Шеф-повар рассказал, что существует несколько секретов приготовления сосисок, и обнаружил, что большинство людей совершают три ошибки при приготовлении пищи.

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Вы жарили сосиски неправильно - повар рассказал о 3 распространенных ошибках / Коллаж Главред, фото: pixabay

Шеф-повар Джефф Бейкер утверждает, что мы все неправильно готовим сосиски - он поделился своими советами по идеальному способу приготовления сосисок.

Шеф-повар, отмеченный звездой Мишлен, рассказал, как приготовить идеальные колбаски с помощью методических пяти простых шагов. Пишет Mirror.

1. Дайте колбаскам остыть за 20 минут до приготовления.

Важно не класть колбасу сразу из холодильника на сковородку, она должна отдохнуть 20 минут, что поможет колбасе равномерно приготовиться. Это также предотвратит раскол кожуры, когда она попадет на огонь сковороды.

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2. Выкладываем сосиски на сковороду

Используйте тяжелую сковороду с антипригарным покрытием и поставьте на медленный или средний огонь.

3. Добавьте в сковороду чайную ложку утиного или гусиного жира.

Затем вращайте, пока основание не будет полностью покрыто, а затем удалите излишки жира.

4. Колбаски не должны касаться друг друга, их следует держать на постоянном огне

Регулярное переворачивание колбасок гарантирует, что они приобретут насыщенный золотистый цвет, для традиционной сосиски этот процесс должен длиться около 10-12 минут.

5. Отдых перед подачей на стол

Готовая сосиска должна иметь температуру 70°C, а также быть твердой на ощупь. Как бы тяжело это ни было, секрет в том, чтобы дать колбасе постоять несколько минут. Подобно тому, как вы даете сосискам отдохнуть, чтобы мясо расслабилось, так же и с колбасой вы получите нежные сочные колбаски.

Ошибки, которые допускаются при приготовлении колбас

Прокалывание шкуры при приготовлении качественных колбас с высоким содержанием мяса и натуральной шкуры. Это может привести к вытеканию сока, и вы получите сухую безвкусную колбасу.

Никогда не жарьте во фритюре. Это может сделать кожу жесткой, а колбасу сухой.

Не ожидайте, что результаты будут одинаковыми между запеканием и жаркой сосисок. Попытка быть здоровым повлияет на качество, запекание колбасы не даст вам того эффекта поджаривания, который дает приготовление на сковородке. Выпечка мешает внешнему виду развить тот восхитительный вкус, которого мы все жаждем.

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