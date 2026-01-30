Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

В Госдуме РФ требуют нанести удары по Украине "мощным оружием возмездия"

Руслана Заклинская
30 января 2026, 18:50
623
Российские депутаты требуют задействовать "более мощное оружие" по Украине.
В Госдуме РФ требуют нанести удары по Украине 'мощным оружием возмездия'
В Госдуме РФ угрожают применением "оружия возмездия"/ Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео в YouTube, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Депутаты Госдумы настаивают на применении ядерного оружия
  • Председатель Госдумы назвал это более мощным вооружением для достижения целей СВО

В стране-агрессоре России вернулись к риторике ядерного шантажа. Российские депутаты настаивают на применении так называемого "оружия возмездия". Об этом заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, пишут росСМИ.

По словам Володина, российские парламентарии требуют использования "более мощного вооружения", которое он назвал "оружием возмездия". Такой шаг якобы необходим для "достижения целей СВО", которые Россия не может реализовать уже четвертый год подряд.

видео дня

Российский политик традиционно обвинил украинскую власть в нежелании идти на уступки. В частности, Володин апеллировал к договоренностям, достигнутым на саммите России с США в Анкоридже. По мнению представителя Кремля, президент Украины Владимир Зеленский своими заявлениями "создает новые проблемы" для страны.

1710345812-6249.jpg
Типы ядерного оружия / Инфографика: Главред

Есть ли угроза ядерного удара по Украине - мнение эксперта

Политический эксперт Максим Разумный заявил, что зеркальная риторика США на ядерные угрозы России помогает стабилизировать ситуацию и снижает уровень риска для мира.

В то же время он отметил, что вероятность тактического ядерного удара по Украине все еще существует. Однако она зависит не столько от заявлений Москвы или Вашингтона, сколько от конкретных политических и тактических обстоятельств.

"Путин может отреагировать на определенную ситуацию, которая кажется ему угрожающей для его режима и его реноме в этой войне, как загнанная крыса. Он может нанести тактический ядерный удар по Украине, но если будет уверен, что не будет жесткой реакции Запада и Китая. То есть, когда он будет чувствовать безнаказанность, он может пойти на такой шаг, если это решит какую-то его проблему", - предположил Розумный.

Ядерные угрозы РФ - новости по теме

Напомним, в ноябре 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты обладают крупнейшим в мире ядерным арсеналом и не хотят оставаться единственной страной, которая не проводит ядерных испытаний. Он выступил за постепенную денуклеаризацию и подчеркнул, что обсуждал этот вопрос с лидерами России и Китая.

Через несколько дней Путин поручил начать подготовку к возможным ядерным испытаниям. По данным российских СМИ, соответствующие задачи получили МИД, Минобороны и спецслужбы. В Кремле заявляют, что это может стать "ответом" на действия США и наращивание их стратегических вооружений.

Как сообщал Главред, российский политолог Сергей Караганов заявил, что в случае приближения поражения РФ в войне против Украины Кремль может прибегнуть к ядерным ударам по союзникам Украины в Европе. По его словам, Россия воюет не с Украиной, а с Европой, и стремится к ее полному поражению, надеясь ограничиться лишь угрозами применения ядерного оружия.

Читайте также:

О персоне: Вячеслав Володин

Вячеслав Володин - российский политик, председатель Государственной Думы РФ с 2016 года. Член партии "Единая Россия" и один из ближайших союзников Владимира Путина. Ранее занимал должности заместителя руководителя администрации президента РФ и главы аппарата правительства.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ядерное оружие ядерный удар ядерная война Госдума РФ Вячеслав Володин война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Отсчет начался": Зеленский сделал новое заявление об энергетическом перемирии

"Отсчет начался": Зеленский сделал новое заявление об энергетическом перемирии

20:24Война
"Оккупанты устроили сафари на людей": Зеленский назвал самые уязвимые области

"Оккупанты устроили сафари на людей": Зеленский назвал самые уязвимые области

19:36Война
В одном регионе Украины объявили принудительную эвакуацию: кто должен покинуть дом

В одном регионе Украины объявили принудительную эвакуацию: кто должен покинуть дом

18:27Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Три знака зодиака вступают в полосу возможностей: кто получит щедрый бонус

Три знака зодиака вступают в полосу возможностей: кто получит щедрый бонус

Гороскоп на завтра 31 января: Львам - приятная встреча, Стрельцам - недоразумение

Гороскоп на завтра 31 января: Львам - приятная встреча, Стрельцам - недоразумение

Не казаки и не купцы: кем на самом деле были чумаки и почему их так называли

Не казаки и не купцы: кем на самом деле были чумаки и почему их так называли

Повезет с деньгами: в дверь трех знаков зодиака "постучится" финансовая фортуна

Повезет с деньгами: в дверь трех знаков зодиака "постучится" финансовая фортуна

"Пьяный дед" и "скользкая" Настя: известная ведущая раскрыла настоящее лицо звезд

"Пьяный дед" и "скользкая" Настя: известная ведущая раскрыла настоящее лицо звезд

Последние новости

20:03

Не только "домосед" - как правильно назвать человека, которого не вытащишь из дома

19:52

Что на самом деле видят сканеры в аэропортах: правда потрясла пассажиров

19:36

"Оккупанты устроили сафари на людей": Зеленский назвал самые уязвимые области

19:10

Зачем Трамп просто попиарился на похищении Мадуромнение

18:50

В Госдуме РФ требуют нанести удары по Украине "мощным оружием возмездия"

Квадратные глаза от цен: насколько подорожают продукты из-за отключений света – прогноз ПендзинаКвадратные глаза от цен: насколько подорожают продукты из-за отключений света – прогноз Пендзина
18:34

"За гранью абсурда": новое обязательство от ПриватБанка поразило украинцев

18:27

В одном регионе Украины объявили принудительную эвакуацию: кто должен покинуть дом

17:46

Холодильник будет держать холод в два раза дольше: как спасти продукты без света

17:35

Стоимость резко изменилась: в Украине переписали цены на популярный продукт

Реклама
17:30

РФ собралась неожиданно захватить один населенный пункт вдали от фронта - аналитик

17:28

Сколько раз в день следует кормить кота: эксперты назвали оптимальную норму

17:09

Украинский фильм номинирован на престижную премию в США - трейлерВидео

17:08

Как стильно носить клетку: раскрыт главный принт 2026 годаВидео

17:01

С чем нужно быть осторожными в этот день: запреты в праздник 31 января

16:39

"Без паники и истерик": известный актер пополнил ряды ВСУ

16:37

США задерживают энергетическую помощь Украине в самый критический момент – Reuters

16:28

Доллар и евро стремительно полетели вниз: новый курс валют на 2 февраля

16:13

Стоимость базового продукта подскочит: как изменятся цены из-за отключений света

16:04

"Уничтожить украинцев как группу": от суда в Гааге требуют арестовать россиян

16:02

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке матери с сыном за 45 секунд

Реклама
15:52

"Пьяный дед" и "скользкая" Настя: известная ведущая раскрыла настоящее лицо звезд

15:18

Можно ли собакам питаться яйцами: ветеринар ответилаВидео

15:07

Тесто замешивать не нужно: рецепт пиццы по-новому, которая готовится за 15 минут

14:59

Двухдневная овсяная диета дала неожиданный результат: что произошло с организмом

14:36

Сын Натальи Сумской появился с Залужным в Лондоне и похвастался подарком — детали

14:35

Уплетут за обе щеки: рецепт салата с крабовыми палочками по-новому

14:03

Не искусство, а ненависть: российские фильмы как фабрика войны против Украины

14:02

Готовьтесь к сюрпризам: какими будут первые дни февраля в Украине

13:56

Потери РФ бьют рекорды: Bloomberg назвал варианты, которые остались у Путина

13:51

Украинцам стоит готовиться к аварийным отключениям: эксперт назвал причину

13:16

Половина страны "заминирована": полиция массово получает тревожные сообщения

13:07

Эти китайские знаки зодиака скоро вырвутся в лидеры по жизни - кто они

13:04

Температура до -19°С и снег возвращаются: когда мороз ударит по Полтавщине

12:48

Листья монстеры желтеют и сохнут: что нужно срочно сделать, чтобы спасти растениеВидео

12:44

Российские Z-военкоры в полной растерянности от слов Трампамнение

12:44

"Стала бабушкой": 40-летняя Саливанчук сделала заявление о пополнении

12:22

P. Diddy признался в причастности к убийству Тупака Шакура - NYP

12:19

В Кремле согласились не бить по Украине до 1 февраля - заявление Пескова

12:12

Существовала или нет: история о цветке, который никто не видел

11:56

В Украину надвигаются сильные морозы: где и когда ударит -25 °С

Реклама
11:54

Укрзализныця ограничила движение поездов между двумя крупными городами Украины

11:53

Закрытие неба, "бусификация" и не только: Зеленский обозначил главные задачи Минобороны

11:39

Участник "Зважених та щасливих" вступил в ряды ВСУ — как он выглядит сейчас

11:22

"Уже не просто группа судей": объявлен состав жюри Нацтбора на Евровидение-2026

11:06

РФ подала запрос на самоопределение наций Крыма и Донбасса: в ООН четко ответили

10:59

Рекордные морозы на подходе: Житомирскую область сковывает арктический воздух

10:56

Россияне извинились: в NYT раскрыли детали энергетического перемирия РФ и Украины

10:26

На Харьков надвигается ледяной дождь: синоптики предупреждают о лютой непогоде

10:24

Предательница Елка вышла замуж за украинского "Холостяка" - деталиВидео

10:24

Зеленский публично пригласил Путина приехать в Киев

Новости Киева
Отключение отопления в КиевеПогода в КиевеКогда ситуация со светом в Киеве улучшится
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Регионы
Новости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости Львова
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия Ротару
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подругеС днем рождения дочери
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять