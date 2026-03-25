Россия готовит операцию против систем водоснабжения в Украине - Зеленский

Президент подчеркнул необходимость создания дополнительных линий защиты.

Россия готовит операцию против систем водоснабжения

Ключевые тезисы Зеленского:

РФ готовит удары по системам водоснабжения

Необходимо усилить защиту инфраструктуры

Украина развивает сотрудничество с Ближним Востоком

Россияне готовят на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения в Украине. К защите этих объектов нужно относиться ответственно. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Провел селекторную конференцию со всеми регионами, где были российские удары и попадания. Особое внимание — Черниговской области, там весь день велись работы по восстановлению электричества", - рассказал глава государства.

Зеленский подчеркнул необходимость создания дополнительных рубежей защиты от беспилотников именно в западных областях Украины. Соответствующее поручение уже получили правительственные чиновники, Офис президента и военные.

"Нужно добавить рубежей защиты – это четкая задача. Мы знаем также, что россияне готовят на ближайшие месяцы операцию против систем водоснабжения, в каждой общине должно быть серьезное отношение, абсолютно ответственное отношение, к защите соответствующих объектов", - заявил президент.

Кроме того, Зеленский вместе с премьер-министром, главой "Нафтогаза", другими правительственными чиновниками и министром обороны Украины рассмотрели ключевые задачи. Также определены задачи для Воздушных сил и ВСУ.

Сотрудничество с Ближним Востоком

В то же время Украина активно работает со странами Ближнего Востока и Персидского залива, которые интересуются украинским опытом защиты от дронов. Зеленский подчеркнул, что современные войны уже предполагают применение FPV-дронов.

"Это современная война, к которой нужно быть готовыми. Украина обладает этой экспертизой, и мы нуждаемся — в обмен на нашу поддержку — в соответствующей поддержке в том, с чем нам здесь сложнее: это и защита от баллистики, и финансовые ресурсы на оборону. Украина предлагает взаимовыгодное партнерство: мы можем усилить тех, кто может усилить нас. И сейчас ситуация в мире такова, что только скоординированные и совместные действия могут гарантировать реальные результаты и настоящую безопасность", - сказал Зеленский.

По его словам, Украине нужно искать дополнительные возможности укрепления. Ближний Восток и Персидский залив, как отметил президент, - это правильная перспектива и серьезные возможности укрепить нас.

Новая тактика атак РФ - новости по теме

Напомним, еще 2 марта Зеленский предупредил, что Россия готовит новую волну атак на Украину, в частности по критическим объектам водоснабжения, инфраструктуре и логистике. Враг пытается создать дополнительные проблемы для населения.

Как сообщал Главред, во время удара РФ 24 марта часть беспилотников смогла прорваться в западные регионы. Командующий беспилотными системами противовоздушной обороны Юрий Черевашенко заявил, что Украина готовит новый рубеж ПВО на западе.

В Воздушных силах отмечают, что 24 марта Россия осуществила одну из самых масштабных атак дронами по Украине — за сутки применили почти тысячу БПЛА, из них более 550 только днем. РФ пытается перейти к круглосуточным атакам и может нарастить их до 800-1000 дронов в сутки.

Читайте также:

Об источнике: Офис президента Украины Офис президента Украины (ОПУ) — постоянный орган, созданный президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация президента Украины (1991—2005, 2010—2019), Секретариат президента Украины (2005—2010), пишет Википедия.

