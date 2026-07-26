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Лунный календарь на неделю: кому грозит опасность, а кому - успех

Марина Иваненко
26 июля 2026, 13:43
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Лунный календарь: согласно календарю, с 27 июля по 2 августа в некоторые дни следует проявлять осторожность. Астролог рассказала, когда лучше избегать риска
Лунный гороскоп на неделю
Лунный гороскоп на неделю / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Читайте в материале

  • Как лунные сутки повлияют на каждый день недели
  • Какие дела лучше отложить с 27 июля по 2 августа
  • Когда стоит избегать конфликтов и рискованных решений

Спутник Земли оказывает существенное влияние на внутреннее состояние и повседневную жизнь человека. Под влиянием различных лунных суток каждый день недели имеет свои особенности, которые могут помочь достичь целей или уберечь от досадных ошибок. Главред расскажет подробнее.

Об этом в своём материале рассказывает ТСН, подчеркивая важность учитывать подсказки небесных тел в период с 27 июля по 2 августа.

видео дня

Понедельник, 27 июля

В этот день будет наблюдаться высокий уровень энергии, поэтому все действия должны быть осторожными и продуманными. Важно контролировать своё состояние и не поддаваться импульсам. Главное предостережение дня - воздержаться от любых разрушительных действий. Даже демонтажные работы или снос старого ради нового лучше отложить, иначе всё может закончиться неудачей.

Вторник, 28 июля

Существует риск столкнуться с чужим негативом, провокациями и попытками манипуляций. Чтобы сохранить внутреннее спокойствие, лучше всего провести этот день в одиночестве. Это также хорошее время, чтобы сосредоточиться на собственных задачах и планах.

Среда, 29 июля

День не располагает к спешке и активной деятельности. По возможности стоит уменьшить нагрузку и посвятить время спокойному отдыху. Поступки, эмоции и даже питание в этот день требуют умеренности. Если есть такая возможность, можно отправиться за город или провести время на природе.

Четверг, 30 июля

В этот день важно настроиться на позитивное мышление и находить хорошее во всём, что происходит вокруг. Наше эмоциональное состояние будет напрямую влиять на дальнейшие события, поэтому не стоит позволять грустным мыслям брать верх.

Пятница, 31 июля

Время испытаний на стойкость и самостоятельность. Главное предостережение - не поддаваться чужому влиянию и не бездумно перенимать чужие взгляды. К другим людям стоит прислушиваться, но действовать следует только по собственному усмотрению. Оптимальное решение - свести общение к минимуму.

Суббота, 1 августа

Этот день требует максимальной осторожности в общении с окружающими, поскольку возрастает риск столкнуться с мошенниками или негативом даже со стороны близких людей. Любые споры и ссоры в этот день могут затянуться надолго, поэтому конфликтов стоит всячески избегать.

Воскресенье, 2 августа

Символом дня является зеркало: поступки и поведение других людей помогут взглянуть на себя со стороны и осознать собственные ошибки. День также благоприятен для начала реализации сложных замыслов и проектов - главное, не сомневаться в собственных силах.

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Данный материал носит ознакомительный характер, его не следует воспринимать как инструкцию к действию или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения невозможно проверить или доказать научными методами. То же самое касается различных тестов, характеристик человека по имени и тому подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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