Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Ни украинское, ни российское: какое происхождение и скрытый смысл слова "хата"

Юрий Берендий
13 июня 2026, 15:41
google news Подпишитесь
на нас в Google
Слово "хата" считается символом украинского дома, но его происхождение восходит к временам скифов. Историк Алферов объяснил истинное значение названия жилища.
Ни украинское, ни российское: какое происхождение и скрытый смысл слова
Происхождение слова "хата" — какое скрытое значение у слова "хата" / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Каково происхождение слова "хата"
  • Что означает слово "хата"
  • Какова история слова "хата"

Слово "хата" давно стало одним из символов украинской культуры и домашнего уюта. Однако его история оказалась гораздо древнее и интереснее, чем может показаться на первый взгляд. По словам историка, главы украинского Института национальной памяти Александра Алферова, это название жилища имеет не славянское происхождение и пришло на украинские земли еще во времена скифов. Об этом он рассказал в видео на YouTube.

Главред выяснил, что означает слово "хата".

видео дня

Происхождение слова "хата": откуда оно пришло в Украину

Историк обратил внимание, что слово "хата" относится к очень древнему слою лексики, который попал на территорию современной Украины еще более двух тысяч лет назад.

"Хата" очень интересна тем, что это название происходит от скифов. Друзья, это не украинское слово, хотя им пользуются в Украине, на территории Беларуси и Польши, но это слово относится к позднескифским словам. И мы с вами должны понимать, что это слово пришло в Украину где-то 2300-2500 лет назад", — отметил Алферов.

Смотрите видео о том, какое значение имеет слово "хата":

Что означает слово "хата"

По мнению эксперта, первоначальное значение этого слова было напрямую связано с типом жилья, распространенным в древности.

"Хата" означает "дом". Речь идет о полуземлянках, доме с углублением. Ну, собственно, то, что было у славян. Полуземлянка со стрехой, крышей над этим углублением", — пояснил историк.

Какая связь слова "хата" с иранскими языками

Алферов также подчеркнул, что сами скифы не были первоисточником этого слова. По его словам, они заимствовали его из иранских языков.

"Дело в том, что и скифы позаимствовали его из иранских языков, где до сих пор в персидском сохранилось, например, слово "каб", "кад", как "хата", "дом". Но в авестийском языке слово "ката" означало то же самое, что, собственно, и принесли нам две с лишним тысячи лет назад скифы", — рассказал специалист.

Как скифы могли повлиять на традиционное жилье славян

Историк предполагает, что скифы могли передать славянам не только само название жилища, но и определенные особенности строительства.

"И вот, друзья, это и есть настоящая хата, которую нам, очевидно, не только как название, но, возможно, как и способ проживания принесли более двух тысяч лет назад скифы", — подытожил историк.

Александр Алферов
Александр Алферов / Инфографика: Главред

Вам также может быть интересно:

О персоне: Александр Алферов

Александр Анатольевич Алферов (род. 30 ноября 1983, Киев) — украинский историк, радиоведущий, общественный и политический деятель, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, председатель Института национальной памяти Украины, майор запаса ВСУ, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
История Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Мадьяр заявил о "историческом соглашении" с Украиной по Закарпатью — что известно

Мадьяр заявил о "историческом соглашении" с Украиной по Закарпатью — что известно

16:41Мир
Циклон Sabina принесет в Украину грозы и град: где погода сильно ухудшится

Циклон Sabina принесет в Украину грозы и град: где погода сильно ухудшится

16:12Синоптик
Россия усилила ракеты Х-101: украинцев предупредили о серьезной угрозе

Россия усилила ракеты Х-101: украинцев предупредили о серьезной угрозе

15:50Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гречка получится в разы вкуснее, чем в ресторане: что добавить во время варки

Гречка получится в разы вкуснее, чем в ресторане: что добавить во время варки

Тля и гусеница исчезнут без химии: чем обработать капусту в июне

Тля и гусеница исчезнут без химии: чем обработать капусту в июне

Китайский гороскоп на завтра, 14 июня: Змеям - авторитет, Драконам - начинания

Китайский гороскоп на завтра, 14 июня: Змеям - авторитет, Драконам - начинания

Мобилизация по-новому: кого теперь будут призывать в первую очередь и кто потеряет отсрочку

Мобилизация по-новому: кого теперь будут призывать в первую очередь и кто потеряет отсрочку

Удар изнутри: в Госдуме резко раскритиковали Кремль и элиту РФ за войну

Удар изнутри: в Госдуме резко раскритиковали Кремль и элиту РФ за войну

Последние новости

17:03

Большинство делает неправильно: какую одежду нужно стирать только в горячей воде

16:54

Подкопаева решилась показать маленькую дочку-копию: как она изменилась

16:41

Не созданы для брака: мужчины каких знаков зодиака предпочитают одиночество

16:41

Мадьяр заявил о "историческом соглашении" с Украиной по Закарпатью — что известноВидео

16:39

Новый прогноз курса доллара: сроки и вероятность резкого валютного скачка

"Черный лебедь" уже в России, с июля там станет очень интересно: Гончар – о топливном кризисе«Черный лебедь» уже в России, с июля там станет очень интересно: Гончар – о топливном кризисе
16:20

Не "спички" и не "зажигалка": откуда взялось странное слово "спалахуйка"

16:12

Циклон Sabina принесет в Украину грозы и град: где погода сильно ухудшится

15:59

Чтобы выглядеть на миллион: топ-5 летних аксессуаров для стильных образовВидео

15:55

"Путешественника во времени" выдала модная вещь из будущего

Реклама
15:50

Россия усилила ракеты Х-101: украинцев предупредили о серьезной угрозе

15:41

Ни украинское, ни российское: какое происхождение и скрытый смысл слова "хата"Видео

15:21

Не просто лакомство: что случится с котом, если дать ему сардиныВидео

15:00

У клубники скручиваются листья: инструкция, как победить земляничного клеща

14:49

Круче форшмака: рецепт шикарной закуски из сельди за 15 минут

14:47

Мужчина сделал нечто неожиданное, спасая свою собаку после аварииВидео

14:40

Что будет с курсом доллара в Украине: появился неожиданный прогноз

14:31

Выезд за границу за 17 тысяч долларов: на Тернопольщине выявили масштабную схемуФото

14:10

Короли хаоса и драмы: топ-5 самых опасных и конфликтных знаков зодиака

14:06

"Соскучилась": Димопулос впервые за год увиделась с сыном от Джеджулы

13:58

Мобилизация по-новому: кого теперь будут призывать в первую очередь и кто потеряет отсрочку

Реклама
13:37

Силы обороны провели операцию в Покровске: уничтожена важная сеть противника

13:37

Мало кто задумывается: может ли зарядка телефона в авто "убить" аккумуляторВидео

13:32

Засыпают буквально за минуту: астрологи назвали главных сонь по гороскопу

13:28

Мужчина отпраздновал 100-летие и рассказал, что продлевает жизньВидео

13:13

Жена Цекало появилась на инвалидной коляске: "Когда это закончится"

13:01

Поздравления с Днём отца — красивые картинки и трогательные слова

12:50

Шесть приёмов сделают комнату визуально в два раза больше: как покрасить стены

12:41

Курс доллара подтолкнет цены на топливо: когда бензин и дизель могут подорожать

12:29

Без света до 2 суток: эксперт предупредил о возвращении отключений на Полтавщине

12:07

Китайский гороскоп на завтра, 14 июня: Змеям - авторитет, Драконам - начинания

12:06

Привыкли полагаться только на себя: три самых независимых знака зодиака

11:59

Схватка с морским чудищем на берегу едва не закончилась трагедиейВидео

11:39

Удар изнутри: в Госдуме резко раскритиковали Кремль и элиту РФ за войну

11:31

Силы обороны мощно атаковали новые мосты в Крым: у врага возникли проблемы

11:22

"Для меня неприемлемо": Мартыновская сделала заявление после громкого скандала

11:15

Работает как 65 холодильников: какой кухонный прибор увеличивает счета

10:37

Россияне проводили учения: дроны СБС "разнесли" полигон РФ, видео удараВидео

10:37

Будет скачок цен на продукты: что и насколько подорожает на прилавках магазинов

10:34

Как избавиться от мокрицы в огороде: лучшие способы очистить грядки от сорняка

10:23

Дверь в потусторонний мир: что строго запрещалось делать во время ударов молнии

Реклама
10:11

"Поддался влиянию Усика": Трамп пригласил боксера в Белый дом и пожалел об этом

09:43

Штормовой ветер и грозы с градом: украинцев предупредили об опасной погоде

09:33

Неудача за неудачей: Путин признал провал армии РФ в войне, что за этим стоит

08:54

Второй раз за четыре месяца: Путин увеличил численность армии РФ, детали

08:52

Чем мульчировать огород и спасти растения от жары и сорняковВидео

08:29

Взрывы продолжались всю ночь: дроны поразили морской порт Темрюк на Кубани

07:39

Россия била по жилым домам, пострадали люди: что известно о последствиях атаки

05:30

Для четырех знаков зодиака начинается счастливый период: кто окажется в выигрыше

04:57

У родителей мало времени: какие документы нужно сделать ребенку после рождения

04:41

Почему пионерам в СССР строго запрещалось пожимать руку взрослым: неожиданная причина

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ОдессыНовости ЗапорожьяНовости ХарьковаНовости ЛьвоваНовости ПолтавыНовости ДнепраНовости СумНовости ТернополяНовости ЧеркассыНовости ЖитомираНовости Ровно
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять