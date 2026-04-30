Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Научные факты

Ученые прочитали древнюю рукопись Библии, уничтоженную монахами: что нашли

Константин Пономарев
30 апреля 2026, 12:18
Исследователи смогли прочитать рукопись VI века, известную как Кодекс H, восстановив десятки страниц благодаря современным технологиям.
Исследователям удалось восстановить десятки утраченных страниц древней рукописи VI века
Исследователям удалось восстановить десятки утраченных страниц древней рукописи VI века / Коллаж Главред, фото: University of Glasgow

Вы узнаете:

  • Как удалось увидеть исчезнувший текст спустя 1500 лет
  • Почему монахи разобрали древнюю рукопись на части
  • Что скрывали восстановленные страницы Нового Завета

Исследователи сделали редкое открытие, которое уже называют прорывом в изучении раннего христианства. Команде из Университета Глазго удалось восстановить десятки утраченных страниц древней рукописи VI века, известной как Кодекс H.

Текст считался безвозвратно потерянным более тысячи лет. Теперь благодаря современным технологиям ученые смогли вернуть его фрагменты и по-новому взглянуть на ранние версии Нового Завета. Об этом пишет Artnet News.

видео дня

Как исчез древний кодекс

В Средние века рукопись подверглась необычной судьбе. В период с X по XIII века монахи Великой Лавры на горе Афон разбирали старые книги и использовали их страницы для переплетов новых томов. Так Кодекс H оказался буквально "разобранным" и рассеянным по Европе.

Позже фрагменты рукописи обнаруживали в библиотеках разных стран (от Италии до Украины). Однако восстановить структуру и точный текст долгое время считалось невозможным.

Технология, которая "вернула" текст

Прорыв произошел благодаря мультиспектральной визуализации. Это технология, которая позволяет увидеть следы чернил, невидимые для человеческого глаза.

Прорыв произошел благодаря мультиспектральной визуализации / Фото: University of Glasgow

Ученые обнаружили, что в какой-то момент страницы рукописи были повторно закрашены. Химические вещества из новых чернил оставили на соседних листах едва заметные следы оригинального текста.

Именно их и удалось расшифровать. В результате исследователи восстановили 42 ранее утраченные страницы, которым около 1500 лет.

Чем уникальна находка

Хотя содержание Посланий апостола Павла давно известно, восстановленная версия оказалась необычной. Текст организован иначе, чем современные издания, и содержит раннюю систему навигации, так называемый аппарат Евфалия.

Это сложная структура из прологов, списков глав и указателей цитат, созданная задолго до появления привычной нумерации страниц.

Кроме того, найденные исправления и пометки показали, что монахи не просто переписывали тексты, а активно взаимодействовали с ними, редактируя и дополняя.

Artnet News

Artnet News — это международное онлайн-издание, посвященное новостям искусства и арт-рынка. Сайт публикует ежедневные материалы о художниках, выставках, аукционах, музеях, культурной политике и тенденциях в мире искусства.

Ресурс является частью платформы Artnet. Это один из крупнейших сервисов, работающих с глобальным рынком искусства, и ориентирован на профессионалов индустрии, коллекционеров и широкую аудиторию, интересующуюся современным искусством и его экономикой.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ученые религия Библия интересные новости
Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять