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Не только "край": от какого слова пошло название Украины, ответ историков

Юрий Берендий
11 июня 2026, 17:44
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Украинские историки объяснили, от какого слова происходит название "Украина" и почему версия об "окраине" не соответствует историческому значению этого слова.
Не только
От какого слова пошло название Украина — что означает название Украина / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

  • От какого слова происходит Украина
  • Что означает название Украина
  • Почему Украина не означает "окраина"

Происхождение названия Украина уже много лет остается предметом общественных дискуссий и исторических споров. Особенно часто обсуждается версия о том, что название якобы происходит от слова "окраина". В то же время украинские историки отмечают, что такая трактовка не соответствует историческим источникам и смыслу самого слова. Историки Виталий Дрибница и Виталий Капранов в эфире проекта "Параграф" объяснили, от какого слова на самом деле происходит название Украина и какое значение оно имело для наших предков.

Главред выяснил, что означает слово Украина.

видео дня

От какого слова происходит название Украина

Историк Виталий Дрибница отмечает, что слово Украина известно из древних источников, однако его активное распространение произошло значительно позже.

"Оно (слово Украина, — ред.) в летописи записано в 1187 году. А реально она (Украина, — ред.), по-видимому, появляется в постмонгольский, послемонгольский период. И затем слово Украина появляется только во второй половине XVI века в источниках польских, украинских, литовских", — отметил историк.

Смотрите видео о происхождении слова "Украина":

По словам эксперта, наиболее вероятно, что название происходит именно от слова "край", но не в смысле окраины или приграничной территории.

"И происходит, скорее всего, от слова "край". Land, England, Deutschland — земля. Собственно земля, где живет определенное население", — пояснил Дрибница.

Что означало слово Украина в древности

Подобного мнения придерживается и историк Виталий Капранов. Он считает, что первоначальное значение слова было близко к понятию родной земли или родины.

"Украина, как всем известно, впервые упоминается в летописях 11 века. Это означало, на мой взгляд, примерно то же самое, что родной край", — подчеркнул специалист.

Историк обращает внимание, что слово "край" в данном случае не связано с понятием границы или окраины.

"Речь идет не о том, что мы стоим на краю или что-то крайнее, а о том, что это наша земля", — подчеркнул эксперт.

Почему Украина не означает "окраина"

Трактовка названия Украина как "окраины" часто используется в российской исторической традиции. Однако украинские историки отмечают, что контекст употребления слова в источниках свидетельствует о другом значении.

По мнению Виталия Капранова, слово Украина использовалось как обозначение родной земли и имело значение, близкое к современному пониманию родины.

"Скорее всего, судя по контексту, в котором оно употребляется, Украина в этом смысле употребляется как родина, синоним слова родина", — отметил историк.

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Об источнике: "История в параграфах"

"История в параграфах" — это украинский просветительский YouTube-проект, ведущей которого является известная журналистка Юлия Галушка. Контент канала сосредоточен на детальном разборе ключевых событий прошлого, которые непосредственно влияют на современную жизнь и политическую ситуацию в Украине. Авторская подача материала основана на привлечении профессиональных историков и политологов, которые помогают зрителям деконструировать советские мифы и идеологические манипуляции. Видео выходят в формате структурированных видеоблогов, где каждый исторический эпизод рассматривается как отдельный "параграф" с привлечением архивных документов и статистических данных. Особое внимание проект уделяет темам восстановления независимости, анализу имперских амбиций России и социально-экономическим реалиям советской жизни. Благодаря профессиональному подходу канал стал важной платформой для деколонизации украинской истории и формирования критического мышления у миллионов пользователей.

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