькова. По модели, которую он считает основной, графики будут вводить только тогда, когда нагрузка на сеть максимальная.

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Напомним, вечером 8 октября в Киеве временно приостановили движение поездов на всех трех линиях метрополитена. Также остановили работу эскалаторов на станциях. Причиной стало снижение напряжения от внешних источников питания.

Главред писал, что российские удары по линиям электропередач могут вызывать аварийные отключения, но не создают такой же длительной проблемы, как повреждение высоковольтных подстанций.

В Украине 9 октября в некоторых регионах будут применяться графики ограничения потребления электроэнергии. Причиной стали последствия российских ракетно-дроновых атак по энергетической инфраструктуре.

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О компании: "Укрэнерго"

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

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