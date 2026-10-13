РФ продолжает бить по энергетике Украины: в ISW объяснили, чем опасно перемирие

В Институте изучения войны предупреждают, что предложенные условия прекращения ударов могут оказаться выгоднее для Москвы.

https://glavred.info/ukraine/rf-prodolzhaet-bit-po-energetike-ukrainy-v-isw-obyasnili-chem-opasno-peremirie-10803734.html Ссылка скопирована

РФ продолжает бить по энергетике Украины / Коллаж: Главред, фото: Харьковская ОГА, Офис президента, скриншот из видео

Вы узнаете:

Что предусматривает предложение Трампа

Почему энергетическое перемирие может быть выгодно Кремлю

Россия продолжает атаковать энергетическую инфраструктуру Украины, несмотря на обсуждение возможного энергетического перемирия. В Институте изучения войны (ISW) предупреждают, что предложенные условия прекращения ударов могут оказаться выгоднее для Москвы и не защитить украинские электростанции от российских атак зимой.

Об этом говорится в отчете ISW.

видео дня

По оценке аналитиков, по состоянию на 12 октября Украина и Россия не заключили соглашение о прекращении ударов по энергетическим объектам. При этом российские войска продолжили атаковать украинскую инфраструктуру, несмотря на обсуждение возможного перемирия.

В ночь на 12 октября под удар попали теплоэлектростанция к западу от Харькова, объекты газодобычи в Харьковской области и нефтебаза в Сарнах Ровенской области.

Президент Украины Владимир Зеленский также сообщил, что 12 октября российские войска атаковали шесть энергетических объектов страны.

В то же время украинские военные не наносили ударов по энергетической инфраструктуре России.

Зеленский заявил о готовности Киева к полному энергетическому перемирию, однако подчеркнул, что Украина ожидает аналогичных действий со стороны Москвы и официального согласования условий прекращения атак.

Что предусматривает предложение Трампа

11 октября неназванный представитель Белого дома в комментарии Axios уточнил, что заявление президента США Дональда Трампа об энергетическом перемирии касалось возможного соглашения, а не уже достигнутых договоренностей между Украиной и Россией.

По словам американского чиновника, первоначальный вариант инициативы предусматривает мораторий на удары по нефтеперерабатывающим заводам. Впоследствии ограничения могут распространить и на другие объекты энергетической инфраструктуры.

Именно такой подход вызывает опасения у аналитиков ISW. Они считают, что ограниченный характер предложенного перемирия может создать для России более благоприятные условия, чем для Украины.

Почему энергетическое перемирие может быть выгодно Кремлю

Россия располагает десятками действующих нефтеперерабатывающих заводов, тогда как в Украине работает только один. В таких условиях запрет на удары по НПЗ способен существенно ограничить возможности украинской армии атаковать российскую энергетическую инфраструктуру, не обеспечивая при этом сопоставимой защиты украинских энергообъектов.

По оценке ISW, если договоренность будет распространяться исключительно на нефтеперерабатывающие заводы, Россия сможет продолжить удары по украинским электростанциям в зимний период 2026-2027 годов.

Таким образом, Украина рискует ограничить атаки на важные энергетические объекты России, тогда как российские войска сохранят возможность наносить удары по другим элементам украинской энергосистемы.

Аналитики ISW подчеркивают, что подобный формат перемирия не обеспечит сторонам равных преимуществ. Напротив, он может предоставить Кремлю дополнительные возможности для продолжения атак на энергетическую инфраструктуру Украины накануне зимы и в течение холодного сезона.

Дизельное соглашение Трампа и Путина / Инфографика: Главред

В чем может заключаться истинный интерес США - мнение эксперта

Глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко считает, что договоренность США о закупке российского дизельного топлива может быть связана не с дефицитом топлива, а с возможностью заработать на его перепродаже. На фоне ослабления санкций против российского дизельного топлива и призывов Вашингтона к Украине прекратить удары по российским НПЗ отношения между Киевом и Белым домом остаются напряженными.

В интервью Главреду эксперт отметил, что США являются крупнейшим экспортером дизельного топлива в мире и обеспечивают почти 20% мирового экспорта. Поэтому потребность в российском дизеле для покрытия внутреннего дефицита вызывает сомнения. По его предположению, топливо могли приобрести со скидкой, чтобы впоследствии перепродать дороже на мировом рынке.

"Дизельного топлива в Соединенных Штатах в избытке. Они обеспечивают почти пятую часть мирового экспорта. И у меня вообще складывается впечатление, что российский дизель могли решить приобрести с определенным дисконтом, чтобы потом перепродать его на мировом рынке по более высокой цене. Условно говоря, "купи-продай". Поэтому не исключаю, что в этой истории может быть заинтересованность отдельных лиц из ближайшего окружения Трампа", - отметил Чаленко.

Эксперт также связал действия Вашингтона с трудностями дипломатического урегулирования конфликта вокруг Ирана. По его мнению, Дональд Трамп не хочет начинать полномасштабную наземную операцию из-за её политических последствий накануне выборов в Конгресс, однако дипломатические попытки урегулировать кризис не дали результата.

Соглашение о поставках дизельного топлива из РФ в США - новости по теме

Напомним, 9 октября Дональд Трамп объявил о достижении договоренности с Владимиром Путиным о поставках энергоресурсов. По словам Трампа, это соглашение предусматривает поставки российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

Как сообщал Главред, Владимир Зеленский резко отреагировал на решение США и охарактеризовал его как явную слабость позиций Запада. По его словам, ослабление санкций без долгосрочной договоренности приведет к продолжению войны.

Верховный представитель Евросоюза Кая Каллас заявила, что Европейский Союз не будет ослаблять давление на Россию и готовит новые ограничительные меры. Она сообщила о намерении ЕС принять самый масштабный пакет санкций с начала войны в ответ на соглашение между США и Россией.

Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает, что соглашение об экспорте российского дизельного топлива поможет вернуть Москву за стол переговоров по завершению войны в Украине. Американские представители признали украинским чиновникам, что предыдущие попытки добиться начала полноценных мирных переговоров не принесли ожидаемых результатов.

Читайте также:

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред