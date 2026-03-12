РФ завершает подготовку к массированному удару: эксперт назвал дату и цели атаки

Кратко:
- РФ проводит учения и передислокацию стратегической авиации
- Бомбардировщики Ту-95 оснащают ракетами, готовя удар
- Возможны удары по энергетической и водоснабжающей инфраструктуре
Страна-агрессор Россия проводит тренировки и передислокацию стратегической авиации, а также оснащает бомбардировщики Ту-95 ракетами, что может свидетельствовать о подготовке к масштабной атаке на Украину. Президент Владимир Зеленский отметил, что ключевыми целями ударов могут стать объекты водоснабжения.
О вероятности нового удару рассказал военный эксперт Олег Жданов в комментарии ТСН.ua. По его словам, активность стратегической авиации РФ указывает на серьезную подготовку.
Не пропустите важное - присоединяйтесь к нам в WhatsApp.
"Они давно не использовали крылатые ракеты и баллистику воздушного базирования. Есть сведения о движении стратегической авиации. Поэтому вероятность атаки вполне реальна", — отметил Жданов.
В то же время эксперт предполагает, что крылатые ракеты будут применены ограниченно, главным образом для перегрузки украинской противовоздушной обороны. Основную угрозу, по его словам, будет представлять комбинация баллистических ракет воздушного и наземного базирования.
Вероятные даты и время удара
Жданов прогнозирует, что массированный удар может произойти в ночь перед выходными, традиционно в субботу или воскресенье, в частности 14–15 марта.
"Обычно перед выходными они наносят комбинированный массированный ракетный удар по территории Украины", — пояснил эксперт.
Какая авиация может быть задействована
По словам Жданова, основой удара может стать стратегическая авиация РФ, в частности МиГ-31, Ту-22М3 с ракетами Х-22 и Ту-95. Однако эксперт отмечает, что Россия вряд ли сможет поднять в воздух большое количество самолетов из-за технического состояния авиации.
Кроме авиации, возможно использование наземных ракетных комплексов, в частности "Искайдеров". Отдельную опасность представляют удары по объектам водоснабжения и водоотведения.
Энергетическая инфраструктура под угрозой
Жданов подчеркнул, что Россия вряд ли откажется от атак на энергетические объекты.
"Они хорошо знают периоды пикового потребления электроэнергии — зимой и летом — и целенаправленно могут поражать города-миллионники или столицу", — отметил эксперт.
Таким образом, украинские военные и энергетики готовятся к возможному массированному удару, а стратегия РФ, вероятно, объединит удары по инфраструктуре и попытку перегрузить ПВО.
Особую угрозу, по его словам, представляют удары по системам водоснабжения и водоотведения.
"Возможные атаки могут затронуть как водоснабжение, так и водоотведение", — пояснил Жданов.
Удары по Украине — последние новости по теме
Как ранее сообщал Главред, в среду, 11 марта, российская оккупационная армия нанесла авиаудары по гражданской инфраструктуре Запорожья и пригорода. Под огнем оказалась жилая застройка, что привело к значительным разрушениям и травмированию местных жителей.
Также утром 11 марта российские оккупационные войска атаковали Харьков. В результате удара по гражданскому предприятию есть погибшие и раненые. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.
Кроме того, 11 марта армия страны-агрессора РФ дроном нанесла удар по зданию районного управления полиции в Шостке Сумской области.
Читайте также:
- Война вступила в новую фазу: Сырский раскрыл дедлайн и планы врага на апрель
- В России заявили о наступлении на Сумы и прорыве границы - в СНБО отреагировали
- В Москве пропал интернет: с полок сметают карты и пейджеры, что готовит власть РФ
О персоне: Олег Жданов
Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.
С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред