РФ ударила по Запорожью, Харькову и еще трем областям, есть прилеты и раненые: детали

Кратко:
- Армия РФ била по Украине дронами
- Под удар попали несколько областей
- Есть раненые, вспыхнули пожары
Российская оккупационная армия ударила с воздуха по ряду регионов Украины. Есть "прилеты" и раненые. Вспыхивали пожары.
О последствиях рассказали местные власти.
Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях.
Удар по Запорожью
В ночь на 20 марта российская оккупационная армия атаковала Запорожский район. Как сообщил глава ОВА Иван Фелров, оккупанты нанесли два удара, в результате которых разрушены частные дома. Погибла 30-летняя женщина, а 48-летний мужчина и 10-летний мальчик получили ранения.
Позже Федоров уточнил, что три человека погибли, четверо - ранены, в том числе один ребенок, в результате вражеских атак на Запорожье, Запорожский и Пологовский районы.
Всего за сутки оккупанты нанесли 864 удара по 40 населенным пунктам региона.
Утром 20 марта в Запорожье объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения управляемых авиационных бомб, баллистических ракет и дронов. О последствиях пока не сообщается.
Атака на Полтавщину
Вечером 19 марта и сегодня ночью армия РФ атаковала Полтавскую область с помощью БПЛА. По вражеским целям работала ПВО, сообщили в ОВА.
В результате падения обломков и прямых попаданий в Миргородском районе зафиксировано повреждение линии электропередачи и оборудования одного из предприятий. Возник пожар, который был оперативно ликвидирован подразделениями ГосЧС. К счастью, обошлось без пострадавших.
Атака на Днепропетровщину
Как сообщили в Днепропетровской ОВА, оккупанты 16 раз враг атаковали два района области артиллерией, беспилотниками и авиабомбами.
На Никопольщине под удар попал Никополь и Марганецкая община. На Синельниковщине – Синельниково, Шахтерское, Межевское, Васильковское, Николаевское и Покровское общества. Повреждены админздание, пожарная часть, с десяток частных домов, хозяйственные постройки.
Ранены двое мужчин. 65-летний пострадавший госпитализирован в состоянии средней тяжести. 40-летний – будет лечиться амбулаторно.
Атака на Харьков
Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, враг ударил боевым дроном по Шевченковскому району города.
"Попадание возле учебного заведения в Шевченковском районе - в здании выбиты окна. Информация о пострадавших пока не поступала. Обследование места прилета продолжается", - уточнил он.
Атака на Одесскую область
Два гражданских коммерческих судна под флагами Палау и Барбадоса повреждены в результате российской атаки на Одесскую область. Об этом сообщил вице-премьер Алексей Кулеба.
Пострадали два человека. На момент удара судна находились возле причалов и были загружены зерном, они остаются на плаву,
Также повреждены административные здания.
Что говорят в Воздушных силах
В ночь на 20 марта оккупанты атаковали Украину 156 ударными БпЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным ВС ВСУ, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 133 вражеских БпЛА.
Зафиксировано попадание 19 ударных БпЛА на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на семи локациях.
Воздушные атаки РФ на Украину - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 18 марта армия РФ атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. В результате вражеского удара поврежден объект критической инфраструктуры и часть оборудования.
Вечером 18 марта во время воздушной тревоги в городе Нововолынске раздались взрывы. После этого часть населенного пункта осталась без электроснабжения, также зафиксированы перебои с водой. По предварительным данным, произошло попадание в энергетический объект вблизи города.
В ночь на 19 марта армия РФ атаковала Одессу. Зафиксировано попадание в жилую застройку города.
Один из "Шахедов" попал в многоэтажку – частично разрушены несколько квартир, фасад и остекление дома. Также поражена территория коммунального предприятия, повреждена часть оборудования и 11 транспортных средств. Все пожары ликвидированы спасателями.
Утром 19 марта российская оккупационная армия атаковала Запорожье. Под удар попала инфраструктура города. Один человек получил тяжелые ранения и около 40 тысяч абонентов остались без электроснабжения.
РФ готовит новый массированный удар по Украине: что известно
Страна-агрессор Россия завершает подготовку к очередному комбинированному массированному удару по территории Украины. Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Наибольшее внимание враг может уделить Киеву, Киевской и Одесской областям.
Под угрозой: энергетические объекты, подстанции, водоканалы, насосные и очистные сооружения, линии электропередач. Не исключены удары по железнодорожной и нефтеперерабатывающей инфраструктуре.
О персоне: Иван Федоров
Иван Сергеевич Федоров (род. 29 августа 1988, Мелитополь, Запорожская область, УССР) - украинский политик, общественный деятель, председатель Запорожской областной военной администрации с 2 февраля 2024 года
С 2020 - Мелитопольский городской голова.
В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ.
В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОВА.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред