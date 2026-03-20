РФ ударила по Запорожью, Харькову и еще трем областям, есть прилеты и раненые: детали

Основной удар пришёлся на Запорожская область. Погибли три человека, ранены - четверо, включая ребёнка.

https://glavred.info/ukraine/rf-udarila-po-zaporozhyu-harkovu-i-eshche-trem-oblastyam-est-prilety-i-ranenye-detali-10750454.html Ссылка скопирована

Масштабная атака РФ по Украине: есть погибшие и раненые

Кратко:

Армия РФ била по Украине дронами

Под удар попали несколько областей

Есть раненые, вспыхнули пожары

Российская оккупационная армия ударила с воздуха по ряду регионов Украины. Есть "прилеты" и раненые. Вспыхивали пожары.

О последствиях рассказали местные власти.

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.

Удар по Запорожью

В ночь на 20 марта российская оккупационная армия атаковала Запорожский район. Как сообщил глава ОВА Иван Фелров, оккупанты нанесли два удара, в результате которых разрушены частные дома. Погибла 30-летняя женщина, а 48-летний мужчина и 10-летний мальчик получили ранения.

Позже Федоров уточнил, что три человека погибли, четверо - ранены, в том числе один ребенок, в результате вражеских атак на Запорожье, Запорожский и Пологовский районы.

Всего за сутки оккупанты нанесли 864 удара по 40 населенным пунктам региона.

РФ атаковала Запорожье и область / Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

Утром 20 марта в Запорожье объявляли ​​воздушную тревогу из-за угрозы применения управляемых авиационных бомб, баллистических ракет и дронов. О последствиях пока не сообщается.

Атака на Полтавщину

Вечером 19 марта и сегодня ночью армия РФ атаковала Полтавскую область с помощью БПЛА. По вражеским целям работала ПВО, сообщили в ОВА.

В результате падения обломков и прямых попаданий в Миргородском районе зафиксировано повреждение линии электропередачи и оборудования одного из предприятий. Возник пожар, который был оперативно ликвидирован подразделениями ГосЧС. К счастью, обошлось без пострадавших.

Атака на Днепропетровщину

Как сообщили в Днепропетровской ОВА, оккупанты 16 раз враг атаковали два района области артиллерией, беспилотниками и авиабомбами.

На Никопольщине под удар попал Никополь и Марганецкая община. На Синельниковщине – Синельниково, Шахтерское, Межевское, Васильковское, Николаевское и Покровское общества. Повреждены админздание, пожарная часть, с десяток частных домов, хозяйственные постройки.

Ранены двое мужчин. 65-летний пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести. 40-летний – будет лечиться амбулаторно.

Шахеды - что о них известно / Инфографика: Главред

Атака на Харьков

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, враг ударил боевым дроном по Шевченковскому району города.

"Попадание возле учебного заведения в Шевченковском районе - в здании выбиты окна. Информация о пострадавших пока не поступала. Обследование места прилета продолжается", - уточнил он.

Атака на Одесскую область

Два гражданских коммерческих судна под флагами Палау и Барбадоса повреждены в результате российской атаки на Одесскую область. Об этом сообщил вице-премьер Алексей Кулеба.

Пострадали два человека. На момент удара судна находились возле причалов и были загружены зерном, они остаются на плаву,

Также повреждены административные здания.

РФ ударила по кораблям в Одесской области / Фото: t.me/OleksiiKuleba

Псоледсвтия атаки на Одесскую область / Фото: t.me/OleksiiKuleba

Что говорят в Воздушных силах

В ночь на 20 марта оккупанты атаковали Украину 156 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным ВС ВСУ, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 133 вражеских БпЛА.

Зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на семи локациях.

Отчет Воздушных сил / t.me/kpszsu

Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 18 марта армия РФ атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. В результате вражеского удара поврежден объект критической инфраструктуры и часть оборудования.

Вечером 18 марта во время воздушной тревоги в городе Нововолынске раздались взрывы. После этого часть населенного пункта осталась без электроснабжения, также зафиксированы перебои с водой. По предварительным данным, произошло попадание в энергетический объект вблизи города.

В ночь на 19 марта армия РФ атаковала Одессу. Зафиксировано попадание в жилую застройку города.

Один из "Шахедов" попал в многоэтажку – частично разрушены несколько квартир, фасад и остекление дома. Также поражена территория коммунального предприятия, повреждена часть оборудования и 11 транспортных средств. Все пожары ликвидированы спасателями.

Утром 19 марта российская оккупационная армия атаковала Запорожье. Под удар попала инфраструктура города. Один человек получил тяжелые ранения и около 40 тысяч абонентов остались без электроснабжения.

РФ готовит новый массированный удар по Украине: что известно

Страна-агрессор Россия завершает подготовку к очередному комбинированному массированному удару по территории Украины. Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Наибольшее внимание враг может уделить Киеву, Киевской и Одесской областям.

Под угрозой: энергетические объекты, подстанции, водоканалы, насосные и очистные сооружения, линии электропередач. Не исключены удары по железнодорожной и нефтеперерабатывающей инфраструктуре.

Другие новости:

О персоне: Иван Федоров Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) - украинский политик, общественный деятель, председатель Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года С 2020 - Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОВА.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред