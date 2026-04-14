Какие крупы категорически нельзя промывать перед варкой: знают далеко не все

Инна Ковенько
14 апреля 2026, 14:42
Привычка промывать зерновые перед приготовлением может испортить вкус и консистенцию некоторых видов круп.
Какие крупы нельзя промывать — нужно ли промывать рис / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Как правильно готовить булгур
  • Как варить кускус, чтобы он был рассыпчатым
  • Какой рис не нужно промывать

Крупы традиционно считаются одним из самых популярных гарниров, но многие до сих пор не знают, нужно ли промывать крупы перед варкой. Оказывается, не все продукты выдерживают контакт с водой без потери своих свойств.

Главред расскажет, какие крупы нельзя промывать перед приготовлением, чтобы не испортить блюдо.

Манная крупа

Манка имеет порошкообразную структуру, которая мгновенно реагирует на жидкость. Если ее промыть, она превратится в плотные комки, что сделает продукт непригодным для приготовления. Правильный способ использования — всыпать сухую крупу в кипящее молоко или воду, постоянно перемешивая, чтобы избежать слипания, объясняет Pysznosci.

Кускус

Кускус — это продукт, который уже прошел технологическую обработку. Его гранулы достаточно лишь залить горячей водой или бульоном, и он быстро приобретает готовую консистенцию. Промывание разрушит его нежную структуру еще до запаривания, превратив в липкую массу.

Как правильно варить крупы инфографика
Как правильно варить крупы / Инфографика: Главред

Булгур

Булгур изготавливается из предварительно сваренной и высушенной пшеницы. Он не требует промывания, ведь вода может вымыть часть питательных веществ и ухудшить вкус. Для приготовления достаточно залить его кипятком или сварить в бульоне.

Овсянка

Овсяные хлопья после промывания становятся водянистыми и теряют свою текстуру. Это делает кашу невкусной и лишает ее характерной густоты. Рекомендуем сразу варить хлопья в молоке или воде без предварительного контакта с холодной водой.

Рис басмати

Этот сорт риса ценится за длинные зерна и выраженный аромат. Промывание перед варкой может лишить его характерного вкуса и сделать консистенцию менее выраженной.

Смотрите видео о том, как приготовить рассыпчатый рис басмати:

@yaroslavskyi.vova

РАССЫПЧАТЫЙ РИС Рис прост в приготовлении и очень вкусен, но я заметил, что всегда возникают вопросы: как его приготовить? Поэтому готовимся к посту и учимся варить рис! Рис басмати — один из самых распространенных длиннозернистых сортов. При приготовлении увеличивается в длину и приобретает особую длинную форму, ароматный и рассыпчатый, если: ?вы возьмете воды 1:1,5 ❗️Это самое главное ❗️ ⚠️100 г риса — 150 г воды ⚠️ ?отмеряем воду и рис, ставим в среднюю кастрюлю (лучше с толстым дном); ?добавляем соль, а я еще добавляю кусочек сливочного или ароматного масла на стакан риса; ?доводим до кипения на среднем огне, уменьшаю огонь до минимального кипения, перемешиваю и накрываю крышкой, и варю 12 минут! ✅затем выключаю огонь, накрываю сотейник толстым полотенцем и держу так минимум 10 минут (лучше даже 15) И только после этого аккуратно перемешиваю лопаткой! ? ГОТОВО! Это очень вкусно! ⚠️Рис лучше всего есть теплым или горячим, а его вкус меняется после холодильника. ⚠️Не нужно промывать рис, если у вас качественный продукт — это не влияет на клейкость! Можно промывать только для того, чтобы немного смыть грязь, если вы где-то покупали на развес. ❗️Последние исследования доказали, что клейкость зависит от крахмала амилопектина, он вымывается из риса в процессе приготовления. ⚠️ Рис жасмин еще нежнее по консистенции, толще и более цепкий и липкий. Его готовят так же, а воды берут иногда даже 1:1,3 ⚠️если готовите в рисоварке, то соотношение рис и вода 1:1,1 Сохраняйте! Ставьте лайк и делитесь результатами. Обнимаю вас ?

Читайте также:

Об источнике: Pysznosci

Pyszności — это название кулинарной книги и одноименного сайта на польском языке, которое можно перевести как "Вкусности". Содержит рецепты и кулинарные идеи, ориентированные на приготовление разнообразных блюд и десертов.

ТЦК в Украине больше не будет: как изменится мобилизация и что готовят взамен

"Есть продвижение": РФ пошла в наступление на Сумщине

Прыжок цен на топливо и "плюс" для автогаза: как изменились цены на АЗС

Реклама

Украину накроет пылевая буря: синоптики уже назвали дату

Новый курс валют на 14 апреля: что стало с гривной

Два продукта-спасителя в СССР: что ели советские люди в любой ситуации

Гороскоп Таро на май 2026: Овнам - удача, Тельцам - деньги, Близнецам - новое начало

Короткая юбка и яркая улыбка: Алла Пугачева восхитила праздничным видом

"Есть продвижение": РФ пошла в наступление на Сумщине

Прыжок цен на топливо и "плюс" для автогаза: как изменились цены на АЗС

Могут уничтожить сад: какие кустарники ни в коем случае не следует сажать на участке

Безумный скачок курса евро: новый курс валют на 15 апреля

Как заточить нож за минуту без точилки: лезвие станет острым, как бритва

Россия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городеРоссия забрала у меня даже могилы близких: жительница Покровска Дарья Корх – о родном городе
Спустился в подвал нового дома: мужчине посоветовали вызвать полициюВидео

Финалистка "Голоса страны" спела про "любовь" РФ и Беларуси — что ей ответили

Ребров получил щедрое предложение: останется ли тренер в сборной

Там максимальный объём воды: 6 КАБов ударили по дамбе на Харьковщине

Реклама
Почему кот всегда потягивается, увидев вас: неожиданное объяснение удивит многих

Первый транш из 90 млрд евро для Украины отложен: в ЕК назвали новые сроки

Слова "совесть" нет в украинском языке: как сказать красиво и правильно

ВСУ нанесли ракетный удар по базах РФ в районе аэропорта "Донецк" - Генштаб

"Ложусь с ним в постель": Симоньян не похоронила мужа физически

Суперкомпьютер NASA назвал дату конца жизни на Земле: сколько осталось

Германия вернет в Украину мужчин: Мерц и Зеленский сделали громкие заявления

"Не поставила на место": Матвиенко рассказала о муже, от которого родила в 17

"Угроза для всей Европы": ЗАЭС полтора часа была в блэкауте

РФ ударила ракетой по областному центру - есть жертвы, ранены 25 человекФото

Реклама
Эксперт предупредил об угрозе утечки радиации на ЧАЭС: что может произойти

Что нужно знать про Евровидение 2026: фавориты конкурса и громкие скандалыВидео

Бульдог зарабатывает больше хозяина: все началось с одного видео

Все время дерутся: в СМИ попали подробности жизни в семье Уильяма и Кейт

Антициклон Quirin изменит погоду в Украине: в каких регионах будет теплее всего

Телеканал ТЕТ представил нового ведущего программы "Караоке на Майдане"

Рада готовит новые правила для ТЦК: что нужно знать украинцам

В Украине прогнозируют новый скачок цен: в НБУ объяснили, почему все снова подорожает

Военный сбор не отменят после окончания войны - Зеленский подписал закон

Чем подкормить вишню для сладких и крупных ягод: рекордный урожай гарантирован

Требует "вернуть" планету: в NASA ответили на письмо девочки

Китайский гороскоп на завтра, 15 апреля: Свиньям - подарки, Змеям - совет

Гороскоп Таро на завтра 15 апреля: Близнецам - думать, Скорпиону - стать сильнее

Самый короткий тест на IQ из 3 вопросов: справились лишь 17%

Когда сажать георгины в Украине: названы сроки и идеальные сорта по регионамВидео

"Уже все заметили": Наталка Денисенко смело показала животик

Кремль готовит новую эскалацию: в ISW предупредили о двух возможных направлениях вторжения

Нельзя определенные флаги: какие правила вводят организаторы Евровидения

Зачем на самом деле кошкам усы: скрытые функции, о которых знают далеко не все

100 дней Буданова на Банковой: ключевые решения и первые результаты

Реклама
РФ атаковала большой областной центр: "Шахед" влетел в админздание

Евровидение 2026: Украина провалилась в рейтинге букмекеровВидео

Гороскоп на завтра, 15 апреля: Ракам - трудности, Водолеям - неожиданность

"Четвертая стадия": дочь Нины Матвиенко откровенно заговорила о ее болезни

Зачем в фарш добавляют одно яблоко: этот трюк удивит даже опытных кулинаров

Мощный взрыв, есть раненый: в Броварах произошел теракт

Оккупанты под обстрелами: зафиксированы прилеты и блэкауты

Дроны ударили по Измаилу: повреждено судно, горели автобусы и домаФото

Что означает выражение "козел отпущения" и откуда оно произошло: знают единицы

Карта Deep State обновлена: россияне продвинулись сразу в трёх местах

