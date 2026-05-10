Кремль официально "переписал" карту Украины: вспомнили о границе, которой было 25 лет

Юрий Берендий
10 мая 2026, 11:42
Галимов рассказал, как после Второй мировой войны формировались границы УССР и какой ценой в ее состав вошли Закарпатье, Буковина и другие украинские земли.
История Украины — как Кремль "переписал" границы Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Как были установлены границы Украины
  • Что такое линия Керзона
  • Как прошла операция "Висла"

После Второй мировой войны границы советской Украины были установлены серией международных соглашений — от Тегерана до Потсдама. За каждым из этих решений стояли конкретные интересы великих держав, принуждение и переселение целых народов. О том, как складывалась послевоенная карта Украины, рассказал в видео на YouTube основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов.

Главред выяснил, как сформировались окончательные границы УССР.

Как победители Второй мировой войны определяли границы Украины

По его словам, после окончания Второй мировой войны границы Советской Украины не определялись самой Украиной — их устанавливали великие державы-победители на международных конференциях.

"Границы Советской Украины после Второй мировой устанавливаются на основе нескольких международных соглашений. Самые первые — это решения, принятые по договоренностям великих держав, победителей в войне. Речь идет о Тегеранской, Ялтинской и Потсдамской конференциях. Позже — это двусторонние соглашения СССР и других соседних стран", — объясняет Аким Галимов.

Каждое из этих соглашений имело свою логику, своих бенефициаров и свои жертвы.

Когда Закарпатье окончательно присоединили к Украине

До Мюнхенской конференции 1938 года Закарпатье принадлежало Чехословакии. После войны судьба этого региона решилась быстро — и без реального выбора для Праги.

"В конце июля 1945 года Чехословакия документально передает Закарпатье Советской Украине. Никаких шансов отказаться у Праги на самом деле не было. Москва сильно давит, потому что Сталин хочет закрепиться в Центральной Европе", — рассказывает Галимов.

22 января 1946 года решением Президиума Верховного Совета СССР была образована Закарпатская область — административная единица, существующая по сей день.

Буковина и юг Одесской области: Румыния подписывает границу в 1947 году

10 февраля 1947 года представители Румынии подписали соглашение о румынско-советской границе. По нему Буковина и юг Одесской области вошли в состав Советской Украины. Галимов обращает внимание на важный нюанс, который часто остается без внимания.

"Тем, кто сейчас может подумать, что Сталин объединил Украину, хочется сказать сразу: если бы украинцы не оказывали сопротивления на этих территориях, то у Сталина не было бы никаких оснований подчеркивать, что эти украинские земли должны входить в состав Советской Украины", — говорит он.

То есть включение украинских этнических земель в состав УССР было не актом доброй воли Москвы, а вынужденным ответом на реальное народное сопротивление и демографическое присутствие украинцев в этих регионах.

Что такое линия Керзона: британское предложение 1920 года, которое применили через 25 лет

В видео говорится о том, что самым сложным оказалось урегулирование границы с Польшей. Соглашение подписали 16 августа 1945 года, и в его основу положили линию Керзона — разграничение, предложенное еще в 1920 году британским министром иностранных дел лордом Керзоном.

"Тогда, в 20-х, его предложение проигнорировали — использовали аж спустя 25 лет", — отмечает Аким Галимов.

Линия Керзона / Скриншот

26 июля 1944 года граница между Советской Украиной и социалистической Польшей по линии Керзона была установлена фактически — еще до официального подписания соглашения.

Обмен территориями и принудительное переселение бойков

В феврале 1951 года между Польшей и Советской Украиной состоялся обмен территориями. Оба участка имели одинаковую площадь — по 480 квадратных километров. Но за этими цифрами стояли человеческие судьбы.

"Местное население переселяют. Бойков из переданных Польше районов советское руководство перемещает в села Донецкой, Одесской, Николаевской и Херсонской областей", — рассказывает Галимов.

Обмен территориями между Польшей и УССР / Скриншот
Обмен территориями между Польшей и УССР / Скриншот

Депортация бойков — один из наименее известных эпизодов послевоенной советской политики. Люди покидали родные земли не по собственному выбору, а по решению, принятому в Москве.

О персонаже: Аким Галимов

Аким Альфадович Галимов — украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

