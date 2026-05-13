Почему Путин снова угрожает "Сарматом": в ЦПД оценили и указали на важную деталь

Руслан Иваненко
13 мая 2026, 02:18
Коваленко объяснил, почему "Сармат" в большей степени является средством информационного воздействия, чем реальным боевым оружием
Путин, ракета, Сармат
Россия годами откладывает сроки запуска ракеты "Сармат" из-за технических проблем / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот

Кратко:

  • РФ заявила о "Сармате" и испытаниях
  • Разработка ракеты ведется с 2009 года
  • Сроки запуска неоднократно переносили

Российские заявления о якобы успешных испытаниях межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 "Сармат" и планы ее постановки на боевое дежурство до конца 2026 года носят скорее информационно-пропагандистский характер, чем имеют реальную техническую основу. Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в комментарии LIGA.net.

По его словам, проект "Сармат" сопровождается системными техническими проблемами и задержками, а публичные заявления Москвы являются элементом информационного давления.

"Сармат" — это скорее информационное оружие, чем реальное. И Москва стабильно раз в несколько лет его применяет. Потому что на самом деле с ним есть реальные проблемы", — сообщил Коваленко.

сармат инфографика
"Сармат" / Инфографика: Главред

Он напомнил, что разработка комплекса продолжается с 2009 года. Изначально его планировали принять на вооружение в 2018-м, однако сроки неоднократно переносили. Формально ракета была объявлена находящейся на вооружении лишь в сентябре 2023 года после первого полноценного испытания.

Коваленко также отметил, что в 2024 году фиксировались неудачные попытки запуска, несмотря на заявления об успешных испытаниях.

"Сейчас заявили об удачной (попытке. – Ред.), но, учитывая годы производства, постоянные ошибки, а также технологический дефицит, не стоит делать из этого событие", – отметил руководитель Центра противодействия дезинформации.

По его мнению, подобные сообщения России связаны с отсутствием реальных военных успехов.

"Просто сейчас у России нет успехов на фронте и нужно чем-то пугать", – заявил он.

ЦПД
ЦПД / Инфографика: Главред

Какова цель российского ядерного шантажа – мнение эксперта

Ядерный шантаж России является системным инструментом гибридной войны, который Кремль регулярно применяет для давления на Запад и влияния на поддержку Украины. Об этом заявил эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко.

По его словам, угроза применения ядерного оружия уже неоднократно влияла на политические решения США и темпы военной помощи Украине со стороны западных партнеров. В то же время, отмечает эксперт, со временем этот инструмент постепенно теряет эффективность.

Жовтенко напомнил, что в 2022 году, на фоне успешных контрнаступлений Украины и отступления российских войск из ряда регионов, Кремль активно усиливал ядерную риторику. Тогда США, по данным СМИ, передавали России как публичные, так и непубличные предупреждения о последствиях возможного применения ядерного оружия.

Эксперт пояснил, что Москва чаще всего возвращается к ядерным угрозам в двух случаях — во время военных неудач на фронте или накануне поставок Украине нового западного вооружения, в частности танков, ракетных систем и истребителей.

По его словам, такая риторика сопровождала передачу Украине систем HIMARS, ATACMS, танков Leopard и Challenger, а также F-16. Основная цель — сдержать расширение военной поддержки Киева и посеять страх среди западных обществ.

Жовтенко также отметил, что Кремль пытается использовать ядерную тематику для усиления страхов относительно возможной эскалации до глобального конфликта и влияния на политические решения США и стран Европы в контексте дальнейшей поддержки Украины.

Как ранее сообщал Главред, в России вновь активизировали риторику ядерного шантажа. В частности, председатель президиума общественного объединения "Совет по вопросам внешней и оборонной политики" РФ Сергей Караганов в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что в случае приближения России к поражению в войне против Украины Москва может прибегнуть к применению ядерного оружия против европейских союзников Киева.

Кроме того, российский диктатор и военный преступник Владимир Путин после Дня Победы 9 мая начал угрожать миру ядерным оружием. Об этом он заявил по итогам доклада командующего ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергея Каракаева.

Напомним, что президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что ему удалось предотвратить ядерный конфликт между Россией и Украиной. Он также призвал специалистов подготовить новый документ, который мог бы заменить американо-российское соглашение о контроле над ядерными вооружениями.

О личности: Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию в защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять попыткам россиян, ФСБ, ГРУ и СЗР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное сообщество, заинтересованное в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", — подчеркнул Андрей Коваленко.

