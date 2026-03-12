Абсолютно новый рецепт торта "Битое стекло" на Пасху 2026

Если вы хотите удивить гостей десертом на пасхальные праздники, тогда рекомендуем приготовить желейный торт "Битое стекло" с йогуртом. Такое блюдо порадует не только вкусом, но и простотой приготовления.
Кстати, можете использовать йогурт с любым вкусом, сообщает Главред со ссылкой на daria.cooks.it.
Торт "Битое стекло" - рецепт
Ингредиенты:
- Желе - 4 упаковки разных цветов
- Вода для желе - по 200 мл кипятка на каждый оттенок
- Клубничный йогурт - 900 мл
- Желатин - 25 г
- Вода холодная для желатина - 200 мл
- Сахар - 130 г
Каждую пачку желе растворите в 200 мл кипятка, дайте полностью застыть в холодильнике.
Когда желе застынет, нарежьте его на кубики.
Желатин залейте 200 мл холодной воды, отставьте на 15 минут, затем разогрейте в микроволновой печи до растворения.
Перемешайте йогурт, сахар, растворенный желатин до однородности.
В форму вылейте йогуртовую массу, добавьте кубики желе, а затем остальную йогуртовую массу.
Поставьте десерт в холодильник на ночь.
Приятного аппетита!
О персоне: daria.cooks.it
daria.cooks.it - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На daria.cooks.it подписаны более 86 тысяч пользователей соцсети Instagram.
