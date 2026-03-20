Эксперты назвали самое полезное масло для жарки: большинство даже не догадываются

Рассказываем, какое масло выдерживает высокую температуру и сохраняет свои полезные свойства даже во время приготовления.

https://glavred.info/life/eksperty-nazvali-samoe-poleznoe-maslo-dlya-zharki-bolshinstvo-dazhe-ne-dogadyvayutsya-10750199.html Ссылка скопирована

Какое масло лучше всего подходит для жарки — какое масло купить для жарки / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Какое масло самое полезное для жарки

Можно ли жарить на оливковом масле

Подходит ли масло авокадо для жарки

На первый взгляд кажется, что любое масло подойдет для жарки. Но диетологи отмечают, что разные виды масла обладают совершенно разными свойствами, и от правильного выбора зависит не только вкус блюда, но и польза для организма.

Главред объясняет, какое масло считается самым полезным и безопасным для жарки.

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать главные новости.

Какое масло самое полезное

Специалисты по питанию отмечают, что оливковое масло первого отжима (extra virgin) является оптимальным для ежедневного приготовления. Как пишет Express, она богата мононенасыщенными жирами, которые поддерживают работу сердца и мозга, а также снижают уровень воспаления в организме. Кроме того, в ее составе есть полифенолы — природные антиоксиданты, защищающие клетки от повреждений и замедляющие процессы старения.

Можно ли жарить на оливковом масле

Распространенный миф о том, что оливковое масло становится токсичным при нагревании, не имеет научного подтверждения. Оно достаточно стабильно при большинстве кулинарных температур. Важно лишь не превышать 190–200 °C, чтобы сохранить его полезные свойства. Это делает его подходящим для тушения, запекания и легкого обжаривания.

Подойдет ли масло авокадо для жарки

Если речь идет о приготовлении на сильном огне или гриле, рекомендуем обратить внимание на масло авокадо. Оно имеет высокий порог дымления и схожий состав жиров, что делает его безопасным и полезным даже при интенсивном обжаривании.

Какие масла лучше не использовать

Эксперты советуют избегать чрезмерного использования рафинированных масел и продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, таких как пальмовое или кокосовое. Также нежелательны сильно переработанные промышленные масла. При нагревании они быстро окисляются и могут образовывать вредные соединения.

Как выбрать качественное масло

Чтобы получить максимальную пользу:

выбирайте cold-pressed (холодного отжима);

обращайте внимание на темные бутылки — это защищает продукт от света и продлевает его свежесть;

избегайте смесей и слишком дешевых вариантов.

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk Express.co.uk — это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред