Россия присоединила к себе 1,5 млн км² территории Китая: как так произошло и когда

История освоения Дальнего Востока показывает, как Россия не только расширяла свои границы, но и заселяла завоеванные территории украинскими крестьянами.

Как появился Зеленый Клин

Как Россия отняла земли у Китая

Почему украинцы уехали на Дальний Восток

Приамурье и Уссурийский край сегодня воспринимаются как часть России. Но еще в XIX веке эти земли принадлежали Китайской империи — и сменили флаг не из-за войны, а из-за шантажа. Основатель проекта "Реальная история" и продюсер 1+1 media Аким Галимов в видео на YouTube рассказал, как именно это произошло и какую роль в колонизации этих земель сыграли украинцы, передает 2+2.

Как Россия оккупировала чужие территории – взгляд в историю

По его словам, в конце XIX века Китайская империя переживала один из самых тяжелых кризисов в своей истории. Первая опиумная война истощила страну и деморализовала власть. Именно этот момент Россия выбрала для "территориальных предложений".

"Россия не была бы Россией, если бы не воспользовалась слабостью соседней страны и не откусила кусок чужой территории. Россияне в Опиумную войну не вступали, а просто обратились к китайскому императору и предложили ему добровольно отдать немаленький такой кусок территории. Российский посол намекнул, что в противном случае Россия может взять то, что хочет, силой", — рассказывает Галимов.

Китайский правитель, понимая, что еще одного фронта государство не выдержит, согласился. Левый берег Амура и Уссурийский край — общей площадью около 1,5 миллиона квадратных километров — перешли в собственность тогдашнего Петербурга. Для сравнения: это больше, чем площадь современных Украины и Франции вместе взятых.

Получить землю было мало — нужно было ее заселить

В видео отмечается, что аннексия территории решала лишь половину задачи. Без собственного населения удержать такие просторы было невозможно. Но желающих отправиться за тысячи километров в неизвестность среди россиян было немного.

В 1882 году генерал-губернатор Восточной Сибири Дмитрий Анучин разработал план ускоренной колонизации, по которому государство брало на себя расходы на морскую перевозку переселенцев. Основным портом отправления стала Одесса.

Как украинцы заселяли Дальний Восток

Предложение нашло отклик прежде всего среди украинских крестьян — тех, кто только что вышел из крепостного права и после реформ остался практически ни с чем. Условия переселения для того времени были действительно исключительными.

"Власти обещали бесплатный проезд из Одессы во Владивосток и около 100 десятин земли на семью на месте. Это была невероятная роскошь для украинского крестьянина. А еще дополнительные льготы: 10 лет освобождения от военной службы, 20 лет — от земельного налога, скот и сельскохозяйственный инвентарь в подарок", — рассказывает Аким Галимов.

Сто десятин земли — это более 100 гектаров. Для человека, который только что вышел из крепостного права и не имел ничего, такое предложение означало реальный шанс выжить и прокормить семью.

Результатом этой миграционной волны стало появление массовых украинских поселений на бывших китайских землях. Выходцы из Черниговщины, Полтавщины и Киевщины осваивали Приамурье и Уссурийский край — территории, отвоеванные Петербургом у Пекина без единого выстрела.

О персонаже: Аким Галимов Аким Альфадович Галимов — украинский журналист, сценарист, автор и продюсер исторических проектов 1+1 Media. В проекте "Реальная история" Аким Галимов создает небольшие видео на важные исторические темы.

