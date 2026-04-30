Россия присоединила к себе 1,5 млн км² территории Китая: как так произошло и когда

Юрий Берендий
30 апреля 2026, 19:42
История освоения Дальнего Востока показывает, как Россия не только расширяла свои границы, но и заселяла завоеванные территории украинскими крестьянами.
Как Россия расширялась на восток — какие территории Китая оккупировала Россия / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • Как появился Зеленый Клин
  • Как Россия отняла земли у Китая
  • Почему украинцы уехали на Дальний Восток

Приамурье и Уссурийский край сегодня воспринимаются как часть России. Но еще в XIX веке эти земли принадлежали Китайской империи — и сменили флаг не из-за войны, а из-за шантажа. Основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов в видео на YouTube рассказал, как именно это произошло и какую роль в колонизации этих земель сыграли украинцы, передает 2+2.

Главред выяснил, как Россия отняла Дальний Восток у Китая.

Как Россия оккупировала чужие территории – взгляд в историю

По его словам, в конце XIX века Китайская империя переживала один из самых тяжелых кризисов в своей истории. Первая опиумная война истощила страну и деморализовала власть. Именно этот момент Россия выбрала для "территориальных предложений".

"Россия не была бы Россией, если бы не воспользовалась слабостью соседней страны и не откусила кусок чужой территории. Россияне в Опиумную войну не вступали, а просто обратились к китайскому императору и предложили ему добровольно отдать немаленький такой кусок территории. Российский посол намекнул, что в противном случае Россия может взять то, что хочет, силой", — рассказывает Галимов.

Китайский правитель, понимая, что еще одного фронта государство не выдержит, согласился. Левый берег Амура и Уссурийский край — общей площадью около 1,5 миллиона квадратных километров — перешли в собственность тогдашнего Петербурга. Для сравнения: это больше, чем площадь современных Украины и Франции вместе взятых.

Получить землю было мало — нужно было ее заселить

В видео отмечается, что аннексия территории решала лишь половину задачи. Без собственного населения удержать такие просторы было невозможно. Но желающих отправиться за тысячи километров в неизвестность среди россиян было немного.

В 1882 году генерал-губернатор Восточной Сибири Дмитрий Анучин разработал план ускоренной колонизации, по которому государство брало на себя расходы на морскую перевозку переселенцев. Основным портом отправления стала Одесса.

Смотрите видео о Зеленом Клине:

Как украинцы заселяли Дальний Восток

Предложение нашло отклик прежде всего среди украинских крестьян — тех, кто только что вышел из крепостного права и после реформ остался практически ни с чем. Условия переселения для того времени были действительно исключительными.

"Власти обещали бесплатный проезд из Одессы во Владивосток и около 100 десятин земли на семью на месте. Это была невероятная роскошь для украинского крестьянина. А еще дополнительные льготы: 10 лет освобождения от военной службы, 20 лет — от земельного налога, скот и сельскохозяйственный инвентарь в подарок", — рассказывает Аким Галимов.

Сто десятин земли — это более 100 гектаров. Для человека, который только что вышел из крепостного права и не имел ничего, такое предложение означало реальный шанс выжить и прокормить семью.

Результатом этой миграционной волны стало появление массовых украинских поселений на бывших китайских землях. Выходцы из Черниговщины, Полтавщины и Киевщины осваивали Приамурье и Уссурийский край — территории, отвоеванные Петербургом у Пекина без единого выстрела.

Вам также может быть интересно:

О персонаже: Аким Галимов

Аким Альфадович Галимов — украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Усик – Верховен: когда и где смотреть трансляцию боя в Украине

Усик – Верховен: когда и где смотреть трансляцию боя в Украине

19:56Спорт
Как повлияет на фронт массовая мобилизация в РФ: "Флеш" ответил

Как повлияет на фронт массовая мобилизация в РФ: "Флеш" ответил

19:26Фронт
Условие России для перемирия в войне: Зеленский рассказал, чего Кремль хочет от Запада

Условие России для перемирия в войне: Зеленский рассказал, чего Кремль хочет от Запада

18:20Война
Реклама

Популярное

Ещё
Найдена замена туалетной бумаге: многие уже используют современный метод

Найдена замена туалетной бумаге: многие уже используют современный метод

"Каждый день приходит": Денисенко сделала заявление про отношения с Фединчиком

"Каждый день приходит": Денисенко сделала заявление про отношения с Фединчиком

Гости с неба: какие птицы приносят в дом удачу, а какие — тревожные новости

Гости с неба: какие птицы приносят в дом удачу, а какие — тревожные новости

Карта Deep State онлайн за 30 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 30 апреля: что происходит на фронте (обновляется)

Один знак зодиака ждет максимально денежный месяц: гороскоп на май 2026

Один знак зодиака ждет максимально денежный месяц: гороскоп на май 2026

Последние новости

20:22

Календарь праздников в мае: когда Троица и День Матери в 2026 году

20:20

Один стакан порошка в слив — как за ночь избавиться от жира и грязи в трубах

20:15

Чем подкормить огурцы после пересадки: урожай будете собирать ящиками

19:56

Усик – Верховен: когда и где смотреть трансляцию боя в Украине

19:52

Врачи спорят до сих пор: зачем нужны зубы мудрости и стоит ли их удалятьВидео

Настоящее потепление в Украине наступит не сразу: прогноз погоды на майНастоящее потепление в Украине наступит не сразу: прогноз погоды на май
19:42

Россия присоединила к себе 1,5 млн км² территории Китая: как так произошло и когдаВидео

19:26

Как повлияет на фронт массовая мобилизация в РФ: "Флеш" ответил

19:25

Днепр выходит из "холодной зоны": какой день выходных будет самым тёплым

19:21

Чтобы не испортить вкус: какую приправу категоррически нельзя добавлять в горячее

Реклама
19:16

Успеть до июня: полный список культур, которые нужно посадить в мае

19:10

Разговор Трампа с Путиным: Невзлин назвал сигнал и риск для Украинымнение

18:37

Наступление РФ и зачистка ВСУ: как изменилась линия фронта — DeepState

18:24

Редчайший случай: в США поймали уникального двухцветного лобстераВидео

18:20

Условие России для перемирия в войне: Зеленский рассказал, чего Кремль хочет от Запада

18:19

Пилот рассказал почему многим страшно летать: что тревожит пассажиров

18:15

Зачем смешивать лавровый лист с содой: неожиданный эффект простых продуктов

17:55

Почему тюльпаны не цветут: главные ошибки в уходе и как их исправить

17:25

"Может быть, это изменится": Шарлиз Терон отказалась жить с мужчинами

17:24

Мадьяр поставил Украине ультиматум, чтобы разблокировать вступление в ЕС - СМИ

17:17

"Сильно поссорились": Оля Фреймут наказала известного продюсера

Реклама
17:15

Кого ждет месяц сюрпризов, денег и важных решений: гороскоп на май 2026Видео

17:15

Лето без комаров: как защитить двор и дом от опасных кровососов

17:11

Украинцы могут остаться без воды и канализации: какие регионы в зоне риска, список

17:04

Что хочет сказать кошка или собака, качая головой: стоит ли переживать

16:51

Штормовое предупреждение оранжевого уровня: на Тернопольщине ожидается непогода

16:50

Как сказать "изобилие" и "безделушка" на украинском: большинство не догадывается

16:30

Гривня резко выросла: новый курс валют на 1 мая

16:22

Денежные сюрпризы и новые люди: май готовит одному знаку большие переменыВидео

16:16

Кому 1 мая молиться о защите от недобрых людей: какой церковный праздник

16:12

Как "подтянуть" лицо простой прической: вечно молодая Энн Хэтэуэй раскрыла секретВидео

16:04

Исчезает с полок на глазах: украинцы массово скупают одну крупу, какие цены

15:58

Полезное и вкусное, как мед: как приготовить варенье из одуванчиков - рецепт

15:51

Сбудется в ближайшие дни: "гость из будущего" ошеломил своим предсказаниемВидео

15:48

Львовщину разогреет до +16: когда придет настоящее потепление

15:09

Сильные заморозки атакуют Полтавщину: когда температура упадет до -6°С

15:02

"Боеголовки нацелены на них": Медведев пригрозил США ядерным оружием

14:57

Мобилизация и военное положение в Украине продлены — объявлены сроки

14:45

Пожелтевшие подоконники станут белоснежными: поможет дешевое аптечное средство

14:36

С ними не шутят: четыре даты рождения с "неприкасаемой" аурой

14:31

"Путин еще не решил": в Кремле вышли с неожиданным заявлением о перемирии

Реклама
14:29

СБУ повторно поразила НПЗ в Перми: взорвался резервуар, объявлена ​​эвакуация

14:22

"Недоработал как мужчина": известный актер дважды развелся с женой

14:15

Что нельзя одалживать в праздник 1 мая: приметы и запреты

14:04

Для Украины готовят альтернативу ускоренному вступлению в ЕС - что выяснили СМИ

13:53

Водителей призвали соблюдать правило 3% при замене колес – в чем причинаВидео

13:49

Когда сажать яровой чеснок в мае 2026 года: лучшие даты для шикарного урожая

13:36

Украинцев призвали запасаться водой: РФ может готовить новые удары

13:31

Самый высокий человек в мире поразил признанием: скрывал долгие годы

13:15

Антициклон изменит погоду в Украине: когда станет по-настоящему тепло и солнечно

13:10

Позволит ли Верховный суд ликвидировать стратегическое предприятие из-за несуществующего долга

