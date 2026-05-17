Кто умнее — любители кошек или собак: исследование поставило точку в споре

Предпочтение кошек или собак больше говорит об особенностях характера человека, чем о его реальном уровне ума.

https://glavred.info/dim/kto-umnee-lyubiteli-koshek-ili-sobak-issledovanie-postavilo-tochku-v-spore-10765565.html Ссылка скопирована

Кто умнее — любители кошек или собак / Коллаж Главред, фото: pexels.com

Читайте подробно:

Кто оказался умнее — любители кошек или собак

Какие черты чаще встречаются у кошатников

Почему собачников считают более общительными

Споры о том, кто лучше — кошки или собаки — не утихают уже много лет. Одни считают собак самыми преданными друзьями человека, другие уверены, что кошки умнее и независимее. Однако ученые решили выяснить другое: кто умнее — любители кошек или собак, и связаны ли предпочтения домашних животных с интеллектом человека.

Что показало исследование ученых

Исследование провела американский психолог Дениз Гуастелло вместе с коллегами, пишет Zwierciadlo.pl. В эксперименте приняли участие около 600 студентов американских колледжей.

видео дня

Большинство участников назвали себя любителями собак — таких оказалось 352 человека. Еще 66 респондентов признались, что больше любят кошек. Остальные сообщили, что одинаково относятся к обоим животным или не имеют четких предпочтений.

Во время исследования участники проходили личностные тесты и выполняли задания на оценку когнитивных способностей.

Кто оказался умнее — кошатники или собачники

После анализа результатов исследователи пришли к выводу, что любители кошек в среднем набрали более высокие баллы в тестах на логическое мышление и рассуждение.

Ученые предполагают, что это может быть связано с особенностями характера людей, предпочитающих кошек.

Почему любители кошек показали лучшие результаты

Авторы исследования отмечают, что поклонники кошек чаще обладают:

склонностью к абстрактному мышлению;

творческими способностями; независимостью; интеллектуальной любознательностью.

Кроме того, такие люди нередко являются интровертами и предпочитают проводить время в одиночестве.

Исследователи считают, что именно эти черты помогают лучше справляться с заданиями на мышление и анализ.

кот, кошка, сколько раз на день кормить кота, инфографика Главред / Инфографика: Главред

Чем отличаются любители собак

Любители собак, наоборот, чаще проявляли качества экстравертов. Они оказались более энергичными, коммуникабельными и ориентированными на социальные связи.

При этом ученые подчеркивают: результаты исследования вовсе не означают, что владельцы собак менее умны. Речь идет лишь о статистической разнице в определенных типах мышления.

Почему кошки нравятся творческим людям

В исследовании говорится, что профиль личности любителей кошек имеет много общего с профилем творческих людей.

Такие люди чаще:

любят фантазировать;

интересуются искусством;

склонны к нестандартному мышлению;

меньше ориентируются на общественные правила и условности.

Что говорят ученые о любителях собак

Исследователи отмечают, что собаки нравятся очень широкому кругу людей вне зависимости от их характера и уровня интеллекта.

Собачники чаще выбирают активный образ жизни, любят общение и легче адаптируются к коллективу.

Смотрите видео о том, кто умнее: коты или собаки:

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред