"Больше никогда не буду есть хот-доги": как на самом деле делают сосиски

Некоторые пользователи сети отметили, что после увиденного больше не будут есть сосиски.

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Как делают сосиски / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Люди были очень удивлены, увидев массовое производство сосисок для хот-догов.

В видеоролике, размещенном на YouTube, который первоначально был показан на канале Discovery UK, показано, что сосиски для хот-догов готовятся из смеси свинины, говядины и курицы.

При этом для изготовления сосисок берут на "чистое" мясо, а остатки от других видов разделки.

Как делают сосиски / скриншот с видео

Сначала проходит процесс измельчения, в результате которого мясо проталкивается через металлическую пластину с проделанными в ней отверстиями. После этого к измельченному мясу добавляются куриные обрезки, а затем пищевой крахмал, соль и другие ароматизаторы.

Затем в смесь впрыскивается вода, и все смешивается в большом чане.

Для придания сладости производители добавляют кукурузный сироп. Для придания сосискам сочности, а также для смешивания всех ингредиентов добавляется вода.

Затем другая машина измельчает мясное тесто в мелкую эмульсию и удаляет воздух из смеси пылесосом.

Как делаю сосиски / скриншот с видео

Для придания переработанному мясу классической формы сосиски целлюлозные трубки загружаются в фаршемешалку, которая закачивает мясное пюре в длинную оболочку, чаще всего длина сосиски составляет 13 см.

Как делают сосиски / скриншот с видео

Диктор сообщил зрителям, что для того, чтобы сформовать сосиску, длиной с футбольное поле, требуется всего 35 секунд.

Далее сосиски загружаются на подвижные стеллажи, которые пропускают их через душ из жидкого дыма, после чего они попадают в печь с несколькими зонами приготовления.

Жидкий дым придает сосискам классический аромат, который по мере запекания переходит из оболочки в мясо.

После завершения процесса выпечки сосиски окунаются в соленую воду для охлаждения и подготовки к упаковке.

Затем сосиски проходят через всю фабрику в зону разгрузки, где их помещают на конвейер, который отправляет их на контроль качества и упаковку.

Некоторые пользователи сети отметили, что после увиденного больше не будут есть сосиски.

"Посмотрев фильм "Как это сделано", я понял, что кукурузный сироп содержится во ВСЁМ. В буквальном смысле", "Это отвратительно, я больше никогда не буду есть хот-доги", - писали под видео.

Комментарии под видео / скриншот

Смотрите видео о том, как делают сосиски:

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