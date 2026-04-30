Чтобы не испортить вкус: какую приправу категоррически нельзя добавлять в горячее

Рассказываем, какую приправу не следует бросать в кипящую кастрюлю, чтобы не испортить блюдо.

https://glavred.info/lifehack/chtoby-ne-isportit-vkus-kakuyu-pripravu-kategorricheski-nelzya-dobavlyat-v-goryachee-10760960.html Ссылка скопирована

Какую приправу нельзя добавлять в горячее блюдо — когда добавлять специи в суп

Молотый черный перец - универсальная специя, которую большинство добавляет "на автомате" во время приготовления. Но профессиональные повара отмечают, что перец под воздействием высокой температуры теряет свои свойства и делает блюдо резким и горьким.

видео дня

Почему перец нельзя добавлять в горячие блюда

Проблема заключается в эфирных маслах перца. Они чрезвычайно чувствительны к температуре, пишет ТСН. Когда специя долго находится в кипящей жидкости, ароматические вещества испаряются, а вкусовые трансформируются в горькие соединения. В результате вместо деликатной пряности появляется грубый оттенок, который перебивает естественный вкус овощей, мяса и бульона. Именно поэтому даже хорошо сваренный суп может приобрести "аптечный" привкус.

Когда правильно добавлять перец

Кулинарные эксперты советуют использовать молотый черный перец только в конце приготовления или непосредственно перед подачей. Именно тогда он раскрывает аромат без разрушения эфирных компонентов.

Если же блюдо готовится долго, например борщ или наваристый бульон, лучше выбрать перец горошком. Его добавляют в начале варки, а за 10–15 минут до готовности вынимают. Для трехлитровой кастрюли достаточно нескольких горошин, чтобы придать легкую пикантность без риска испортить вкус.

Чем заменить перец при длительном приготовлении

Чтобы супы и борщи оставались ароматными, повара советуют использовать специи, которые хорошо выдерживают термическую обработку:

Лавровый лист;

Корень сельдерея;

Сушеный чеснок;

Щепотка мускатного ореха.

Они формируют более глубокий вкусовой профиль и не разрушаются при длительном кипении.

Смотрите видео о том, в какой момент лучше всего добавлять специи в блюда:

Читайте также:

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных новостных программ в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, завоевав долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред