РФ устроила самую масштабную атаку за всю войну: сколько целей выпустили по Украине

Главное:
- Для атаки в ночь на 14 мая враг применил 56 ракет и 675 БПЛА
- Главное направление атаки — Киев
- ПВО сбила или подавила 693 цели
В ночь на 14 мая Россия осуществила одну из самых масштабных комбинированных атак по Украине, применив сотни дронов и десятки ракет различных типов. Основным направлением удара стал Киев. Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине с применением БПЛА, ракет воздушного и наземного базирования сразу после удара дронов в течение дня 13 мая. Тогда враг применил почти 800 БПЛА.
По данным военных, в целом в течение ночи и утра Россия применила 731 средство воздушного нападения — 56 ракет и 675 беспилотников. Оккупанты выпустили три аэробаллистические ракеты Х-47 "Кинжал", 18 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400, 35 крылатых ракет Х-101 и 675 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас", "Бандероль" и дронов-имитаторов.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы и беспилотные системы Сил обороны. По состоянию на 08:00 украинская ПВО сбила или подавила 693 воздушные цели:
- 29 крылатых ракет Х-101;
- 12 баллистических ракет;
- 652 вражеских беспилотника.
В то же время зафиксировано попадание 15 ракет и 23 ударных дронов в 24 локациях. Обломки сбитых БПЛА упали еще в 18 локациях.
В Воздушных силах предупредили, что атака продолжается и в воздушное пространство Украины вошли новые группы ударных беспилотников.
