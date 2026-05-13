Начались отключения света: РФ массированно ударила по западу Украины, ситуация в областях

Россия атаковала ударными дронами западные регионы Украины, зафиксированы значительные разрушения гражданской инфраструктуры, есть жертвы и раненые.

Россия ударила "Шахедами" по западу Украины - какая ситуация в областях

РФ совершила массированную атаку дронами по западным областям Украины

В Ровенской области трое погибших из-за попадания в жилой дом

В Жовкве, Сваляве и Ужгороде повреждена критическая инфраструктура

Днем 13 мая российские оккупационные войска нанесли массированный удар дронами по западным регионам Украины. Взрывы были слышны во всех западных областях, уже известно о погибших и раненых.

Аналитики OSINT-проекта DeepState отмечают, что Россия в настоящее время осуществляет одну из крупнейших с начала войны атак беспилотниками по западным регионам Украины, и в дальнейшем сохраняется риск применения баллистического вооружения по территории страны.

По их мнению, это является следствием так называемого временного "перемирия", которое Россия использовала для накопления ресурсов с целью дальнейших ударов по Украине и разрушения инфраструктуры, в частности гражданской.

"Позиция Украины была четкой и гуманной. Для россиян это просто циничный шанс снова убивать", — говорится в сообщении.

Львовская область

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил об активной работе сил ПВО в области. В течение нескольких часов жители Львова и городов области получали сигналы о повышенном уровне опасности из-за угрозы ударов российских дронов. Активно работает наша противовоздушная оборона.

"Ситуация быстро меняется. Пожалуйста, не игнорируйте воздушную тревогу. Перейдите в безопасное место", — призвал он.

Кроме того, мэр Жовквы Олег Вольский отметил, что город остался без электроэнергии из-за российской атаки.

"К сожалению, в Жолкве произошел вражеский удар по объекту критической инфраструктуры. Город без света. Работают чрезвычайные службы. Прошу ничего не снимать и находиться в безопасных местах до отбоя тревоги", — отметил он.

Впоследствии Вольский сообщил, что российские авиационные цели нанесли повторный удар по объекту критической инфраструктуры города.

"Умоляю всех находиться в безопасных местах. И ни в коем случае не приближаться к месту происшествия. Работают специальные службы", — обратился он к жителям.

Ровенская область

Глава Ровенской ОВА Александр Коваль сообщил о попадании российского дрона в жилой дом. В результате атаки погибли три человека, шестеро - ранены.

"Есть попадания в гражданскую инфраструктуру. В частности, в жилой дом... Мои соболезнования их родным и близким", — сообщил он.

Волынская область

О массированной атаке дронов по Волынской области сообщил глава ОВА Роман Романюк.

"На область продолжается массированная атака вражескими БПЛА типа "Шахед". Призываю всех соблюдать меры безопасности и находиться в укрытии. Берегите себя и близких", — писал он.

Романюк также отметил, что, по предварительным данным, в результате российской атаки дронами в областном центре зафиксировано попадание в несколько нежилых зданий.

Также РФ нанесла удар по Ковелю. В районе одного из объектов критической инфраструктуры повреждены автомобили и жилой дом, расположенные рядом.

Глава ОВА уточнил, что в результате российской атаки погибших нет. Медицинской помощи нуждались пять человек: один человек в Луцке и четверо в Ковеле.

"Благодарим за эффективную работу силы противовоздушной обороны области. Всего по состоянию на 17.00 в воздушном пространстве области зафиксировали 38 "Шахидов", — добавил он.

Мэр Ковеля Игорь Чайка сообщил, что в результате атаки беспилотников на отдельных участках восьми улиц города временно ограничено движение транспорта.

Он призвал жителей по возможности учитывать эти ограничения при передвижении по городу и выезжать только в случае крайней необходимости.

Закарпатье

Начальник Закарпатской ОВА Мирослав Билецкий сообщил, что продолжается самая массированная атака РФ на Закарпатье с начала полномасштабного вторжения.

В нескольких общинах зафиксированы взрывы.

Журналист Виталий Глагола в Telegram сообщил, что в Сваляве дрон типа "Шахед" попал в объект энергетической инфраструктуры.

Также отмечается, что Ужгород впервые с начала полномасштабной войны подвергся российским обстрелам.

"Российские "Шахеды" атакуют Ужгород. Под ударами — промышленный район города, склады и объекты критической инфраструктуры. По моей информации, есть попадания в промышленный район города и в объекты критической инфраструктуры", — отметил журналист.

Ивано-Франковская область

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив подчеркнул, что сегодняшний удар РФ направлен исключительно на запад Украины.

"Прошу реагировать, потому что постоянно залетают новые шахиды, может быть и ракетный удар чуть позже. Это, пожалуй, самая масштабная атака за время полномасштабного вторжения. Прошу бизнес и предприятия не пренебрегать безопасностью и отпустить работников. Спасибо ПВО, уже много сбили. Это беспрецедентная атака!", - отметил он.

Глава Ивано-Франковской ОВА Светлана Онищук сообщила о попадании в жилой дом. В результате атаки есть раненые. По предварительным данным, травмы не являются тяжелыми, всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

Хмельницкая область

Глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин также сообщал об ударах российских дронов по Хмельницкой области.

"В результате атаки известно о трех травмированных людях. Их госпитализировали в медицинские учреждения в состоянии средней тяжести, им оказана медицинская помощь. Состояние стабильное", — утверждал он.

"Шахед" / Инфографика: Главред

Как ранее сообщал Главред, удар РФ по электроподстанции в Полтаве оставил без света тысячи людей, а в жилых домах после взрывной волны были повреждены окна и возникли перебои с водоснабжением. Без электрики остались более 6,5 тысячи абонентов. Власти предупреждали о риске новых массированных атак в ближайшие дни.

Также ранее сообщалось, что дроновая атака РФ на Киев и область вызвала пожары и разрушения после падения обломков БПЛА на жилой дом в Оболонском районе столицы. В Киевской области повреждения получили детский сад, многоэтажка и частные дома, однако обошлось без жертв.

Напомним, Россия модернизирует стратегические бомбардировщики Ту-160 для ударов по Украине, одновременно наращивая возможности для запуска новых крылатых ракет большой дальности. Аналитики предупреждают, что Кремль пытается сохранить потенциал массированных воздушных атак даже на фоне санкций и проблем с производством. Часть модернизированных самолетов уже используют для ударов по украинской инфраструктуре.

Об источнике: DeepState DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

