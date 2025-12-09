Зачем наносить на терку подсолнечное масло: хитрый трюк от хозяйки

Есть несколько секретов, которые помогут упростить процесс натирания продуктов на терке.

Вы узнаете:

Как натереть свеклу так, чтобы не испачкать всю кухню

Как правильно натирать сыр

Во время приготовления пищи многие используют терку для измельчения ингредиентов. Но после ее применения кухня часто очень пачкается, особенно если натирать, например, свеклу.

Однако Главред узнал, как с помощью простых лайфхаков упростить процесс использования терки. Об этом в TikTok рассказала украинский блогер София Сизова.

Как правильно натирать свеклу

Чтобы натереть свеклу и при этом не испачкать все поверхности можно использовать обычный пакет. Его надо подложить под терку, а внутрь поместить свеклу. В результате вся натертая свекла окажется внутри пакета.

Что стоит сделать перед натиранием сыра

Часто в блюда добавляют тертый сыр. Но сам процесс его измельчения на терке нелегкий, ведь продукт слипается. Чтобы такого не было, перед натиранием терку надо смазать подсолнечным маслом.

"Также сыр не будет прилипать и мазать вашу терку", - отметила блогерша.

О персоне: София Сизова София Сизова - украинский блогер, которая активно делится советами и лайфхаками по организации быта, DIY-проектами и эстетическими решениями для дома. На ее Instagram подписались более 33 тысяч подписчиков, а в TikTok за блогером следят более 9 тысяч пользователей.

