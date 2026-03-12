Бензин по 100 гривен за литр: при каком условии дефицит на АЗС станет неизбежным

Читайте в материале:
Мировые рынки нефтепродуктов реагируют на эскалацию конфликта в Иране. Котировки Brent в последние дни превышали 100 долларов за баррель и в отдельные моменты приближались к 120 долларам. Параллельно дорожает и газ в Европе.
В интервью Главреду эксперт по энергетической политике аналитического центра Razom We Stand Максим Гардус объяснил, от чего зависят скачки цен и когда стоимость бензина может снизиться.
"Ситуация в Украине ничем не отличается от мировой. Мы импортируем почти 100% моторных топлив – дизель, бензин и газ. Внутренние цены полностью зависят от мировых и часто колеблются даже сильнее из-за логистических трудностей и падения гривны", – отметил эксперт.
Потенциальное снижение цен
По его словам, если конфликт в Иране будет урегулирован и Ормузский пролив разблокируют, цены на нефть и топливо могут снизиться.
"Опыт показывает: во время коротких конфликтов, как это было в случае двенадцатидневного противостояния США и Израиля с Ираном, рост цен происходил в основном на панике, а после этого происходил спад", – добавил Гардус.
Впрочем, возвращение цен к докризисным уровням произойдет не сразу. На это повлияют закупки трейдеров по высоким ценам и курс доллара. А вот апокалиптические сценарии, когда бензин будет стоить 100 гривен за литр, возможны только в случае затяжной войны и реального глобального дефицита нефти.
Как сообщал Главред, цены на топливо в Украине растут из-за напряженной ситуации на Ближнем Востоке. Однако говорить о бензине по 100 грн за литр пока преждевременно, считает заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.
Правительство расширяет программу"Национальный кэшбэк", теперь украинцы смогут получать его и за покупку топлива на украинских АЗС. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Также дизель подорожал примерно на 5 грн за литр. Аналитик Александр Сиренко отметил, что рынок уже около десяти дней находится в нестабильном состоянии из-за влияния международных факторов и колебаний курса гривны. По его словам, давление на цены может сохраняться, поэтому быстрого возвращения к более низким ценам не ожидается.
О персоне: Максим Гардус
Максим Гардус - украинский аналитик и эксперт по энергетической политике и санкциям. Специализируется на вопросах нефтяного рынка, международных энергетических отношений и влияния санкций на российскую экономику. Работает экспертом аналитического центра Razom We Stand, который продвигает идею глобального отказа от российских энергоносителей и укрепления энергетической устойчивости демократических стран.
Имеет значительный опыт в сфере стратегических коммуникаций и медиа, регулярно комментирует энергетические темы для украинских и международных СМИ. Известен как специалист, способный доступно объяснять сложные энергетические и экономические процессы, делая акцент на вопросах энергетической безопасности.
