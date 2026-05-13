Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Сколько Украина тратит за день войны против РФ: Сибига ошеломил цифрой

Инна Ковенько
13 мая 2026, 09:57
google news Подпишитесь
на нас в Google
Сибига раскрыл, во сколько обходится один день войны
Сибига раскрыл, во сколько обходится один день войны / Коллаж: Главред, фото: МИД Украины, Генштаб

Главное из заявления Сибиги:

  • Один день войны стоит Украине примерно $450 млн
  • Кроме того, ценой войны есть кровь украинских военных
  • США должны стать ключевым партнером по достижению мира для Украины

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что один день войны обходится Украине примерно в 450 миллионов долларов.

"Кроме того, мы платим кровью своих солдат, и это слишком высокая цена", — подчеркнул глава МИД во время международной конференции по безопасности PISM Strategic Ark Conference.

видео дня

Сибига подчеркнул, что нынешний год может стать решающим для Украины в вопросе мира, однако достичь этого без участия Соединенных Штатов невозможно.

"Я не верю, или это нереалистично, что можно достичь подлинного завершения наших мирных усилий без американской стороны. Это невозможно. Нам нужно их участие, но параллельно нужно их влияние и давление на Россию", — говорится в сообщении.

Андрей Сибига
Андрей Сибига / Инфографика: Главред

Война в Украине — последние новости

Напомним, Главред писал, что Россия готова прекратить войну против Украины в любой момент, если в Киеве примут "необходимые решения". Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, так называемая "СВО может остановиться в любой момент, если Киев примет необходимые решения". В то же время он не уточнил, о каких именно решениях идет речь.

Европейский Союз может способствовать достижению договоренности между Украиной и Россией о взаимном прекращении ударов по аэропортам обеих стран. С такой инициативой в страны ЕС обратился глава украинского МИД Андрей Сибига.

Напомним, в Европейском Союзе озвучили факторы, свидетельствующие об ослаблении позиций российского лидера Владимира Путина. Об этом после встречи министров иностранных дел стран ЕС заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Как Россия использовала перемирие на фронте — ISW

Как писал Главред, даже во время объявленного Россией "перемирия" в период с 9 по 11 мая бои на отдельных направлениях фронта не прекращались, хотя общая интенсивность боевых действий несколько снизилась. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что режим прекращения огня фактически не сопровождался четкими механизмами контроля и реализации. Единственным публично озвученным условием был отказ Украины от ударов по Москве во время парада 9 мая, и Киев этого условия придержался.

"Распространенность взаимных обвинений и продолжение локализованной активности с первых часов после объявления прекращения огня подчеркивает тот факт, что прекращение огня без четких механизмов обеспечения выполнения вряд ли будет соблюдено", — говорится в отчете.

В ISW также предполагают, что российская армия могла использовать паузу для проведения ротаций, переброски резервов и налаживания логистики с целью подготовки к новым наступательным действиям. В то же время украинские силы продолжают сдерживать атаки РФ и не позволяют Кремлю получить результаты, которые Москва могла бы представить как значительные победы к 9 мая.

Читайте также:

О персоне: Андрей Сибига

Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области.

С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений.

В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Андрей Сибига
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Армия РФ ударила по Днепропетровщине: погибли восемь человек, много раненых

Армия РФ ударила по Днепропетровщине: погибли восемь человек, много раненых

10:01Война
Сколько Украина тратит за день войны против РФ: Сибига ошеломил цифрой

Сколько Украина тратит за день войны против РФ: Сибига ошеломил цифрой

09:57Война
Россия запустила "Шахеды" по Украине: для каких областей существует угроза

Россия запустила "Шахеды" по Украине: для каких областей существует угроза

09:54Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В саду будет полно клещей: какое растение ни в коем случае нельзя сажать на участке

В саду будет полно клещей: какое растение ни в коем случае нельзя сажать на участке

Карта Deep State онлайн за 13 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 13 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Гораздо древнее Киева: какой город официально самый старый в Украине

Гораздо древнее Киева: какой город официально самый старый в Украине

Помидоры будут быстрее расти и не болеть: какая хитрость с поливом поможет

Помидоры будут быстрее расти и не болеть: какая хитрость с поливом поможет

Китайский гороскоп на сегодня, 13 мая: Змеям - провокации, Козлам - амбиции

Китайский гороскоп на сегодня, 13 мая: Змеям - провокации, Козлам - амбиции

Последние новости

10:46

Ремонт дорог в Украине прекратится 1 июня: Максим Шкиль заявил о миллиардных долгах правительства перед компаниями

10:01

Армия РФ ударила по Днепропетровщине: погибли восемь человек, много раненыхФото

10:00

Букмекеры изменили свои прогнозы на Евровидение 2026 — что ждет Украину

09:57

Сколько Украина тратит за день войны против РФ: Сибига ошеломил цифрой

09:54

Россия запустила "Шахеды" по Украине: для каких областей существует угрозаФото

80% оккупированных территорий останутся руиной, у России нет денег на восстановление – Жданов80% оккупированных территорий останутся руиной, у России нет денег на восстановление – Жданов
09:36

Враг имеет новые продвижения на важном направлении фронта - детали от DeepState

09:17

Путин пытается скрыть слабость: в ISW назвали цель ракетных угроз РФ

09:07

Дроны РФ волнами атаковали Одесскую область: есть "прилет" в промзоне

08:52

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 13 мая (обновляется)

Реклама
08:28

Три знака зодиака испытают огромную радость: 13 мая начинается белая полоса

08:20

Взрывы в Анапе и Тамани: дроны атаковали важный для РФ порт, вспыхнул пожар

08:10

Визит Трампа в Китай: Небоженко рассказал, возможна ли "большая сделка"мнение

08:08

Карта Deep State онлайн за 13 мая: что происходит на фронте (обновляется)

08:02

Тысячи людей остались без света: РФ нанесла удар по Полтаве, что известно

07:19

В Москве загорелся Кремль, огонь охватил тысячи квадратов: что известно

06:43

Взрывы в Харькове: после налета дронов загорелся объект инфраструктуры

05:31

Звучит как выдумка: какие необычные профессии действительно существовали в СССР

05:02

Шикарный салат из крабовых палочек на весну - готовится 7 минут

04:39

Гороскоп на завтра, 14 мая: Львам — волнения, Рыбам — обида

04:15

Почему у кошек появляются огромные щеки – настоящую причину знают единицыВидео

Реклама
04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке спящей кошки за 12 с

03:32

Кому судьба готовит резкий поворот: Таро-прогноз на июнь 2026Видео

03:11

Не переступай — не вырастешь: откуда взялся этот популярный запрет

02:18

Почему Путин снова угрожает "Сарматом": в ЦПД оценили и указали на важную деталь

00:53

Опасность растет: в одном из регионов Украины объявили обязательную эвакуацию

00:21

Кто прошел в финал Евровидения 2026: аутсайдер букмекеров ворвался в топ

00:06

Перезапуск или отключение смартфона: эксперты окончательно ответили, что лучшеВидео

12 мая, вторник
23:16

Скрипка не выдержала: фавориты Евровидения 2026 столкнулись с проблемой на сценеВидео

23:01

Желтые листья чеснока исчезнут за считанные дни: какая простая подкормка вернет зелень

22:51

Битва фаворитов Евровидения 2026 в первом полуфинале: как выступили возможные победители

22:39

РФ готовит самолеты к вылетам: Игнат предупредил об атаке, что известно

22:22

Зачем на заборы вешали дырявые горшки: секрет древней украинской традиции

22:15

"Не имею права говорить": LELEKA сделала заявление о правилах ЕвровиденияВидео

22:09

Евровидение 2026: онлайн трансляция первого полуфинала

22:02

Помидоры будут быстрее расти и не болеть: какая хитрость с поливом поможет

21:58

"Россия опозорилась": стало известно, почему Кремль так боялся 9 маяВидео

21:56

Когда сеять дыню в 2026 году: названы "счастливые" даты для обильного урожаяВидео

21:32

"Я был шокирован": Дантес отреагировал на симпатию известной украинской актрисыВидео

21:31

Почему нельзя сушить телефон в рисе: как популярный миф выводит гаджет из строя

20:54

В саду будет полно клещей: какое растение ни в коем случае нельзя сажать на участке

Реклама
20:36

Не только упрямство: какие редкие качества делают Тельцов идеальными партнерами

20:29

Украина потеряла выдающегося деятеля сцены: артисту было 75 лет

20:17

В Днепре ограничат движение электротранспорта: как и когда изменятся маршруты

20:00

Россия ударила по жилому дому в Кривом Роге: есть погибшие и раненые, что известно

19:53

РФ готовит комбинированную атаку по Украине: названа дата и города под угрозой

19:53

Частичная мобилизация в Беларуси: в СНБО прокомментировали заявление Лукашенко

19:36

Три знака зодиака получат уникальный шанс изменить свою жизнь - кто они

19:33

Как сказать "собутыльник" на украинском: ответ удивит многих

19:21

Туристка нашла огромный алмаз в парке: цена камня впечатляет

19:16

"Медицина держится на людях с добрым сердцем": Терехов поздравил медсестер и санитаров с праздником

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять