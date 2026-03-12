РФ завершает подготовку к массированному удару: эксперт назвал дату и цели атаки

РФ проводит тренировки и передислокацию стратегической авиации для подготовки массированного удара по Украине.

Россия может атаковать объекты водоснабжения и водоотведения / Коллаж: Главред, фото: t.me/alarmua, Википедия, скриншот

РФ проводит учения и передислокацию стратегической авиации

Бомбардировщики Ту-95 оснащают ракетами, готовя удар

Возможны удары по энергетической и водоснабжающей инфраструктуре

Страна-агрессор Россия проводит тренировки и передислокацию стратегической авиации, а также оснащает бомбардировщики Ту-95 ракетами, что может свидетельствовать о подготовке к масштабной атаке на Украину. Президент Владимир Зеленский отметил, что ключевыми целями ударов могут стать объекты водоснабжения.

О вероятности нового удару рассказал военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua. По его словам, активность стратегической авиации РФ указывает на серьезную подготовку.

"Они давно не использовали крылатые ракеты и баллистику воздушного базирования. Есть сведения о движении стратегической авиации. Поэтому вероятность атаки вполне реальна", — отметил Жданов.

В то же время эксперт предполагает, что крылатые ракеты будут применены ограниченно, главным образом для перегрузки украинской противовоздушной обороны. Основную угрозу, по его словам, будет представлять комбинация баллистических ракет воздушного и наземного базирования.

Вероятные даты и время удара

Жданов прогнозирует, что массированный удар может произойти в ночь перед выходными, традиционно в субботу или воскресенье, в частности 14–15 марта.

"Обычно перед выходными они наносят комбинированный массированный ракетный удар по территории Украины", — пояснил эксперт.

Какая авиация может быть задействована

По словам Жданова, основой удара может стать стратегическая авиация РФ, в частности МиГ-31, Ту-22М3 с ракетами Х-22 и Ту-95. Однако эксперт отмечает, что Россия вряд ли сможет поднять в воздух большое количество самолетов из-за технического состояния авиации.

Кроме авиации, возможно использование наземных ракетных комплексов, в частности "Искайдеров". Отдельную опасность представляют удары по объектам водоснабжения и водоотведения.

Самолеты, которыми обстреливают Украину / Инфографика: Главред

Энергетическая инфраструктура под угрозой

Жданов подчеркнул, что Россия вряд ли откажется от атак на энергетические объекты.

"Они хорошо знают периоды пикового потребления электроэнергии — зимой и летом — и целенаправленно могут поражать города-миллионники или столицу", — отметил эксперт.

Таким образом, украинские военные и энергетики готовятся к возможному массированному удару, а стратегия РФ, вероятно, объединит удары по инфраструктуре и попытку перегрузить ПВО.

Особую угрозу, по его словам, представляют удары по системам водоснабжения и водоотведения.

"Возможные атаки могут затронуть как водоснабжение, так и водоотведение", — пояснил Жданов.

