Что уже не модно в 2026 году – советы стилистов для современного образа

Минимализм, базовые цвета и однообразный вид больше не актуальны. Мода 2026 года предлагает смелые детали, естественный макияж и свободу самовыражения.

Антитренды 2026 года

Главное изменение года — отказ от однообразного внешнего вида. В последнее время все старались одеваться максимально правильно, аккуратно и сдержанно, и именно из-за этого люди стали похожими друг на друга. В 2026 году это становится неактуальным. Теперь самое главное — показывать свою индивидуальность, а не копировать советы из интернета. Главред расскажет, что уже не будет модным в 2026 году.

Стили, которые вышли из моды в 2026 году

Стиль "Old Money" (дорогой и сдержанный вид) и чрезмерный минимализм больше не считаются модными новинками. Они стали слишком массовыми. Одеваться только в базовые вещи нейтральных цветов теперь скучно и не модно. Мода становится более яркой и смелой. Теперь важно добавлять в образ необычные детали, цвета и эмоции.

Вещи, которые не стоит покупать

Стилист Alisa Homer советует не тратить деньги на такие вещи, потому что они быстро станут неактуальными:

Массивная обувь (платформы, грубые кроссовки)

Мода устала от тяжелых и "громоздких" силуэтов. Сейчас актуальна легкость, тонкая подошва и изящные формы.

Угги и балетки

Из-за чрезмерной популярности они стали слишком привычными. Рынок ими перенасыщен, поэтому они больше не выглядят свежо и модно.

Total Black и оверсайз

Одеваться только в черное теперь не модно — в тренде яркие цвета. А бесформенный оверсайз уступает место вещам, которые подчеркивают фигуру.

Капри и кружево под свитером

Эти сочетания стали слишком узнаваемыми и "заезженными". Капри к тому же часто портят пропорции ног.

Сумки East-West и узкие очки

Эти аксессуары были "вирусными" трендами. Поскольку их сейчас носят все, они быстро выходят из моды, уступая классическим формам.

Изменения во внешнем виде

Образ "идеальной девушки" с идеально приглаженными волосами и незаметным макияжем больше не в тренде. Сейчас более актуальна "живая" небрежность: растрепанные волосы, яркие акценты на лице (например, растушеванные темные тени). Внешний вид должен быть естественным, а не идеальным.

Основное правило 2026 года

Быть собой — это лучший тренд. Не нужно гнаться за каждой новой вещью, которую рекламируют блогеры. Самым модным сейчас является носить то, что нравится именно вам, даже если это не идеально сочетается по старым правилам.

О персоне: Алиса Хомор Алиса Хомор — украинская стилистка и фэшн-блогер с более чем десятилетним опытом в модной индустрии. Она занимается персональным стайлингом, сотрудничает с брендами и создает образовательный контент о моде. Ее подход основан на адаптации трендов под индивидуальность человека, а не на их слепом копировании. Алиса известна прямолинейными обзорами гардеробов и коллекций, где она простым языком объясняет сложные правила стиля, помогая зрителям формировать современный и функциональный образ.

