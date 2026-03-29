6 продуктов, которые категорически нельзя запекать в фольге: большинство не знает

Инна Ковенько
29 марта 2026, 17:42
Алюминиевая фольга действительно удобна на кухне, но есть продукты, для которых она категорически не подходит.
Какие продукты нельзя запекать в фольге — список продуктов / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Почему фольга вредна
  • Какие продукты нельзя готовить в фольге
  • Как правильно запекать мясо в фольге

Алюминиевая фольга давно стала незаменимым помощником на кухне. Она удобна для запекания и помогает сохранить сочность блюда. Однако не все продукты можно заворачивать в фольгу. В некоторых случаях она может даже навредить.

Главред расскажет, какие продукты категорически не стоит готовить в фольге.

Почему фольга не всегда уместна

Алюминиевая фольга хорошо проводит тепло, но в то же время создает замкнутое пространство, где быстро образуется пар, пишет Southern Living. Это удобно для бережного приготовления, однако мешает образованию румяной корочки или хрустящей текстуры. Кроме того, при контакте с кислыми или очень солеными продуктами алюминий может вступать в реакцию, что приводит к появлению нежелательного металлического привкуса и ухудшению вкуса блюда.

Что нельзя готовить в фольге — перечень продуктов

Томаты и соусы на их основе

Помидоры содержат органические кислоты, которые активно взаимодействуют с алюминием. Если запекать помидоры или соус в фольге, вкус блюда меняется, появляется неприятный металлический привкус. Это касается любых блюд на томатной основе — от пасты до запеканок.

Цитрусовые

Лимон, апельсин или лайм часто добавляют к рыбе или мясу для аромата. Но их кислота быстро вступает в реакцию с металлом. В результате блюдо теряет естественный вкус, а аромат становится менее выраженным.

Блюда с уксусом и вином

Маринады на основе уксуса или соусы с вином также не стоит готовить в фольге. Они не только портят вкус, но и могут вызвать нежелательное выделение алюминия в пищу. Это особенно важно при длительном запекании, когда контакт с металлом более продолжительный.

Соленая пища

Соль ускоряет реакцию с металлом. Если вы готовите соленую рыбу или мясо в фольге, рискуете получить неприятный привкус и потерять естественный вкус продуктов. Это касается и овощей, которые готовятся с большим количеством соли.

Острые блюда

Специи и острые соусы могут взаимодействовать с алюминием, а в условиях закрытого пространства их аромат становится менее насыщенным. В результате блюдо получается не таким выразительным, как задумывалось.

Панированные и хрустящие продукты

Котлеты в панировке, картофель или овощи, которые должны быть хрустящими, в фольге превращаются в паровые блюда. Влага не выходит наружу, и вместо золотистой корочки вы получаете мягкую текстуру. Это касается и хрустящих закусок, которые теряют свою привлекательность.

Чем заменить фольгу

Если нужно сохранить сочность, но избежать контакта с металлом, используйте пергамент. Для запекания овощей или мяса подойдут керамические или стеклянные формы с крышкой. На гриле удобны специальные корзинки для овощей — они позволяют теплу циркулировать, а кусочки не падают сквозь решетку.

Сколько времени запекать мясо птицы в духовке инфографика
Сколько времени нужно для запекания мяса птицы в духовке / Инфографика: Главред

Об источнике: Southern Living

Southern Living — это американское издание, ориентированное на аудиторию из южных штатов. Оно посвящено стилю жизни, кулинарии, домашнему декору, садоводству, путешествиям и истории Юга США.

В журнале Southern Living есть такие рубрики:

  • кулинарные разделы, посвященные южной кухне и кулинарным традициям;
  • архитектурные и ландшафтные проекты для домов и садов в южном стиле;
  • статьи о традициях, истории, достопримечательностях и путешествиях по югу США;
  • советы и идеи по оформлению интерьера и экстерьера в южном стиле;
  • практические советы и вдохновение для создания красивых садов.
