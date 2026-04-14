Какие крупы категорически нельзя промывать перед варкой: знают далеко не все

Привычка промывать зерновые перед приготовлением может испортить вкус и консистенцию некоторых видов круп.

Какие крупы нельзя промывать — нужно ли промывать рис

Вы узнаете:

Как правильно готовить булгур

Как варить кускус, чтобы он был рассыпчатым

Какой рис не нужно промывать

Крупы традиционно считаются одним из самых популярных гарниров, но многие до сих пор не знают, нужно ли промывать крупы перед варкой. Оказывается, не все продукты выдерживают контакт с водой без потери своих свойств.

Главред расскажет, какие крупы нельзя промывать перед приготовлением, чтобы не испортить блюдо.

Манная крупа

Манка имеет порошкообразную структуру, которая мгновенно реагирует на жидкость. Если ее промыть, она превратится в плотные комки, что сделает продукт непригодным для приготовления. Правильный способ использования — всыпать сухую крупу в кипящее молоко или воду, постоянно перемешивая, чтобы избежать слипания, объясняет Pysznosci.

Кускус

Кускус — это продукт, который уже прошел технологическую обработку. Его гранулы достаточно лишь залить горячей водой или бульоном, и он быстро приобретает готовую консистенцию. Промывание разрушит его нежную структуру еще до запаривания, превратив в липкую массу.

Как правильно варить крупы / Инфографика: Главред

Булгур

Булгур изготавливается из предварительно сваренной и высушенной пшеницы. Он не требует промывания, ведь вода может вымыть часть питательных веществ и ухудшить вкус. Для приготовления достаточно залить его кипятком или сварить в бульоне.

Овсянка

Овсяные хлопья после промывания становятся водянистыми и теряют свою текстуру. Это делает кашу невкусной и лишает ее характерной густоты. Рекомендуем сразу варить хлопья в молоке или воде без предварительного контакта с холодной водой.

Рис басмати

Этот сорт риса ценится за длинные зерна и выраженный аромат. Промывание перед варкой может лишить его характерного вкуса и сделать консистенцию менее выраженной.

@yaroslavskyi.vova РАССЫПЧАТЫЙ РИС Рис прост в приготовлении и очень вкусен, но я заметил, что всегда возникают вопросы: как его приготовить? Поэтому готовимся к посту и учимся варить рис! Рис басмати — один из самых распространенных длиннозернистых сортов. При приготовлении увеличивается в длину и приобретает особую длинную форму, ароматный и рассыпчатый, если: ?вы возьмете воды 1:1,5 ❗️Это самое главное ❗️ ⚠️100 г риса — 150 г воды ⚠️ ?отмеряем воду и рис, ставим в среднюю кастрюлю (лучше с толстым дном); ?добавляем соль, а я еще добавляю кусочек сливочного или ароматного масла на стакан риса; ?доводим до кипения на среднем огне, уменьшаю огонь до минимального кипения, перемешиваю и накрываю крышкой, и варю 12 минут! ✅затем выключаю огонь, накрываю сотейник толстым полотенцем и держу так минимум 10 минут (лучше даже 15) И только после этого аккуратно перемешиваю лопаткой! ? ГОТОВО! Это очень вкусно! ⚠️Рис лучше всего есть теплым или горячим, а его вкус меняется после холодильника. ⚠️Не нужно промывать рис, если у вас качественный продукт — это не влияет на клейкость! Можно промывать только для того, чтобы немного смыть грязь, если вы где-то покупали на развес. ❗️Последние исследования доказали, что клейкость зависит от крахмала амилопектина, он вымывается из риса в процессе приготовления. ⚠️ Рис жасмин еще нежнее по консистенции, толще и более цепкий и липкий. Его готовят так же, а воды берут иногда даже 1:1,3 ⚠️если готовите в рисоварке, то соотношение рис и вода 1:1,1 Сохраняйте! Ставьте лайк и делитесь результатами. Обнимаю вас ? ♬ Tarantella napoletana - Andrea Colombari

Об источнике: Pysznosci Pyszności — это название кулинарной книги и одноименного сайта на польском языке, которое можно перевести как "Вкусности". Содержит рецепты и кулинарные идеи, ориентированные на приготовление разнообразных блюд и десертов.

