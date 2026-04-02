Убийство военнослужащего ТЦК во Львове: что известно о нападавшем

Во Львове ножом убили военнослужащего ТЦК во время учений по оповещению, впоследствии полиция задержала нападавшего, который оказался таможенным инспектором.

Во время проведения мобилизационных мероприятий во Львове был убит военнослужащий ТЦК

Во Львове сотрудник таможни смертельно ранил военнослужащего ТЦК и СП

Нападавший задержан

Во Львове во время проведения мобилизационных мероприятий ударом в шею было нанесено смертельное ранение военнослужащему ТЦК и СП. Об этом сообщает Нацполиция.

В Нацполиции сообщили, что 2 апреля около 14:15 на спецлинию 102 поступило сообщение о нападении на улице Патона во Львове: неизвестный ударил ножом в шею военнослужащего ТЦК во время мероприятий оповещения и скрылся. Несмотря на усилия медиков, пострадавший скончался в больнице.

Полиция проводит спецоперацию с участием оперативников криминальной полиции, следователей, патрульных и других служб для раскрытия преступления.

"Следователи территориального подразделения полиции под процессуальным руководством Франковской окружной прокуратуры возбудили уголовное дело по п. 8 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы", — говорится в сообщении.

Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий выразил соболезнования родным погибшего и подчеркнул необходимость неотвратимого наказания нападавшего.

Впоследствии в Национальной полиции сообщили о задержании нападавшего, нанесшего ножевой удар военнослужащему ТЦК и СП.

"Правоохранители оперативно установили местонахождение львовянина, 1991 года рождения, и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Фигурантом оказался инспектор Львовской таможни. Мотивы содеянного устанавливаются", - говорится в сообщении.

Также в полиции показали фото нападавшего, который нанес смертельное ранение военному из ТЦК.

Позже в Нацполиции в комментарии РБК-Украина уточнили, что перед совершением преступления военный ТЦК не задерживал нападавшего — тот сам подошел к своей жертве. "Инцидент произошел во время оповещения граждан возле магазина "Король напитков" вблизи улицы Выговского во Львове. Неизвестный подошел к военнослужащему ТЦК и нанес ножевое ранение в шею, после чего скрылся", — добавили в полиции.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 25 декабря 2025 года в Днепре произошел конфликт между гражданским мужчиной и представителями территориального центра комплектования, в результате которого военнослужащие получили ранения. Об инциденте сообщила полиция Днепропетровской области.

3 декабря 2025 года во Львове во время мероприятий по оповещению населения в рамках мобилизации был смертельно ранен военнослужащий Галицко-Франковского РТЦК и СП. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Кроме того, 3 августа в поселке Бузкое в Николаевской области произошла стычка между местными жителями и представителями ТЦК и СП, во время которой один из военных был вынужден применить оружие для самозащиты.

