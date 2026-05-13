Варить в оболочке или без: производители сосисок поставили точку в многолетней дискуссии

Современные сосиски могут продаваться как в натуральной, так и в искусственной оболочке.

https://glavred.info/life/varit-v-obolochke-ili-bez-proizvoditeli-sosisok-postavili-tochku-v-mnogoletney-diskussii-10764407.html Ссылка скопирована

Нужно ли снимать пленку с сосисок перед варкой / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

видео дня

Нужно ли снимать пленку с сосисок перед варкой

Как правильно варить сосиски

Дискуссии о том, стоит ли снимать оболочку с сосисок перед приготовлением, не утихают годами. Часть потребителей убеждена, что пленка удерживает соки и защищает продукт, другие же настаивают, что ее нужно убирать еще до того, как кастрюля встанет на плиту.

Решение простое — все зависит от того, из какого материала сделана оболочка. Об этом пишет ТСН.

Какие бывают оболочки сосисок

Современные производители используют два типа оболочек. Натуральная — тонкая, матовая, плотно прилегает к сосиске и полностью съедобна. После варки она издает характерный хруст и не отделяется цельным слоем.

Искусственная оболочка выглядит иначе: гладкая, блестящая, легко снимается одним движением. Именно ее нужно убирать — перед варкой или уже перед употреблением, в зависимости от рекомендаций на упаковке.

Когда пленку необходимо снять

Полимерная оболочка не предназначена для употребления. Производители обычно делают соответствующие пометки, и их не стоит игнорировать. Во время нагрева такая пленка может плотнее прилипать к сосиске, затрудняя дальнейшую очистку.

Почему многие варят сосиски прямо в пленке

Некоторые оставляют оболочку, чтобы сосиски не трескались и не теряли сочность. Частично это работает, но только в том случае, если речь идет о съедобной оболочке. В случае с искусственной пленкой эффект может быть противоположным — после варки она отходит хуже.

Как правильно варить сосиски

Чтобы сохранить сочность, достаточно варить 3–5 минут после закипания воды. Сильный огонь нежелателен — изделия могут лопнуть и потерять часть вкуса. На упаковке всегда указывают способ приготовления и тип оболочки, а некоторые сосиски вообще готовы к употреблению без варки.

Интересное по теме:

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред