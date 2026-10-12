Новые графики отключений: украинцы могут остаться без воды, эксперт назвал причину

Вы узнаете:
- Почему в Украине могут ввести графики водоснабжения
- Как длительные отключения электричества влияют на водоснабжение
- Как часто могут подавать воду во время отключений
В Украине могут ввести графики подачи воды во время длительных отключений электроэнергии. Об этом в эфире "Ранок.LIVE" сообщил директор Ассоциации "Укрводоканалекология" Александр Шкинь.
По его словам, хотя автономные источники питания способны поддерживать давление в сети, его может не хватать для подачи воды на верхние этажи многоэтажек.
"Графики водоснабжения будут, потому что это будет связано, как минимум, с подвозом топлива и с остановками генераторов, которые обеспечивают подачу воды. Распределительное электрооборудование не может работать постоянно", - пояснил он.
В то же время Шкинь отметил, что в большинстве городов по крайней мере раз в сутки на несколько часов вода будет всегда.
Видео с объяснением эксперта можно просмотреть в Telegram-канале Главред по ссылке.
Существует ли угроза отключений воды для жителей Киева - мнение эксперта
Главред писал, что, по словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, почти все насосные станции Киева должны получить резервное питание только к декабрю, поэтому во время длительных отключений электроэнергии часть районов столицы по-прежнему рискует остаться без воды.
На данный момент модернизация выполнена лишь частично, а во время недавних аварийных отключений электроэнергии в некоторых районах столицы пропадало и водоснабжение. Причина кроется в особенностях рельефа и технической зависимости сети от энергосистемы.
Графики отключения воды в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что Кремль может перейти к системным ударам по объектам водной инфраструктуры, пытаясь создать эффект гуманитарного кризиса. Целями могут стать не отдельные объекты, а вся система жизнеобеспечения городов - водозаборы, насосные станции, водопроводы и канализационные узлы.
Ранее сообщалось, что РФ уже планирует серию атак с помощью ударных БПЛА по объектам критической инфраструктуры в центральных регионах Украины. Под прицелом оказались насосные станции водоснабжения и водоочистные сооружения.
Накануне стало известно, что в случае атак России на объекты водоснабжения в Украине могут ввести графики отключения воды, аналогично отключениям электроэнергии.
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О персоне: Александр Шкин
Александр Шкин - украинский коммунальный и общественный деятель, директор ассоциации "Укрводоканалекология", бывший начальник коммунального предприятия "Черниговводоканал".
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