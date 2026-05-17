Кто умнее — любители кошек или собак: исследование поставило точку в споре

Споры о том, кто лучше — кошки или собаки — не утихают уже много лет. Одни считают собак самыми преданными друзьями человека, другие уверены, что кошки умнее и независимее. Однако ученые решили выяснить другое: кто умнее — любители кошек или собак, и связаны ли предпочтения домашних животных с интеллектом человека.
Что показало исследование ученых
Исследование провела американский психолог Дениз Гуастелло вместе с коллегами, пишет Zwierciadlo.pl. В эксперименте приняли участие около 600 студентов американских колледжей.
Большинство участников назвали себя любителями собак — таких оказалось 352 человека. Еще 66 респондентов признались, что больше любят кошек. Остальные сообщили, что одинаково относятся к обоим животным или не имеют четких предпочтений.
Во время исследования участники проходили личностные тесты и выполняли задания на оценку когнитивных способностей.
Кто оказался умнее — кошатники или собачники
После анализа результатов исследователи пришли к выводу, что любители кошек в среднем набрали более высокие баллы в тестах на логическое мышление и рассуждение.
Ученые предполагают, что это может быть связано с особенностями характера людей, предпочитающих кошек.
Почему любители кошек показали лучшие результаты
Авторы исследования отмечают, что поклонники кошек чаще обладают:
склонностью к абстрактному мышлению;
- творческими способностями;
- независимостью;
- интеллектуальной любознательностью.
Кроме того, такие люди нередко являются интровертами и предпочитают проводить время в одиночестве.
Исследователи считают, что именно эти черты помогают лучше справляться с заданиями на мышление и анализ.
Чем отличаются любители собак
Любители собак, наоборот, чаще проявляли качества экстравертов. Они оказались более энергичными, коммуникабельными и ориентированными на социальные связи.
При этом ученые подчеркивают: результаты исследования вовсе не означают, что владельцы собак менее умны. Речь идет лишь о статистической разнице в определенных типах мышления.
Почему кошки нравятся творческим людям
В исследовании говорится, что профиль личности любителей кошек имеет много общего с профилем творческих людей.
Такие люди чаще:
- любят фантазировать;
- интересуются искусством;
- склонны к нестандартному мышлению;
- меньше ориентируются на общественные правила и условности.
Что говорят ученые о любителях собак
Исследователи отмечают, что собаки нравятся очень широкому кругу людей вне зависимости от их характера и уровня интеллекта.
Собачники чаще выбирают активный образ жизни, любят общение и легче адаптируются к коллективу.
