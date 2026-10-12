Новые графики отключений: украинцы могут остаться без воды, эксперт назвал причину

Эксперт объяснил, как длительные отключения электроэнергии могут повлиять на водоснабжение.

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Графики отключений воды могут стать новой реальностью для украинцев / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вы узнаете:

Почему в Украине могут ввести графики водоснабжения

Как длительные отключения электричества влияют на водоснабжение

Как часто могут подавать воду во время отключений

В Украине могут ввести графики подачи воды во время длительных отключений электроэнергии. Об этом в эфире "Ранок.LIVE" сообщил директор Ассоциации "Укрводоканалекология" Александр Шкинь.

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По его словам, хотя автономные источники питания способны поддерживать давление в сети, его может не хватать для подачи воды на верхние этажи многоэтажек.

"Графики водоснабжения будут, потому что это будет связано, как минимум, с подвозом топлива и с остановками генераторов, которые обеспечивают подачу воды. Распределительное электрооборудование не может работать постоянно", - пояснил он.

В то же время Шкинь отметил, что в большинстве городов по крайней мере раз в сутки на несколько часов вода будет всегда.

Скриншот из Telegram-канала Главред

Видео с объяснением эксперта можно просмотреть в Telegram-канале Главред по ссылке.

Существует ли угроза отключений воды для жителей Киева - мнение эксперта

Главред писал, что, по словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, почти все насосные станции Киева должны получить резервное питание только к декабрю, поэтому во время длительных отключений электроэнергии часть районов столицы по-прежнему рискует остаться без воды.

На данный момент модернизация выполнена лишь частично, а во время недавних аварийных отключений электроэнергии в некоторых районах столицы пропадало и водоснабжение. Причина кроется в особенностях рельефа и технической зависимости сети от энергосистемы.

Графики отключения воды в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что Кремль может перейти к системным ударам по объектам водной инфраструктуры, пытаясь создать эффект гуманитарного кризиса. Целями могут стать не отдельные объекты, а вся система жизнеобеспечения городов - водозаборы, насосные станции, водопроводы и канализационные узлы.

Ранее сообщалось, что РФ уже планирует серию атак с помощью ударных БПЛА по объектам критической инфраструктуры в центральных регионах Украины. Под прицелом оказались насосные станции водоснабжения и водоочистные сооружения.

Накануне стало известно, что в случае атак России на объекты водоснабжения в Украине могут ввести графики отключения воды, аналогично отключениям электроэнергии.

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О персоне: Александр Шкин Александр Шкин - украинский коммунальный и общественный деятель, директор ассоциации "Укрводоканалекология", бывший начальник коммунального предприятия "Черниговводоканал".

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