Откуда в Киеве появились каштаны и при чём здесь Кремль: историк раскрыл секрет

Юрий Берендий
14 мая 2026, 02:37
Историк объяснил, почему легенда о появлении каштанов в Киеве благодаря царю Николаю I не соответствует действительности и как эти деревья стали символом.
Откуда взялись каштаны в Киеве — как каштаны стали символом Киева / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Откуда привезли каштаны в Киев
  • Почему каштаны — символ Киева
  • Где растет самый старый в Киеве каштан

Каштаны давно стали символом Киева — их изображают на открытках, вышивках и туристических магнитах. Но мало кто задумывается о том, когда и почему эти деревья вообще появились на киевских улицах. Оказывается, вокруг этого вопроса существует живая легенда с явным "кремлевским привкусом". Ее развенчал украинский историк, глава Института национальной памяти Александр Алферов в видео на YouTube.

Легенда о русском царе и каштанах

Согласно распространенному преданию, каштаны в Киеве появились в начале XIX века — и исключительно ради царского визита. Якобы тогдашний киевский губернатор Бибиков, услышав о предстоящем приезде Николая I, решил поразить царя и приказал снести тополя и высадить вместо них каштаны, закупленные аж в Париже.

Далее легенда приобретает почти анекдотический оттенок. Когда гонец докладывал царю о подготовке к приезду и дошел до каштанов — Николай I нахмурился.

Правда, как иронизирует сам Алферов, причиной мрачного выражения лица могла быть банальная муха, которая села царю на бровь именно в тот момент. Но Бибиков перестраховался и приказал деревья выкопать и отправить обратно в Париж — хотя бы за полцены. Утром же каштанов на месте не оказалось, потому что киевляне якобы разобрали их по своим дворам.

"Очень ужасная легенда, и я не знаю, кто их сочинял, потому что это все пахнет каким-то действительно российским заказом", — прямо заявляет Александр Алферов.

Такая легенда вписывается в нарратив, где все хорошее в Киеве — только благодаря России и ее царям. Именно поэтому она и вызывает обоснованные подозрения у исследователей.

Как в Киеве появились каштаны

На самом деле же каштаны появились в Киеве задолго до каких-либо царских визитов. Как объясняет Алферов, эти деревья приобрели популярность в Европе еще в XVIII веке — их высаживали аллеями, ценя за пышную листву и эффектные соцветия-"свечи".

"Каштаны стали популярными в Европе в XVIII веке, когда из них уже высаживали аллеи, и это дерево росло именно для того, чтобы радовать своей листвой, радовать своими свечами, этими цветами", — рассказывает историк.

Что же касается Киева, то каштаны здесь появились еще в конце XVIII века.

"В 1790-х годах в Киеве уже высаживали каштаны, и они уже существовали на наших улицах", — подчеркивает Алферов.

То есть даже если и искать "царский след" — то это скорее Екатерина II, а отнюдь не Николай I, о котором говорится в легенде.

Самый старый каштан Киева

Самое убедительное опровержение легенды — материальное. В Китаевской пустыни в Киеве растет каштан, которому, по разным оценкам, более трех веков.

"Это Китаевская пустынь, где растет каштан, который является самым большим и самым старым в Киеве. Этот каштан был посажен, по одной из версий, киевским митрополитом Петром Могилой в 1625 году", — рассказывает Алферов.

Петр Могила жил в XVII веке — то есть задолго до Николая I, Екатерины II и даже большинства событий, о которых говорит легенда.

"Так или иначе, но существование трехсотлетнего каштана свидетельствует о том, что эти деревья росли и без русских царей", — заключает историк.

О личности: Александр Алферов

Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, сообщает Википедия.

