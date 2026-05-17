Подмосковье и аэродром 'Бельбек' массированно атаковали БПЛА: что поразила СБУ

Глава СБУ Евгений Хмара рассказал подробности массированной атаки.

СБУ раскрыла подробности атак на Москву и Крым / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главное:

СБУ и СОУ атаковали Московскую область и аэродром "Бельбек"

Поражены завод "Ангстрем", НПЗ и две нефтеперекачивающие станции

В Крыму поражена инфраструктура и средства ПВО

Служба безопасности Украины совместно с Силами обороны провела масштабную атаку по объектам ВПК и нефтяной инфраструктуры РФ в Московской области, а также нанесла удары по военному аэродрому "Бельбек" во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщили в СБУ.

Какие объекты были поражены в Московской области

По данным СБУ, в Московской области под удар попал завод "Ангстрем", который производит полупроводники для российского военно-промышленного комплекса и находится под санкциями США. Кроме того, были поражены:

Московский НПЗ;

нефтеперекачивающая станция "Сонечногорская";

нефтеперекачивающую станцию "Володарское".

В СБУ отмечают, что удары по нефтяной логистике и предприятиям ВПК направлены на ослабление возможностей РФ продолжать войну против Украины.

Пожар в Московской области

Что было поражено на аэродроме "Бельбек"

Во временно оккупированном Крыму украинские силы атаковали инфраструктуру и системы противовоздушной обороны военного аэродрома "Бельбек". По данным СБУ, поражены зенитный комплекс "Панцирь-С2", ангар с радаром к комплексу С-400, система управления беспилотниками "Орион" и наземная станция управления БПЛА "Форпост".

Кроме того, повреждены пункт передачи данных "земля-воздух", диспетчерская вышка и один из ангаров аэродрома.

"Такие спецоперации СБУ имеют критическое значение для ослабления военного потенциала РФ. Поражение предприятий ВПК, военной инфраструктуры и нефтелогистики снижает возможности врага продолжать войну против Украины. Эти удары демонстрируют, что даже самая защищенная Московская область не является безопасной. СБУ и Силы обороны Украины и в дальнейшем будут продолжать высокоточные спецоперации, направленные на уничтожение военных ресурсов врага", = заявил руководитель СБУ Евгений Хмара.

Что в оборонном ведомстве РФ обнаружили удары беспилотников по Москве - мнение эксперта

Президент Всеукраинской авиационной организации "Ассоциация частных пилотов и владельцев самолетов" Геннадий Хазан в эфире "Киев24" заявил, что атака дронов на Москву 17 мая выявила уязвимые места российской системы противовоздушной обороны.

По его словам, обширная территория РФ затрудняет организацию эффективной обороны, поскольку вынуждает распылять силы ПВО между фронтом, военными объектами и городами. Поэтому возникают пробелы в защите, которыми пользуются украинские беспилотники.

"Большая территория России не является преимуществом для обороны. Наоборот, чем больше объектов нужно прикрывать, тем больше "дыр" появляется в системе ПВО", - сказал он.

Атака на Москву и Крым - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 17 мая Москва и Подмосковье подверглись массированной атаке дронов. По словам лейтенанта Сил обороны Андрея Коваленко, российская ПВО не только неэффективно сбивала цели, но и создавала опасность для жителей столицы РФ из-за работы РЭБ.

Массированную атаку беспилотников на Москву и Подмосковье российские власти назвали крупнейшей с начала полномасштабной войны. По сообщениям СМИ и открытых источников, под удар попали сразу несколько стратегических объектов в Московском регионе.

Также партизанское движение "Атеш" заявило о диверсии в Подмосковье, в результате которой была нарушена работа нескольких башен связи в районах Путилково, Коммунарка и Домодедово. По их данным, на этих объектах размещались модули РЭБ, обеспечивавшие работу систем ПВО и координацию целей, летящих на низкой высоте.

