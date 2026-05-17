"Война возвращается в "родную гавань"": Зеленский раскрыл подробности атак на РФ

Президент Украины заявил, что украинские удары с большого расстояния уже пробивают плотную систему ПВО вокруг Москвы.

Зеленский подчеркнул, что война постепенно возвращается на территорию страны-агрессора

Кратко:

Украина нанесла удары по целям в Московском регионе

Дальность поражения превысила 500 километров

Зеленский заявил об изменении динамики войны

Силы обороны Украины, Служба безопасности Украины и разведка нанесли масштабные дальнобойные удары по целям на территории Московского региона РФ, а также по объектам на временно оккупированных территориях, в частности в Крыму. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

По его словам, расстояние до пораженных целей превышало 500 километров, что является существенным показателем, учитывая плотную систему российской противовоздушной обороны вокруг столицы РФ. Зеленский подчеркнул, что украинские дальнобойные возможности постепенно преодолевают эту защиту.

"Сегодня в очень широком масштабе Силы обороны Украины, СБУ, наша разведка провели операцию в Московском регионе. Это была хорошая волна наших точечных ударов", — отметил президент.

Зеленский призвал РФ защищать собственные объекты

Он также заявил, что российской стороне стоит сосредоточиться на защите собственных нефтеперерабатывающих предприятий и промышленных объектов, а не на продолжении агрессии против других стран.

Отдельно Зеленский сообщил, что удары также были нанесены по целям на временно оккупированной территории Украины, включая Крым.

Президент подчеркнул, что наращивание дальнобойных возможностей Украины меняет общую динамику войны и влияет на международное восприятие конфликта. По его словам, партнеры Украины все больше осознают изменение ситуации и рост досягаемости российских объектов на собственной территории.

"Война вполне предсказуемо возвращается в "родную гавань", — добавил Зеленский, подытожив, что это является сигналом для РФ о последствиях ее агрессии.

Как атака дронов обнажила слабые места ПВО РФ — мнение эксперта

Президент Всеукраинской авиационной организации "Ассоциация частных пилотов и владельцев самолетов" Геннадий Хазан заявил, что атака беспилотников на Москву 17 мая продемонстрировала уязвимость российской системы противовоздушной обороны.

В эфире телеканала Киев24 эксперт объяснил, что обширная территория РФ создает серьезные трудности для построения эффективной системы защиты. По его словам, Россия вынуждена распределять силы ПВО между фронтом, стратегическими объектами и крупными городами, из-за чего возникают пробелы в обороне.

Хазан подчеркнул, что именно такими слабыми местами и пользуются украинские дроны во время дальних атак.

"Большая территория России не является преимуществом для обороны. Наоборот, чем больше объектов нужно прикрывать, тем больше "дыр" появляется в системе ПВО", — отметил эксперт.

Атака на Москву и Крым — что известно

Как сообщал Главред, Служба безопасности Украины совместно с Силами обороны провела масштабную атаку по объектам ВПК и нефтяной инфраструктуры РФ в Московской области, а также нанесла удары по военному аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщили в СБУ.

Кроме того, в ночь на 17 мая Москву и Подмосковье массированно атаковали дроны. По словам лейтенанта Сил обороны Андрея Коваленко, российская ПВО не только неэффективно сбивала цели, но и создавала опасность для жителей столицы РФ из-за работы РЭБ.

Напомним, что партизанское движение "Атеш" заявило о диверсии в Подмосковье, в результате которой была нарушена работа нескольких башен связи в районах Путилково, Коммунарка и Домодедово. По их данным, на этих объектах размещались модули РЭБ, обеспечивавшие работу систем ПВО и координацию целей, летящих на низкой высоте.

Об источнике: Киев24 Киев24 — украинский коммунальный телеканал, основанный в 1995 году. Учредитель — Киевский городской совет. Директор телеканала — Юрий Лященко. Согласно программной концепции КП КГС ТК "Киев", по формату это информационно-просветительский телеканал, пишет Википедия.

