Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Раненые в тяжелом состоянии: в Одесской области напали на военнослужащих

Ангелина Подвысоцкая
10 мая 2026, 21:26
google news Подпишитесь
на нас в Google
Мужчина ранил ножом двух сотрудников ТЦК и СП в Одесской области.
нож, ТЦК
В Одесской области мужчина напал на сотрудников ТЦК и СП / Коллаж: Главред, фото: pexels, Генштаб ВСУ

В Одесской области мужчина напал с ножом на сотрудников ТЦК и СП. Двоих раненых госпитализировали в тяжелом состоянии. Об этом сообщают в Одесском областном ТЦК и СП.

Это произошло 10 мая в селе Байбузовка Савранской поселковой общины Подольского района. Сотрудники ТЦК остановили мужчину для проверки военно-учетных документов. Оказалось, что он находится в розыске за нарушение правил военного учета.

Мужчину задержали и сопровождали в территориальный центр комплектования для оформления административных материалов. В этот момент он достал нож и нанес многочисленные ранения двум военнослужащим. Сейчас за жизнь раненых борются медики.

видео дня

"Подчеркиваем: речь идет о целенаправленном покушении на убийство защитников Украины, которые выполняли государственное задание. Никакие обстоятельства не могут служить оправданием для совершения особо тяжкого уголовного преступления против военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Подобные проявления агрессии являются прямым ударом по обороноспособности государства и безопасности общества", — говорится в сообщении.

Нападения на ТЦК и СП в Украине - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, 30 апреля в городе Белая Церковь Киевской области прогремел взрыв вблизи местного районного ТЦК и СП. Местный житель бросил в сторону здания гранату.

Напомним, 2 апреля во Львове во время проведения мобилизационных мероприятий военнослужащий ТЦК и СП погиб в результате ножевого ранения в шею.

После этого в Министерстве обороны Украины заявили, что нападения на военных недопустимы и будут тщательно расследоваться, а также подчеркнули необходимость изменений в системе мобилизации, которые планируют внедрить в ближайшее время.

Ранее, 25 декабря 2025 года, в Днепре произошла стычка между гражданским лицом и представителями ТЦК, в результате которой военные получили ранения, сообщала полиция Днепропетровской области.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: ТЦК и СП

Территориальный центр комплектования и социальной поддержки — орган военного управления Украины, ведущий воинский учет и осуществляющий мобилизацию населения. Начиная с 2022 года ТЦК и СП полностью заменили собой прежнюю систему военных комиссариатов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Одесса Одесская область новости Одессы ТЦК и СП
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Раненые в тяжелом состоянии: в Одесской области напали на военнослужащих

Раненые в тяжелом состоянии: в Одесской области напали на военнослужащих

21:26Украина
"Путин готов к встречам": Зеленский — о мирных переговорах

"Путин готов к встречам": Зеленский — о мирных переговорах

20:04Политика
Что будет с обменом пленными: Зеленский дал четкий ответ

Что будет с обменом пленными: Зеленский дал четкий ответ

19:19Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 10 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 10 мая: что происходит на фронте (обновляется)

5 вещей во дворе, которые работают как магнит для змей: большинство не догадывается

5 вещей во дворе, которые работают как магнит для змей: большинство не догадывается

"Любовь переросла в ненависть": Винник сообщил о предательстве близкого человека

"Любовь переросла в ненависть": Винник сообщил о предательстве близкого человека

Гороскоп на завтра, 11 мая: Овнам — неприятности, Рыбам — интересное событие

Гороскоп на завтра, 11 мая: Овнам — неприятности, Рыбам — интересное событие

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в магазине за 41 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки в магазине за 41 с

Последние новости

21:53

Грабителям понадобятся минуты: эксперт назвал тайники, которые находят первыми

21:26

Раненые в тяжелом состоянии: в Одесской области напали на военнослужащих

20:45

"Можем повторить" больше не работает: эксперт оценил перспективы РФ в войнеВидео

20:04

"Путин готов к встречам": Зеленский — о мирных переговорахВидео

19:19

Что будет с обменом пленными: Зеленский дал четкий ответВидео

Штрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских правШтрафные баллы для водителей: Алексей Белошицкий — о том, как и кого лишат водительских прав
19:16

С 11 мая тяжелые времена пройдут: 4 знака китайского зодиака ждет облегчение

19:05

Армия РФ нарушила перемирие: где ситуация наиболее напряженная

18:37

Погода в Днепре изменится, город накроет циклон с грозой — прогноз на неделю

18:02

Путин уже ищет выход из войны: выяснились главные проблемы РФ

Реклама
18:00

Парад 9 мая стал публичным унижением России и обнажил страхи Путина – КоваленкоВидео

17:55

Как точно избавиться от личинок хруща: самый эффективный способВидео

17:28

Клубника будет как с картинки: чем подкормить кусты во время активного цветенияВидео

17:26

Верхушечная гниль не страшна: чем подкормить помидоры через неделю после высадки

17:25

На каком уровне магнитная буря сейчас: прогноз на ближайшие дни

16:33

В Кремле сделали заявление о переговорах: когда посланники США могут приехать в РФ

16:33

Чрезвычайная опасность: на Житомирщине, несмотря на хорошую погоду, предупреждают об угрозе

16:31

Не королева, а Король: куда исчезли бриллианты самой влиятельной женщины Европы

15:38

Финансовый гороскоп на 10–16 мая: Овнам — прибыль, Козерогам — конец долгов

15:26

Весенние грозы накроют Украину: Диденко назвала точные даты

15:21

Урожай огурцов будет рекордным даже без химикатов: достаточно посадить рядом одно растение

Реклама
14:46

Теплые дни уже близко: солнечная погода вернется на Тернопольщину

14:41

Любовный гороскоп на 11–17 мая: Тельцам — уверенность, Скорпионам — легкость

14:22

Как выбрать цвет сумки: 5 модных сочетаний, которые сделают образ роскошнымВидео

14:07

"Жалкая копия": в России впервые показали новую крылатую ракету "Герань-5"

14:00

Гороскоп Таро на 11–17 мая: Козерогам — прибыль, Ракам — разрыв отношений

13:57

Срок - до конца мая 2026: кому обязательно нужно подать заявление на субсидию

13:42

Кто такая "ятрівка" в украинском языке: значение слова удивит многих

13:31

"С Днем матери": украинские звезды показали своих мам в особенный праздник

12:58

Гороскоп на неделю с 11 по 17 мая: Близнецам — прибыль, а Рыбам — путешествие

12:51

С заправкой лучше не тянуть: какой реальный запас хода в автоВидео

12:22

"Мурашки по коже": появилось первое видео выступления LELEKA на Евровидении 2026Видео

12:11

Фицо передал Путину послание от Зеленского: как отреагировали в Кремле

12:10

"Это просто вымогательство": клиентам Ощадбанка по ошибке выставляют долги

11:53

Выпадет снег, а температура опустится до -2: Украину накроет волна холода

11:42

Кремль официально "переписал" карту Украины: вспомнили о границе, которой было 25 летВидео

11:15

Карта Deep State онлайн за 10 мая: что происходит на фронте (обновляется)

11:01

Китайский гороскоп на завтра, 11 мая: Свиньям - шанс, Крысам - уступки

10:56

Неизвестные попытались напасть на здание ТЦК на Закарпатье: подробности инцидента

10:55

Дедлайн до 30 мая: россияне нацелились на новый город, в ВСУ оценили риски

10:46

Бедность из-за щедрости: какие продукты нельзя давать в долг соседям

Реклама
10:04

"Парад Победы" вместо демонстрации силы выявил слабость РФ - The Telegraph

09:59

"Без масок": звезда "Мастер Шеф" показала настоящую Пугачеву

09:58

Турбулентность на валютном рынке: что будет с курсом доллара и евро с 11 мая

09:01

На фронте нет прогресса: в ISW раскрыли истинную цель "перемирия" РФ

08:54

"Я задыхалась": Глущенко призналась, почему не появилась на похоронах Поплавской

08:51

НАТО и Донбасс ни при чем: Путин придумай новую причину войны в Украине

08:10

В Кремле назревает борьба за власть: Денисенко о конфликте элит в РФмнение

07:55

Поставки для армии РФ сорваны: партизаны провели успешную диверсию в тылу

07:45

"Любовь переросла в ненависть": Винник сообщил о предательстве близкого человека

05:12

5 вещей во дворе, которые работают как магнит для змей: большинство не догадывается

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Рецепты
НапиткиЗакускиПраздничное менюСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять