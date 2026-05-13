Варить в оболочке или без: производители сосисок поставили точку в многолетней дискуссии

Вы узнаете:
- Нужно ли снимать пленку с сосисок перед варкой
- Как правильно варить сосиски
Дискуссии о том, стоит ли снимать оболочку с сосисок перед приготовлением, не утихают годами. Часть потребителей убеждена, что пленка удерживает соки и защищает продукт, другие же настаивают, что ее нужно убирать еще до того, как кастрюля встанет на плиту.
Решение простое — все зависит от того, из какого материала сделана оболочка. Об этом пишет ТСН.
Какие бывают оболочки сосисок
Современные производители используют два типа оболочек. Натуральная — тонкая, матовая, плотно прилегает к сосиске и полностью съедобна. После варки она издает характерный хруст и не отделяется цельным слоем.
Искусственная оболочка выглядит иначе: гладкая, блестящая, легко снимается одним движением. Именно ее нужно убирать — перед варкой или уже перед употреблением, в зависимости от рекомендаций на упаковке.
Когда пленку необходимо снять
Полимерная оболочка не предназначена для употребления. Производители обычно делают соответствующие пометки, и их не стоит игнорировать. Во время нагрева такая пленка может плотнее прилипать к сосиске, затрудняя дальнейшую очистку.
Почему многие варят сосиски прямо в пленке
Некоторые оставляют оболочку, чтобы сосиски не трескались и не теряли сочность. Частично это работает, но только в том случае, если речь идет о съедобной оболочке. В случае с искусственной пленкой эффект может быть противоположным — после варки она отходит хуже.
Как правильно варить сосиски
Чтобы сохранить сочность, достаточно варить 3–5 минут после закипания воды. Сильный огонь нежелателен — изделия могут лопнуть и потерять часть вкуса. На упаковке всегда указывают способ приготовления и тип оболочки, а некоторые сосиски вообще готовы к употреблению без варки.
Об источнике: ТСН
ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.
