На дне озера нашли идеально сохраненный город: как он выглядит

Константин Пономарев
28 апреля 2026, 16:58
Дайверы исследовали затопленный город Ши Чэн в Китае. Спустя десятилетия под водой он сохранил архитектуру и планировку почти без разрушений.
Древний город Ши Чэн, который находится на дне озера Цяньдао / Коллаж Главред, фото: andrewrostov.livejournal.com

  • Почему город вдруг оказался под водой
  • Как выглядела жизнь в Ши Чэне до его исчезновения
  • Что сохранилось в городе спустя десятилетия под водой

Под водой в озере в восточном Китае скрывался город, о котором десятилетиями почти никто не вспоминал. Когда дайверы добрались до него, то увидели улицы, арки и стены, застывшие во времени.

Речь идет о древнем городе Ши Чэн ("Город Льва"), который находится на дне озера Цяньдао. Его возраст превышает 600 лет, а история уходит корнями во времена империи Восточная Хань. Об этом пишет Daily Galaxy.

Затопленный, но не разрушенный

Город был намеренно затоплен в 1959 году во время строительства гидроэлектростанции. Вместе с ним под воду ушли целые поселения, а тысячи жителей были переселены. Однако вместо разрушения вода стала естественным "консервантом".

Сегодня Ши Чэн находится на глубине от 25 до 40 метров. Несмотря на это, большая часть архитектуры сохранилась.

Драконы, арки и целые улицы

Исследователи отмечают, что город сохранился лучше, чем многие наземные руины. На стенах до сих пор можно увидеть резьбу с изображениями драконов и фениксов, а массивные каменные арки стоят почти без повреждений.

Некоторые участки настолько хорошо уцелели, что по ним можно буквально "пройтись", пусть и в водолазном снаряжении. Подобная картина позволяет ученым воссоздавать структуру древнего города с высокой точностью.

Город сохранился лучше, чем многие наземные руины
Город сохранился лучше, чем многие наземные руины / Фото: Chinese National Geography

По их мнению, главная причина уникальной сохранности является сама среда. Вода защитила здания от ветра, осадков и солнечного света, которые обычно разрушают камень и древесину.

Ранее Главред писал о том, что мальчик во время прогулки нашел древнюю монету. В Германии произошла необычная археологическая находка, которая уже вызвала интерес ученых. Тринадцатилетний подросток во время обычной прогулки по Берлину заметил на земле небольшую бронзовую монету.

Также сообщалось о том, что ученые наткнулись на нечто необъяснимое под горой в Турции. Там нашли сеть туннелей, совпадающую с библейскими описаниями ковчега. Открытие усилило интерес к одной из древнейших загадок.

Вам может быть интересно:

О ресурсе: Daily Galaxy

Daily Galaxy - онлайн-ресурс, где можно найти материалы о научных исследованиях, тайнах космоса, животных и климате. Сайт посвящен тому, чтобы сделать сложные темы доступными для каждого.

ОАЭ объявили о выходе из ОПЕК после почти 60 лет членства - что это значит

В разведке раскрыли новые планы Кремля на войну против Украины: документы Генштаба РФ

РФ строит базу для реактивных "Шахедов" в 100 км от Украины - что известно

Украина официально присоединила к себе ряд регионов современной России — о чем речь

"В нашей семье пополнение": Могилевская решилась на важный шаг

В Туапсе прогремели десятки взрывов, вспыхнул новый пожар на НПЗ: что известно

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке уборщика за 37 с

Привычки из СССР, ведущие к бедности: от чего уже давно следует отказаться

