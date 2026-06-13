Ни украинское, ни российское: какое происхождение и скрытый смысл слова "хата"

Слово "хата" считается символом украинского дома, но его происхождение восходит к временам скифов. Историк Алферов объяснил истинное значение названия жилища.

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Происхождение слова "хата" — какое скрытое значение у слова "хата" / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Каково происхождение слова "хата"

Что означает слово "хата"

Какова история слова "хата"

Слово "хата" давно стало одним из символов украинской культуры и домашнего уюта. Однако его история оказалась гораздо древнее и интереснее, чем может показаться на первый взгляд. По словам историка, главы украинского Института национальной памяти Александра Алферова, это название жилища имеет не славянское происхождение и пришло на украинские земли еще во времена скифов. Об этом он рассказал в видео на YouTube.

Главред выяснил, что означает слово "хата".

видео дня

Происхождение слова "хата": откуда оно пришло в Украину

Историк обратил внимание, что слово "хата" относится к очень древнему слою лексики, который попал на территорию современной Украины еще более двух тысяч лет назад.

"Хата" очень интересна тем, что это название происходит от скифов. Друзья, это не украинское слово, хотя им пользуются в Украине, на территории Беларуси и Польши, но это слово относится к позднескифским словам. И мы с вами должны понимать, что это слово пришло в Украину где-то 2300-2500 лет назад", — отметил Алферов.

Смотрите видео о том, какое значение имеет слово "хата":

Что означает слово "хата"

По мнению эксперта, первоначальное значение этого слова было напрямую связано с типом жилья, распространенным в древности.

"Хата" означает "дом". Речь идет о полуземлянках, доме с углублением. Ну, собственно, то, что было у славян. Полуземлянка со стрехой, крышей над этим углублением", — пояснил историк.

Какая связь слова "хата" с иранскими языками

Алферов также подчеркнул, что сами скифы не были первоисточником этого слова. По его словам, они заимствовали его из иранских языков.

"Дело в том, что и скифы позаимствовали его из иранских языков, где до сих пор в персидском сохранилось, например, слово "каб", "кад", как "хата", "дом". Но в авестийском языке слово "ката" означало то же самое, что, собственно, и принесли нам две с лишним тысячи лет назад скифы", — рассказал специалист.

Как скифы могли повлиять на традиционное жилье славян

Историк предполагает, что скифы могли передать славянам не только само название жилища, но и определенные особенности строительства.

"И вот, друзья, это и есть настоящая хата, которую нам, очевидно, не только как название, но, возможно, как и способ проживания принесли более двух тысяч лет назад скифы", — подытожил историк.

Александр Алферов / Инфографика: Главред

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О персоне: Александр Алферов Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, сообщает Википедия.

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