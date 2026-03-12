Абсолютно новый рецепт торта "Битое стекло" на Пасху 2026

Рецепт простого и очень вкусного десерта из йогурта.

https://glavred.info/recipes/absolyutno-novyy-recept-torta-bitoe-steklo-na-pashu-2026-10748303.html Ссылка скопирована

Торт "Битое стекло" - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/

Если вы хотите удивить гостей десертом на пасхальные праздники, тогда рекомендуем приготовить желейный торт "Битое стекло" с йогуртом. Такое блюдо порадует не только вкусом, но и простотой приготовления.

Кстати, можете использовать йогурт с любым вкусом, сообщает Главред со ссылкой на daria.cooks.it.

Торт "Битое стекло" - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Желе - 4 упаковки разных цветов

Вода для желе - по 200 мл кипятка на каждый оттенок

Клубничный йогурт - 900 мл

Желатин - 25 г

Вода холодная для желатина - 200 мл

Сахар - 130 г

Каждую пачку желе растворите в 200 мл кипятка, дайте полностью застыть в холодильнике.

Когда желе застынет, нарежьте его на кубики.

Желатин залейте 200 мл холодной воды, отставьте на 15 минут, затем разогрейте в микроволновой печи до растворения.

Перемешайте йогурт, сахар, растворенный желатин до однородности.

В форму вылейте йогуртовую массу, добавьте кубики желе, а затем остальную йогуртовую массу.

Поставьте десерт в холодильник на ночь.

Приятного аппетита!

Смотрите видео, как готовить торт "Битое стекло":

Вас может заинтересовать:

О персоне: daria.cooks.it daria.cooks.it - популярный украинский кулинарный блогер в соцсети Instagram. Автор блога регулярно публикует интересные рецепты изысканных блюд. На daria.cooks.it подписаны более 86 тысяч пользователей соцсети Instagram.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред