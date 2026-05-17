Дорогу перешли с пустым ведром – священник рассказал, будет ли несчастье

Вы узнаете:
- Стоит ли бояться пустых ведер
- Как церковь относится к этой приметке
- Как правильно реагировать, если человек перешел дорогу с пустым ведром
Суеверия и народные приметы настолько прочно укоренились в быту, что даже взрослые и рациональные люди порой пугаются, увидев женщину с пустыми ведрами. Традиционно считается, что встретить кого-то с незаполненной тарой — это к неудачам, финансовым потерям или испорченному дню.
Главред выяснил, действительно ли пустое ведро способно навлечь беду.
Что говорит церковь о "несчастливом" примет
Священник Православной церкви Украины Алексей Филюк в Facebook успокоил верующих и призвал не поддаваться панике из-за подобных мелочей. По его словам, ни одно ведро — будь то одно, два или три — не имеет силы влиять на судьбу человека, если он сам этого не позволит.
Священник подчеркивает, что корень проблемы кроется не в окружающих предметах, а в психологическом настроении самого человека и его вере.
"Знаете, человек в что верит, то ему и будет. Если он верит, что день будет хорошим, благословенным, то он будет хорошим. А если вы верите, что пустое ведро испортит вам день, то так и будет. Ведь люди в что верят, так и будет", - пояснил отец Алексей.
Может ли человек испортить день
Священник Филюк напоминает, что согласно христианскому учению Бог создал всех людей добрыми. Однако в мире существует свобода выбора: одни люди решают служить Богу, а другие, поддаваясь искушениям, становятся на сторону дьявола. Из-за этого в жизни действительно встречаются, как говорит священник, "вредные люди", способные испортить настроение или сделать капость. Однако это никоим образом не связано с ведрами, черными котами или другими народными страшилками.
Что делать, если человек перешел дорогу с пустым ведром
Чтобы защитить себя от мнимого "сглаза" и неудач, не нужно обходить бабушку с ведрами десятой дорогой или плевать через левое плечо. Рецепт успешного дня гораздо проще.
"Верьте в Бога, верьте в светлое и доброе, и всем будет хорошо. Будь то два пустых ведра, три или одно — все будет хорошо", - подытожил отец Алексей.
По его словам, позитивное мышление, молитва и искреннее доверие к Богу — лучший щит против любых страхов. Если день начинается с улыбки и добрых мыслей, ни одно пустое ведро не сможет отнять у человека благословение.
О личности: Алексей Филюк
Алексей Петрович Филюк — украинский священник, общественный активист, волонтер и блогер. Настоятель храмов Православной церкви Украины в селах Шушковцы и Белозёрка в Тернопольской области. Помимо духовной деятельности, отец Алексей занимается благотворительностью и волонтерством. Воспитывает троих приемных детей и активно поддерживает Вооруженные силы Украины, в частности, организуя сбор средств на дроны. Отец Алексей также ведет собственный YouTube-канал, где делится христианскими песнями и проповедями.
