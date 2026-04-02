Убийство военнослужащего ТЦК во Львове: что известно о нападавшем

О чем идет речь в материале:
- Во Львове сотрудник таможни смертельно ранил военнослужащего ТЦК и СП
- Нападавший задержан
Во Львове во время проведения мобилизационных мероприятий ударом в шею было нанесено смертельное ранение военнослужащему ТЦК и СП. Об этом сообщает Нацполиция.
В Нацполиции сообщили, что 2 апреля около 14:15 на спецлинию 102 поступило сообщение о нападении на улице Патона во Львове: неизвестный ударил ножом в шею военнослужащего ТЦК во время мероприятий оповещения и скрылся. Несмотря на усилия медиков, пострадавший скончался в больнице.
Полиция проводит спецоперацию с участием оперативников криминальной полиции, следователей, патрульных и других служб для раскрытия преступления.
"Следователи территориального подразделения полиции под процессуальным руководством Франковской окружной прокуратуры возбудили уголовное дело по п. 8 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы", — говорится в сообщении.
Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий выразил соболезнования родным погибшего и подчеркнул необходимость неотвратимого наказания нападавшего.
Впоследствии в Национальной полиции сообщили о задержании нападавшего, нанесшего ножевой удар военнослужащему ТЦК и СП.
"Правоохранители оперативно установили местонахождение львовянина, 1991 года рождения, и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Фигурантом оказался инспектор Львовской таможни. Мотивы содеянного устанавливаются", - говорится в сообщении.
Также в полиции показали фото нападавшего, который нанес смертельное ранение военному из ТЦК.
Позже в Нацполиции в комментарии РБК-Украина уточнили, что перед совершением преступления военный ТЦК не задерживал нападавшего — тот сам подошел к своей жертве.
"Инцидент произошел во время оповещения граждан возле магазина "Король напитков" вблизи улицы Выговского во Львове. Неизвестный подошел к военнослужащему ТЦК и нанес ножевое ранение в шею, после чего скрылся", — добавили в полиции.
Нападения на военнослужащих ТЦК и СП — последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, 25 декабря 2025 года в Днепре произошел конфликт между гражданским мужчиной и представителями территориального центра комплектования, в результате которого военнослужащие получили ранения. Об инциденте сообщила полиция Днепропетровской области.
3 декабря 2025 года во Львове во время мероприятий по оповещению населения в рамках мобилизации был смертельно ранен военнослужащий Галицко-Франковского РТЦК и СП. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.
Кроме того, 3 августа в поселке Бузкое в Николаевской области произошла стычка между местными жителями и представителями ТЦК и СП, во время которой один из военных был вынужден применить оружие для самозащиты.
Об источнике: Национальная полиция Украины
Национальная полиция Украины — центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание общественной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред