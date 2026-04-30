Ученые прочитали древнюю рукопись Библии, уничтоженную монахами: что нашли

Исследователи смогли прочитать рукопись VI века, известную как Кодекс H, восстановив десятки страниц благодаря современным технологиям.

Исследователям удалось восстановить десятки утраченных страниц древней рукописи VI века / Коллаж Главред, фото: University of Glasgow

Исследователи сделали редкое открытие, которое уже называют прорывом в изучении раннего христианства. Команде из Университета Глазго удалось восстановить десятки утраченных страниц древней рукописи VI века, известной как Кодекс H.

Текст считался безвозвратно потерянным более тысячи лет. Теперь благодаря современным технологиям ученые смогли вернуть его фрагменты и по-новому взглянуть на ранние версии Нового Завета. Об этом пишет Artnet News.

Как исчез древний кодекс

В Средние века рукопись подверглась необычной судьбе. В период с X по XIII века монахи Великой Лавры на горе Афон разбирали старые книги и использовали их страницы для переплетов новых томов. Так Кодекс H оказался буквально "разобранным" и рассеянным по Европе.

Позже фрагменты рукописи обнаруживали в библиотеках разных стран (от Италии до Украины). Однако восстановить структуру и точный текст долгое время считалось невозможным.

Технология, которая "вернула" текст

Прорыв произошел благодаря мультиспектральной визуализации. Это технология, которая позволяет увидеть следы чернил, невидимые для человеческого глаза.

Прорыв произошел благодаря мультиспектральной визуализации / Фото: University of Glasgow

Ученые обнаружили, что в какой-то момент страницы рукописи были повторно закрашены. Химические вещества из новых чернил оставили на соседних листах едва заметные следы оригинального текста.

Именно их и удалось расшифровать. В результате исследователи восстановили 42 ранее утраченные страницы, которым около 1500 лет.

Чем уникальна находка

Хотя содержание Посланий апостола Павла давно известно, восстановленная версия оказалась необычной. Текст организован иначе, чем современные издания, и содержит раннюю систему навигации, так называемый аппарат Евфалия.

Это сложная структура из прологов, списков глав и указателей цитат, созданная задолго до появления привычной нумерации страниц.

Кроме того, найденные исправления и пометки показали, что монахи не просто переписывали тексты, а активно взаимодействовали с ними, редактируя и дополняя.

Artnet News Artnet News — это международное онлайн-издание, посвященное новостям искусства и арт-рынка. Сайт публикует ежедневные материалы о художниках, выставках, аукционах, музеях, культурной политике и тенденциях в мире искусства. Ресурс является частью платформы Artnet. Это один из крупнейших сервисов, работающих с глобальным рынком искусства, и ориентирован на профессионалов индустрии, коллекционеров и широкую аудиторию, интересующуюся современным искусством и его экономикой.

