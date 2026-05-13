После атаки РФ в облэнерго сделали заявление о графиках отключений на Полтавщине

Кратко:
- Вражеский удар оставил без электричества тысячи абонентов в Полтавской области
- Специалисты оперативно восстановили электроснабжение всех критически важных объектов
- Почасовые графики ограничений пока не будут применяться
Страна-агрессор Россия 13 мая атаковала Полтавскую область. В результате вражеского удара временно без электроснабжения остались более 6,5 тысяч бытовых потребителей и 548 юридических абонентов.
По состоянию на данный момент, как сообщила в Telegram секретарь Полтавской общины Екатерина Ямщикова, критическая инфраструктура, которая была подключена к поврежденной электроподстанции, уже восстановлена, электроснабжение возобновлено.
В то же время в городе продолжаются работы по восстановлению электроснабжения для бытовых потребителей, которые остались без света в результате вражеской атаки.
Между тем в Полтаваоблэнерго предупредили жителей Полтавщины, что на сегодняшний день применение графика почасового отключения электроэнергии не прогнозируется.
Когда в Украине могут ввести новые графики отключений света
Главред писал, что, по словам нардепа и члена Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергея Нагорняка, отключения света в Украине могут возобновиться.
Они станут более длительными и жесткими, чем в прошлом месяце, вечером, в пиковые жаркие дни. Особенно, если агрессор Россия продолжит атаковать энергосистему Украины.
Удары РФ по Украине — последние новости
Напомним, Главред писал , что 13 мая российская оккупационная армия атаковала Днепропетровскую область. Под удар попали Кривой Рог, Марганец, Синельниковский и Никопольский районы.
Впоследствии в ГУР сообщили, что Россия проводит масштабную комбинированную атаку по Украине. Первый удар — рои ударных дронов, направленные на истощение ПВО и пробивание путей для последующих волн.
Российские оккупанты сегодня также атаковали Прикарпатье, Черновцы, Хмельницкую область и Киев. В столице зафиксировано падение обломков БПЛА на открытой территории в Оболонском районе.
Об источнике: Полтаваоблэнерго
Полтаваоблэнерго — осуществляет производство, передачу и поставку электрической и тепловой энергии в Полтавском регионе. Компания обслуживает 43 628 км электросетей, 10 137 подстанций. АО "Полтаваоблэнерго" обеспечивает энергоснабжение 746 тыс. потребителей, пишет Википедия.
