Газ горит желтым или красным пламенем: что нужно проверить

Вы узнаете:
- Почему пламя газовой плиты меняет синий цвет на желтый или красный
- Какие загрязнения и неисправности могут нарушать горение газа
- Что делать, если пламя изменило цвет
Правильное горение природного газа или пропан-бутана должно создавать стабильное синее пламя с четким конусом у горелки. Именно такой цвет свидетельствует об оптимальном соотношении газа и воздуха, полном сгорании топлива и безопасной работе плиты.
Если же пламя меняет оттенок на желтый, оранжевый или красный, это сигнал о том, что что-то в системе работает неправильно, пишет Главред со ссылкой на Deccoria.
Что означает необычный цвет пламени
Желтое или красное пламя указывает на неполное сгорание газа. В таком случае тепло отдается менее эффективно, еда готовится дольше, а расход топлива возрастает. Кроме того, неполное горение может сопровождаться образованием угарного газа - бесцветного и без запаха вещества, опасного для здоровья. Поэтому игнорировать такие изменения не стоит.
Наиболее частые причины
Причины могут быть как простыми, так и серьезными. К распространённым относятся:
- пыль или мелкие частицы, попавшие в пламя;
- грязные или обгоревшие днища кастрюль и сковородок, которые влияют на горение;
- загрязненные конфорки и их крышки - их следует периодически очищать, например, замочив в горячем растворе уксуса с водой или используя пасту из пищевой соды;
- неправильно установленные горелки или крышки;
- неправильная регулировка сопел горелки;
- изношенные или поврежденные элементы плиты;
- загрязнение газовой системы дома.
Качество самого газа редко становится причиной изменения цвета пламени, поэтому в первую очередь стоит проверить состояние плиты.
Что делать
Если пламя приобрело необычный цвет, следует немедленно выключить конфорку. После остывания проверьте чистоту горелок и решетки, убедитесь, что все элементы установлены правильно. Если после очистки проблема не исчезает, пользоваться плитой опасно - требуется проверка специалиста. В крайнем случае можно обратиться к поставщику газа, чтобы узнать о возможных временных проблемах с подачей.
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Об источнике: Deccoria
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