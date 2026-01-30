В Госдуме РФ требуют нанести удары по Украине 'мощным оружием возмездия'

Российские депутаты требуют задействовать "более мощное оружие" по Украине.

В Госдуме РФ угрожают применением "оружия возмездия"/ Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в YouTube, ua.depositphotos.com

Кратко:

Депутаты Госдумы настаивают на применении ядерного оружия

Председатель Госдумы назвал это более мощным вооружением для достижения целей СВО

В стране-агрессоре России вернулись к риторике ядерного шантажа. Российские депутаты настаивают на применении так называемого "оружия возмездия". Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, пишут росСМИ.

По словам Володина, российские парламентарии требуют использования "более мощного вооружения", которое он назвал "оружием возмездия". Такой шаг якобы необходим для "достижения целей СВО", которые Россия не может реализовать уже четвертый год подряд.

Российский политик традиционно обвинил украинскую власть в нежелании идти на уступки. В частности, Володин апеллировал к договоренностям, достигнутым на саммите России с США в Анкоридже. По мнению представителя Кремля, президент Украины Владимир Зеленский своими заявлениями "создает новые проблемы" для страны.

Типы ядерного оружия / Инфографика: Главред

Есть ли угроза ядерного удара по Украине - мнение эксперта

Политический эксперт Максим Разумный заявил, что зеркальная риторика США на ядерные угрозы России помогает стабилизировать ситуацию и снижает уровень риска для мира.

В то же время он отметил, что вероятность тактического ядерного удара по Украине все еще существует. Однако она зависит не столько от заявлений Москвы или Вашингтона, сколько от конкретных политических и тактических обстоятельств.

"Путин может отреагировать на определенную ситуацию, которая кажется ему угрожающей для его режима и его реноме в этой войне, как загнанная крыса. Он может нанести тактический ядерный удар по Украине, но если будет уверен, что не будет жесткой реакции Запада и Китая. То есть, когда он будет чувствовать безнаказанность, он может пойти на такой шаг, если это решит какую-то его проблему", - предположил Розумный.

Ядерные угрозы РФ - новости по теме

Напомним, в ноябре 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты обладают крупнейшим в мире ядерным арсеналом и не хотят оставаться единственной страной, которая не проводит ядерных испытаний. Он выступил за постепенную денуклеаризацию и подчеркнул, что обсуждал этот вопрос с лидерами России и Китая.

Через несколько дней Путин поручил начать подготовку к возможным ядерным испытаниям. По данным российских СМИ, соответствующие задачи получили МИД, Минобороны и спецслужбы. В Кремле заявляют, что это может стать "ответом" на действия США и наращивание их стратегических вооружений.

Как сообщал Главред, российский политолог Сергей Караганов заявил, что в случае приближения поражения РФ в войне против Украины Кремль может прибегнуть к ядерным ударам по союзникам Украины в Европе. По его словам, Россия воюет не с Украиной, а с Европой, и стремится к ее полному поражению, надеясь ограничиться лишь угрозами применения ядерного оружия.

О персоне: Вячеслав Володин Вячеслав Володин - российский политик, председатель Государственной Думы РФ с 2016 года. Член партии "Единая Россия" и один из ближайших союзников Владимира Путина. Ранее занимал должности заместителя руководителя администрации президента РФ и главы аппарата правительства.

