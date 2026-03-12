Бензин по 100 гривен за литр: при каком условии дефицит на АЗС станет неизбежным

Когда и при каких условиях цены на нефтепродукты в Украине могут снизиться до более приемлемого уровня.

https://glavred.info/ukraine/benzin-po-100-griven-za-litr-pri-kakom-uslovii-deficit-na-azs-stanet-neizbezhnym-10748435.html Ссылка скопирована

Нефть и газ растут на мировом рынке из-за конфликта в Иране / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, УНИАН

Читайте в материале:

Когда цена бензина может пойти на спад в Украине

Повторится ли сценарий краткосрочного скачка цен, как летом

При каких условиях бензин может стоить 100 гривен за литр

Мировые рынки нефтепродуктов реагируют на эскалацию конфликта в Иране. Котировки Brent в последние дни превышали 100 долларов за баррель и в отдельные моменты приближались к 120 долларам. Параллельно дорожает и газ в Европе.

В интервью Главреду эксперт по энергетической политике аналитического центра Razom We Stand Максим Гардус объяснил, от чего зависят скачки цен и когда стоимость бензина может снизиться.

видео дня

Не пропустите важное - присоединяйтесь к нам в WhatsApp.

"Ситуация в Украине ничем не отличается от мировой. Мы импортируем почти 100% моторных топлив – дизель, бензин и газ. Внутренние цены полностью зависят от мировых и часто колеблются даже сильнее из-за логистических трудностей и падения гривны", – отметил эксперт.

Потенциальное снижение цен

По его словам, если конфликт в Иране будет урегулирован и Ормузский пролив разблокируют, цены на нефть и топливо могут снизиться.

"Опыт показывает: во время коротких конфликтов, как это было в случае двенадцатидневного противостояния США и Израиля с Ираном, рост цен происходил в основном на панике, а после этого происходил спад", – добавил Гардус.

Цены на бензин / Инфографика: Главред

Впрочем, возвращение цен к докризисным уровням произойдет не сразу. На это повлияют закупки трейдеров по высоким ценам и курс доллара. А вот апокалиптические сценарии, когда бензин будет стоить 100 гривен за литр, возможны только в случае затяжной войны и реального глобального дефицита нефти.

Смотрите видеоинтервью Максима Гардуса Главреду о ценах на бензин в Украине:

Цены на топливо - новости по теме

Как сообщал Главред, цены на топливо в Украине растут из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке. Однако говорить о бензине по 100 грн за литр пока преждевременно, считает заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.

Правительство расширяет программу"Национальный кэшбэк", теперь украинцы смогут получать его и за покупку топлива на украинских АЗС. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Также дизель подорожал примерно на 5 грн за литр. Аналитик Александр Сиренко отметил, что рынок уже около десяти дней находится в нестабильном состоянии из-за влияния международных факторов и колебаний курса гривны. По его словам, давление на цены может сохраняться, поэтому быстрого возвращения к более низким ценам не ожидается.

Читайте также:

О персоне: Максим Гардус Максим Гардус - украинский аналитик и эксперт по энергетической политике и санкциям. Специализируется на вопросах нефтяного рынка, международных энергетических отношений и влияния санкций на российскую экономику. Работает экспертом аналитического центра Razom We Stand, который продвигает идею глобального отказа от российских энергоносителей и укрепления энергетической устойчивости демократических стран. Имеет значительный опыт в сфере стратегических коммуникаций и медиа, регулярно комментирует энергетические темы для украинских и международных СМИ. Известен как специалист, способный доступно объяснять сложные энергетические и экономические процессы, делая акцент на вопросах энергетической безопасности.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред