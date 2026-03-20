Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Эксперты назвали самое полезное масло для жарки: большинство даже не догадываются

Инна Ковенько
20 марта 2026, 03:13
Рассказываем, какое масло выдерживает высокую температуру и сохраняет свои полезные свойства даже во время приготовления.
Эксперты назвали самое полезное масло для жарки: большинство даже не догадываются
Какое масло лучше всего подходит для жарки — какое масло купить для жарки / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

  • Какое масло самое полезное для жарки
  • Можно ли жарить на оливковом масле
  • Подходит ли масло авокадо для жарки

На первый взгляд кажется, что любое масло подойдет для жарки. Но диетологи отмечают, что разные виды масла обладают совершенно разными свойствами, и от правильного выбора зависит не только вкус блюда, но и польза для организма.

Главред объясняет, какое масло считается самым полезным и безопасным для жарки.

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать главные новости.

Какое масло самое полезное

Специалисты по питанию отмечают, что оливковое масло первого отжима (extra virgin) является оптимальным для ежедневного приготовления. Как пишет Express, она богата мононенасыщенными жирами, которые поддерживают работу сердца и мозга, а также снижают уровень воспаления в организме. Кроме того, в ее составе есть полифенолы — природные антиоксиданты, защищающие клетки от повреждений и замедляющие процессы старения.

Можно ли жарить на оливковом масле

Распространенный миф о том, что оливковое масло становится токсичным при нагревании, не имеет научного подтверждения. Оно достаточно стабильно при большинстве кулинарных температур. Важно лишь не превышать 190–200 °C, чтобы сохранить его полезные свойства. Это делает его подходящим для тушения, запекания и легкого обжаривания.

Подойдет ли масло авокадо для жарки

Если речь идет о приготовлении на сильном огне или гриле, рекомендуем обратить внимание на масло авокадо. Оно имеет высокий порог дымления и схожий состав жиров, что делает его безопасным и полезным даже при интенсивном обжаривании.

Какие масла лучше не использовать

Эксперты советуют избегать чрезмерного использования рафинированных масел и продуктов с высоким содержанием насыщенных жиров, таких как пальмовое или кокосовое. Также нежелательны сильно переработанные промышленные масла. При нагревании они быстро окисляются и могут образовывать вредные соединения.

Как выбрать качественное масло

Чтобы получить максимальную пользу:

  • выбирайте cold-pressed (холодного отжима);
  • обращайте внимание на темные бутылки — это защищает продукт от света и продлевает его свежесть;
  • избегайте смесей и слишком дешевых вариантов.

Читайте также:

Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk — это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

растительное масло подсолнечное масло Оливковое масло
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинЕлена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт Миддлтон
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения подруге

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять