Сколько Украина тратит за день войны против РФ: Сибига ошеломил цифрой

Сибига раскрыл, во сколько обходится один день войны

Главное из заявления Сибиги:

Один день войны стоит Украине примерно $450 млн

Кроме того, ценой войны есть кровь украинских военных

США должны стать ключевым партнером по достижению мира для Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что один день войны обходится Украине примерно в 450 миллионов долларов.

"Кроме того, мы платим кровью своих солдат, и это слишком высокая цена", — подчеркнул глава МИД во время международной конференции по безопасности PISM Strategic Ark Conference.

Сибига подчеркнул, что нынешний год может стать решающим для Украины в вопросе мира, однако достичь этого без участия Соединенных Штатов невозможно.

"Я не верю, или это нереалистично, что можно достичь подлинного завершения наших мирных усилий без американской стороны. Это невозможно. Нам нужно их участие, но параллельно нужно их влияние и давление на Россию", — говорится в сообщении.

Напомним, Главред писал, что Россия готова прекратить войну против Украины в любой момент, если в Киеве примут "необходимые решения". Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, так называемая "СВО может остановиться в любой момент, если Киев примет необходимые решения". В то же время он не уточнил, о каких именно решениях идет речь.

Европейский Союз может способствовать достижению договоренности между Украиной и Россией о взаимном прекращении ударов по аэропортам обеих стран. С такой инициативой в страны ЕС обратился глава украинского МИД Андрей Сибига.

Напомним, в Европейском Союзе озвучили факторы, свидетельствующие об ослаблении позиций российского лидера Владимира Путина. Об этом после встречи министров иностранных дел стран ЕС заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Как Россия использовала перемирие на фронте — ISW

Как писал Главред, даже во время объявленного Россией "перемирия" в период с 9 по 11 мая бои на отдельных направлениях фронта не прекращались, хотя общая интенсивность боевых действий несколько снизилась. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что режим прекращения огня фактически не сопровождался четкими механизмами контроля и реализации. Единственным публично озвученным условием был отказ Украины от ударов по Москве во время парада 9 мая, и Киев этого условия придержался.

"Распространенность взаимных обвинений и продолжение локализованной активности с первых часов после объявления прекращения огня подчеркивает тот факт, что прекращение огня без четких механизмов обеспечения выполнения вряд ли будет соблюдено", — говорится в отчете.

В ISW также предполагают, что российская армия могла использовать паузу для проведения ротаций, переброски резервов и налаживания логистики с целью подготовки к новым наступательным действиям. В то же время украинские силы продолжают сдерживать атаки РФ и не позволяют Кремлю получить результаты, которые Москва могла бы представить как значительные победы к 9 мая.

О персоне: Андрей Сибига Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

