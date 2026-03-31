РФ выбрала новые цели для атаки по Украине - какие города и области под прицелом

Главное:
- РФ готовит удары дронами по водоснабжению
- Возможны удары по объектам в Кропивницком, Кировоградской и Днепропетровской областях
- Граждан призывают иметь резерв питьевой воды
РФ планирует серию атак с помощью ударных БпЛА по объектам критической инфраструктуры в центральных регионах Украины. Под прицелом оказались насосные станции водоснабжения и водоочистные сооружения. Об этом предупредил мониторнговый канал "єРадар".
По данным наблюдателей, угроза касается объектов в районе Кропивницкого и Кировоградской области в целом, а также на территории Днепропетровщины. Поражение таких целей может привести к длительным перебоям с подачей воды жителям этих регионов.
Граждан призывают быть максимально внимательными к сигналам воздушной тревоги и заранее подготовиться к возможной чрезвычайной ситуации. В частности, рекомендуется держать в резерве запас питьевой и технической воды как минимум на несколько дней.
Признаки подготовки РФ к новому удару
Мониторы также фиксируют доставку БпЛА типа Шахед на северные аэродромы базирования "Шаталово", "Навля", "Халино" та "Орел". В то же время зафиксирован подвоз крылатых ракет воздушного базирования Х-101 на аэродром "Энгельс-2" та аэродром "Украинка" для зарядки стратегической авиации.
"Ночью и в течение вчерашнего дня на Житомирщине, Винниччине, Киевщине и Одесщине работали разведывательные БпЛА с целью определения рельефа местности для дальнейшего прокладывания маршрутов крылатых ракет", - говорится в сообщении.
Кроме этого, мониторинговый канал "Kyiv AirDefense" сообщил, что у россиян запланированы тренировочные полеты самолетов МиГ-31К в пределах воздушного пространства Тамбовской, Рязанской, Владимирской и Нижегородской областей. Из-за этого возможно объявление воздушной тревоги по всей территории Украины.
Напомним, 25 марта президент Украины сообщил, что РФ готовит операцию против систем водоснабжения в Украине в ближайшие месяцы. Он призвал усилить защиту этих объектов в громадах и поручил создать дополнительные рубежи ПВО, в частности на западе страны.
В интервью Reuters Зеленский сказал, что Россия продолжает второй этап зимней операции ударов по критической инфраструктуре Украины. По его словам, сейчас целями для российских ударов являются - водообеспечение, резервуары, дамбы, логистика.
Как ранее сообщал Главред, военный аналитик Олег Жданов предупредил о вероятности новой массированной ракетной атаки РФ в ближайшее время. По его словам, удары могут быть направлены не только по энергетике, но и по объектам водоснабжения.
Что такое мониторинговые каналы
Мониторинговый канал - условное название телеграм-канала, который в режиме реального времени сообщает о движении российских ракет над территорией Украины. Официальный телеграм канал такого типа - "Воздушные силы ВС Украины". Также существует ряд неофициальный каналов, например "Николаевский Ванек", который связывают с Виталием Кимом, а также канал monitor (анонимный).
