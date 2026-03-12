Венгрия вернула авто Ощадбанку, но 'забыла' о деньгах и золоте

Власти Венгрии незаконно удерживают миллионы Ощадбанка.

Венгрия вернула поврежденные машины Ощадбанку / Коллаж: Главред, фото: Ощадбанк, facebook.com/orbanviktor, facebook правительства Венгрии

Главное:

Венгрия вернула Ощадбанку автомобили

Возвращена часть личных вещей сотрудников банка

Валюта и золото до сих пор незаконно удерживаются в Венгрии

Венгрия передала Ощадбанку незаконно задержанные инкассаторские автомобили. В то же время валюту и золото Будапешт не вернул. Об этом сообщает пресс-служба финансового учреждения в Facebook.

"Автомобили, как и часть личных вещей семи сотрудников инкассаторской бригады, наконец-то возвращены Национальной налоговой и таможенной администрацией Венгрии (NAV) законным владельцам", - заявили в Ощадбанке. видео дня

В банке отметили, что после возврата автомобилей обнаружены повреждения оборудования. Юридические представители банка на месте провели фиксацию всех неисправностей, а после доставки автомобилей в Украину будет оценен нанесенный ущерб.

Несмотря на возвращение машин, вопрос с похищенными ценностями остается открытым. Венгрия продолжает незаконно удерживать деньги и банковское золото.

"Денежные средства и ценности в объеме 40 млн долларов США, 35 млн евро и 9 кг банковского золота все еще остаются незаконно задержанными в Венгрии", - подчеркнули в банке.

Нефтепровод "Дружба" / Инфографика: Главред

Захват инкассаторов Ощадбанка в Венгрии - что известно

Напомним, 5 марта Венгрия задержала семерых инкассаторов Ощадбанка, которые перевозили деньги и ценности между Австрией и Украиной. В автомобилях находились $40 млн, €35 млн и 9 кг золота.

6 марта инкассаторов вернули в Украину, однако средства и золото остались в Венгрии. По сообщению МИД, венгерские спецподразделения задерживали безоружных украинцев с БТР, пулеметами и гранатометами.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига пообещал привлечь к ответственности всех причастных. В то же время МИД призвал украинцев воздержаться от поездок в Венгрию из-за рисков безопасности.

Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по статьям 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и 147 (захват заложников) УК.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто безосновательно обвинил Украину в перевозке денег для "военной мафии". Как сообщал Главред, украинский МИД назвал эти заявления бессмысленными.

Ощадбанк (полное название: Акционерное общество "Государственный сберегательный банк Украины", сокращенное название: АО "Ощадбанк") — украинский коммерческий банк, второй по размеру активов и крупнейший по количеству отделений среди всех банков Украины.

