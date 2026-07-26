Перемирие в войне: в Reuters узнали детали переговоров Украины и США

Давление на российскую экономику ударами дронов и ракет может смягчить позицию РФ.

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Обсуждается вероятность перемирия / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот, facebook.com/WhiteHouse

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Обсуждается возможность воздушного перемирия в войне

Украина обратилась к РФ с предложениями о прекращении огня

Украинские и американские чиновники обсуждали возможность воздушного перемирия в войне между РФ и Украиной.

Разработанные предложения планируется передать российской стороне в рамках нового раунда мирных инициатив по прекращению войны РФ против Украины, сообщает Reuters со ссылкой на украинский источник.

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Источник сообщил, что ранее Украина уже обращалась к российскому диктатору Владимиру Путину с предложениями о прекращении огня, однако они были отклонены.

Впрочем, некоторые чиновники считают, что давление на российскую экономику со стороны продолжающихся украинских ударов дронами и ракетами может смягчить позицию Путина.

В ОП оценили, как может измениться ситуация на фронте

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что уже осенью ход боевых действий может претерпеть изменения, а их интенсивность - существенно снизиться. По его словам, такой вариант развития событий возможен, если российская армия не сможет достичь поставленных целей во время текущего наступления.

Подоляк также отметил, что Кремль возлагает большие надежды на летнюю военную кампанию. По его мнению, российское руководство рассчитывает использовать этот период для укрепления своих позиций на фронте и расширения контролируемых территорий.

Ранее появился тревожный прогноз о завершении войны с "капитуляцией". Если Дональд Трамп подталкивает Украину к капитуляции, скорее всего, есть этот "договорняк", считает Роман Свитан.

Напомним, ране эксперт выдал прогноз о завершении войны. В ближайшее время россияне не планируют предпринимать реальные шаги для окончания войны, считает Виктор Андрусив.

Как ранее сообщал Главред, представители российской делегации на переговорах демонстрируют более прагматичный подход к поиску путей завершения войны, чем это следует из публичных заявлений Кремля.

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Об источнике: Reuters Reuters - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.



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