Угроза усилилась: Зеленский предупредил о массированном ударе и дал поручение ПВО

Кратко:
- Разведка предупреждает о возможном массированном ударе РФ
- Под угрозой — Киев и запад
- ПВО приведена в готовность, граждан призывают быть внимательными
Украинская разведка сообщает о подготовке российской армии к потенциальному массированному удару по всей территории Украины.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении в конце 1489-го дня полномасштабной войны. Он призвал украинцев не игнорировать сигналы воздушной тревоги:
"Есть информация от разведки, что россияне могут готовить массированный удар. Соответствующие наши распоряжения для ПВО уже были. Берегите, пожалуйста, себя и Украину".
Призыв не игнорировать тревоги
Также мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив обратился к украинцам с призывом реагировать на сигналы воздушной тревоги в течение ближайших двух суток, отметив, что Россия может нанести удар, в частности по западной Украине.
Возможные цели ударов
По данным журналиста Андрея Цаплиенко со ссылкой на мониторинговые каналы, под угрозой атаки могут оказаться железнодорожный вокзал Киева и станция "Львов-Пригородный" во Львове.
В"Укрзализныце" прокомментировали ситуацию и напомнили, что киевский вокзал на протяжении 1489 дней полномасштабной войны остается одной из целей врага. В то же время граждан призывают сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности во время воздушной тревоги.
Зачем РФ наносит удары по энергосистеме — объяснения эксперта
Эксперт Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев объяснил, что удары России по энергетической инфраструктуре преследуют четкую цель — дестабилизировать работу всей системы.
Речь идет прежде всего об атаках на ключевые объекты, в частности подстанции и магистральные линии электропередачи. Именно они обеспечивают передачу электроэнергии между регионами, поэтому их повреждение создает дополнительную нагрузку на сеть и повышает ее уязвимость.
По словам специалиста, в таких условиях временные отключения света являются вынужденной мерой. Это позволяет стабилизировать систему и предотвратить более серьезные аварии и масштабные сбои.
Воздушные атаки РФ по Украине — последние новости
Как писал Главред, в ночь на 23 марта оккупанты атаковали дронами Одесскую область. Под ударом оказались жилые дома в пригороде Одессы и портовая инфраструктура. В результате падения обломков в двух частных домах повреждены крыши и выбиты стекла. Повреждения получил также склад на территории порта. К счастью, обошлось без пострадавших.
Кроме того, ночью 20 марта Одесскую область атаковали российские ударные дроны. В результате удара БПЛА были повреждены два гражданских коммерческих судна под флагами Палау и Барбадоса.
Также под удар РФ 20 марта попали Запорожье, Харьков, Полтавская и Днепропетровская области.
О личности: Андрей Цаплиенко
Андрей Юрьевич Цаплиенко — украинский журналист, военный корреспондент, ведущий, писатель и сценарист. Автор пяти книг. Заслуженный журналист Украины.
