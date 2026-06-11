Не только "край": от какого слова пошло название Украины, ответ историков

Украинские историки объяснили, от какого слова происходит название "Украина" и почему версия об "окраине" не соответствует историческому значению этого слова.

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От какого слова пошло название Украина — что означает название Украина / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

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От какого слова происходит Украина

Что означает название Украина

Почему Украина не означает "окраина"

Происхождение названия Украина уже много лет остается предметом общественных дискуссий и исторических споров. Особенно часто обсуждается версия о том, что название якобы происходит от слова "окраина". В то же время украинские историки отмечают, что такая трактовка не соответствует историческим источникам и смыслу самого слова. Историки Виталий Дрибница и Виталий Капранов в эфире проекта "Параграф" объяснили, от какого слова на самом деле происходит название Украина и какое значение оно имело для наших предков.

Главред выяснил, что означает слово Украина.

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От какого слова происходит название Украина

Историк Виталий Дрибница отмечает, что слово Украина известно из древних источников, однако его активное распространение произошло значительно позже.

"Оно (слово Украина, — ред.) в летописи записано в 1187 году. А реально она (Украина, — ред.), по-видимому, появляется в постмонгольский, послемонгольский период. И затем слово Украина появляется только во второй половине XVI века в источниках польских, украинских, литовских", — отметил историк.

Смотрите видео о происхождении слова "Украина":

По словам эксперта, наиболее вероятно, что название происходит именно от слова "край", но не в смысле окраины или приграничной территории.

"И происходит, скорее всего, от слова "край". Land, England, Deutschland — земля. Собственно земля, где живет определенное население", — пояснил Дрибница.

Что означало слово Украина в древности

Подобного мнения придерживается и историк Виталий Капранов. Он считает, что первоначальное значение слова было близко к понятию родной земли или родины.

"Украина, как всем известно, впервые упоминается в летописях 11 века. Это означало, на мой взгляд, примерно то же самое, что родной край", — подчеркнул специалист.

Историк обращает внимание, что слово "край" в данном случае не связано с понятием границы или окраины.

"Речь идет не о том, что мы стоим на краю или что-то крайнее, а о том, что это наша земля", — подчеркнул эксперт.

Почему Украина не означает "окраина"

Трактовка названия Украина как "окраины" часто используется в российской исторической традиции. Однако украинские историки отмечают, что контекст употребления слова в источниках свидетельствует о другом значении.

По мнению Виталия Капранова, слово Украина использовалось как обозначение родной земли и имело значение, близкое к современному пониманию родины.

"Скорее всего, судя по контексту, в котором оно употребляется, Украина в этом смысле употребляется как родина, синоним слова родина", — отметил историк.

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Об источнике: "История в параграфах" "История в параграфах" — это украинский просветительский YouTube-проект, ведущей которого является известная журналистка Юлия Галушка. Контент канала сосредоточен на детальном разборе ключевых событий прошлого, которые непосредственно влияют на современную жизнь и политическую ситуацию в Украине. Авторская подача материала основана на привлечении профессиональных историков и политологов, которые помогают зрителям деконструировать советские мифы и идеологические манипуляции. Видео выходят в формате структурированных видеоблогов, где каждый исторический эпизод рассматривается как отдельный "параграф" с привлечением архивных документов и статистических данных. Особое внимание проект уделяет темам восстановления независимости, анализу имперских амбиций России и социально-экономическим реалиям советской жизни. Благодаря профессиональному подходу канал стал важной платформой для деколонизации украинской истории и формирования критического мышления у миллионов пользователей.

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