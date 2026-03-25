Россия готовит операцию против систем водоснабжения в Украине - Зеленский

Руслана Заклинская
25 марта 2026, 20:53
Президент подчеркнул необходимость создания дополнительных линий защиты.
Россия готовит операцию против систем водоснабжения / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, УНИАН, freepik.com

Ключевые тезисы Зеленского:

  • РФ готовит удары по системам водоснабжения
  • Необходимо усилить защиту инфраструктуры
  • Украина развивает сотрудничество с Ближним Востоком

Россияне готовят на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения в Украине. К защите этих объектов нужно относиться ответственно. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Провел селекторную конференцию со всеми регионами, где были российские удары и попадания. Особое внимание — Черниговской области, там весь день велись работы по восстановлению электричества", - рассказал глава государства.

Зеленский подчеркнул необходимость создания дополнительных рубежей защиты от беспилотников именно в западных областях Украины. Соответствующее поручение уже получили правительственные чиновники, Офис президента и военные.

"Нужно добавить рубежей защиты – это четкая задача. Мы знаем также, что россияне готовят на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения, в каждой общине должно быть серьезное отношение, абсолютно ответственное отношение, к защите соответствующих объектов", - заявил президент.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Какими ракетами РФ обстреливает Украину / Инфографика: Главред

Кроме того, Зеленский вместе с премьер-министром, главой "Нафтогаза", другими правительственными чиновниками и министром обороны Украины рассмотрели ключевые задачи. Также определены задачи для Воздушных сил и ВСУ.

Сотрудничество с Ближним Востоком

В то же время Украина активно работает со странами Ближнего Востока и Персидского залива, которые интересуются украинским опытом защиты от дронов. Зеленский подчеркнул, что современные войны уже предполагают применение FPV-дронов.

"Это современная война, к которой нужно быть готовыми. Украина обладает этой экспертизой, и мы нуждаемся — в обмен на нашу поддержку — в соответствующей поддержке в том, с чем нам здесь сложнее: это и защита от баллистики, и финансовые ресурсы на оборону. Украина предлагает взаимовыгодное партнерство: мы можем усилить тех, кто может усилить нас. И сейчас ситуация в мире такова, что только скоординированные и совместные действия могут гарантировать реальные результаты и настоящую безопасность", - сказал Зеленский.

По его словам, Украине нужно искать дополнительные возможности укрепления. Ближний Восток и Персидский залив, как отметил президент, - это правильная перспектива и серьезные возможности укрепить нас.

Новая тактика атак РФ - новости по теме

Напомним, еще 2 марта Зеленский предупредил, что Россия готовит новую волну атак на Украину, в частности по критическим объектам водоснабжения, инфраструктуре и логистике. Враг пытается создать дополнительные проблемы для населения.

Как сообщал Главред, во время удара РФ 24 марта часть беспилотников смогла прорваться в западные регионы. Командующий беспилотными системами противовоздушной обороны Юрий Черевашенко заявил, что Украина готовит новый рубеж ПВО на западе.

В Воздушных силах отмечают, что 24 марта Россия осуществила одну из самых масштабных атак дронами по Украине — за сутки применили почти тысячу БПЛА, из них более 550 только днем. РФ пытается перейти к круглосуточным атакам и может нарастить их до 800-1000 дронов в сутки.

Читайте также:

Об источнике: Офис президента Украины

Офис президента Украины (ОПУ) — постоянный орган, созданный президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация президента Украины (1991—2005, 2010—2019), Секретариат президента Украины (2005—2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский война России и Украины атака дронов Ракетная атака на Украину
Угроза "красного" уровня: РФ готовит комбинированную атаку в ближайшее время

США поставили Украине ультиматум по Донбассу — что предлагают взамен

В Украине создадут новый рубеж ПВО — какие области Украины он будет защищать

Популярное

Ещё
Китайский гороскоп на завтра, 26 марта: Быкам - стресс, Кроликам - расставания

Китайский гороскоп на завтра, 26 марта: Быкам - стресс, Кроликам - расставания

В Украине ввели новые правила работы на госслужбе — что изменится для мужчин

В Украине ввели новые правила работы на госслужбе — что изменится для мужчин

Гороскоп Таро на завтра 26 марта: Львам - путь, Рыбам - вызов

Гороскоп Таро на завтра 26 марта: Львам - путь, Рыбам - вызов

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке баристы за 45 секунд

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке баристы за 45 секунд

Гороскоп на завтра, 26 марта: Овнам - подарок, Водолеям - прибыль

Гороскоп на завтра, 26 марта: Овнам - подарок, Водолеям - прибыль

Последние новости

21:30

Угроза "красного" уровня: РФ готовит комбинированную атаку в ближайшее время

21:26

США поставили Украине ультиматум по Донбассу — что предлагают взамен

21:17

Зачем синицы собирают окурки: неожиданное объяснение ученых шокирует

21:02

В Украине создадут новый рубеж ПВО — какие области Украины он будет защищать

20:53

Россия готовит операцию против систем водоснабжения в Украине - Зеленский

Россия может вторгнуться в страны Балтии в течение 2026 года, гарантий успеха нет — ГорбачРоссия может вторгнуться в страны Балтии в течение 2026 года, гарантий успеха нет — Горбач
20:52

Синий цвет против белокрылки: как избавиться от вредителя без химикатов

20:22

Потепление врывается во Львовскую область: когда ожидать +18 градусов

20:21

"Искандеров" станет меньше: ВСУ обрели новые возможности для нанесения ударов

20:09

Почему чекисты носили кожаные куртки: от вшей до символа власти

Реклама
19:57

Зачем хозяйки отрезают уголок губки для посуды: об этом трюке знают единицы

19:40

Направили в психбольницу: в РФ скончался 49-летний звезда сериалов

19:35

Самое ценное сокровище: что хранили женщины в сундуках, принадлежавших только имВидео

19:28

Новая тактика воздушного террора: почему РФ нанесла удар днём и сколько дронов готовит

19:11

Келлог нашел неожиданное сходство между Зеленским и Трампом - что он сказал

19:02

Бывший Лорак показался с красивой блондинкой и засветил нежности в постели

18:51

Как легко очистить батареи и повысить эффективность отопления: простой трюк

18:37

Мобилизация в городах будет по-новому - какие изменения готовятся и кого коснутся

18:20

"Стыдно признаться": Алина Гросу разоткровенничалась о беременности

18:19

В Днепре готовятся к повышению тарифов на проезд: когда и насколько поднимут цену

18:10

Вместо трассы — древний город: неожиданная находка археологов

Реклама
18:04

Мирные переговоры были содержательными, но прогресса нет: в МИД назвали причину

17:25

Рада "заблокирована": депутаты устроили демарш и выдвинули условия — чем это грозит

17:10

Сад в марте: 4 крайне важных дела, которые нужно успеть сделать до конца месяца

17:07

Почему Пасха не у православных и католиков совпадает: все решает один нюанс

17:03

Как сказать по-украински "препятствовать": многие говорят неправильно

16:56

Гривня внезапно укрепилась, доллар и евро обвалились: курс валют на 26 марта

16:32

Будет почти +20 градусов: на Тернопольщине ожидается настоящее потепление

16:29

"Контингент не тот": Киркоров отказался петь для оккупантов

16:09

Почему водительские права в СССР не действовали в других городах - объяснение удивит

15:43

Украинцы скупают килограммами: цены на один продукт обвалились до минимума

15:43

"Прощай, друг": скончался известный украинский актер

15:25

Кого ждет самый важный месяц 2026 года: гороскоп на апрельВидео

15:20

Пасхальные яйца с вау‑эффектом: как сделать яркие крашенки за копейки

14:58

В Украине ввели новые правила работы на госслужбе — что изменится для мужчин

14:37

Владельцев разрушенного жилья освободили от оплаты коммуналки: принят закон

14:25

Лунный календарь стрижек на апрель 2026: что делать с волосами до Пасхи

14:22

Прилетел с территории РФ: дрон ударил по электростанции в Эстонии, что известно

14:20

Что на самом деле означают скрещенные руки: не всегда это признак недоверия

14:01

Силы обороны поразили российский боевой ледокол на Балтике

13:38

Как разморозить мясо за считанные минуты: блогерша поразила лайфхаком

Реклама
13:37

Как проверить штрафы за парковку онлайн: в Украине запущен новый сервисВидео

13:00

Котенка отвергли за "некрасивую" внешность, но потом именно его выбрали и полюбили

12:52

Китайский гороскоп на завтра, 26 марта: Быкам - стресс, Кроликам - расставания

12:46

Садоводы жалеют об этом: названы цветы, которые лучше не сажать в садуВидео

12:39

Венгрия прекращает поставки газа в Украину: Орбан выдвинул новый ультиматум

12:08

"Бабушкины" вещи снова в моде: названы тренды интерьера 2026Видео

11:43

"Суммы огромные": LELÉKA раскрыла масштабы расходов на "Евровидение"

11:41

Буданов: Украина впервые разрабатывает стратегию расширения отношений и присутствия в Африке

11:41

Температура понизится: известно, когда Украину накроют дожди и похолодание

11:39

"Ждем на буровую": дочь-качок путинистки Шукшиной ошарашила новым видео

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23.

