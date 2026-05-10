Раненые в тяжелом состоянии: в Одесской области напали на военнослужащих

Мужчина ранил ножом двух сотрудников ТЦК и СП в Одесской области.

В Одесской области мужчина напал на сотрудников ТЦК и СП

В Одесской области мужчина напал с ножом на сотрудников ТЦК и СП. Двоих раненых госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщают в Одесском областном ТЦК и СП.

Это произошло 10 мая в селе Байбузовка Савранской поселковой общины Подольского района. Сотрудники ТЦК остановили мужчину для проверки военно-учетных документов. Оказалось, что он находится в розыске за нарушение правил военного учета.

Мужчину задержали и сопровождали в территориальный центр комплектования для оформления административных материалов. В этот момент он достал нож и нанес многочисленные ранения двум военнослужащим. Сейчас за жизнь раненых борются медики.

"Подчеркиваем: речь идет о целенаправленном покушении на убийство защитников Украины, которые выполняли государственное задание. Никакие обстоятельства не могут служить оправданием для совершения особо тяжкого уголовного преступления против военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Подобные проявления агрессии являются прямым ударом по обороноспособности государства и безопасности общества", — говорится в сообщении.

Как ранее сообщал Главред, 30 апреля в городе Белая Церковь Киевской области прогремел взрыв вблизи местного районного ТЦК и СП. Местный житель бросил в сторону здания гранату.

Напомним, 2 апреля во Львове во время проведения мобилизационных мероприятий военнослужащий ТЦК и СП погиб в результате ножевого ранения в шею.

После этого в Министерстве обороны Украины заявили, что нападения на военных недопустимы и будут тщательно расследоваться, а также подчеркнули необходимость изменений в системе мобилизации, которые планируют внедрить в ближайшее время.

Ранее, 25 декабря 2025 года, в Днепре произошла стычка между гражданским лицом и представителями ТЦК, в результате которой военные получили ранения, сообщала полиция Днепропетровской области.

Об источнике: ТЦК и СП Территориальный центр комплектования и социальной поддержки — орган военного управления Украины, ведущий воинский учет и осуществляющий мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

