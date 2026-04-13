Сутки под влиянием контрастов: какие капризы подготовила погода для Днепра

Синоптики прогнозируют переменную облачность и комфортную весеннюю температуру.

Температура воздуха постепенно поднимется до +14 градусов / Фото: facebook.com/fajnemistodnipro

Кратко:

14 апреля в Днепре +5…+14°, без осадков

Днем ветер до 6 м/с, переменная облачность

Ночью возможны заморозки на почве

Во вторник, 14 апреля, в Днепре прогнозируется преимущественно комфортная весенняя погода с переменной облачностью и без существенных осадков.

По данным метеорологического сервиса Sinoptik, утро в городе начнется с относительно прохладной температуры около +5°C в 06:00, однако из-за ветра будет ощущаться как +3°C. К 09:00 воздух прогреется до примерно +8°C. В это время ожидается повышенная влажность — до 89%.

Дневная температура и условия

В дневные часы температура будет постепенно расти. Около 12:00 прогнозируется до +12°C, а максимальное значение дня ожидается около 15:00 — до +14°C. В этот период погодные условия будут наиболее стабильными, а влажность снизится до 31–41%, что обеспечит комфортные условия пребывания на улице.

Вечерний прогноз

Вечером сохранится умеренно теплая погода: около +14°C в 18:00 и примерно +12°C в 21:00. Небо останется частично облачным, а влажность постепенно будет расти до около 50%.

Ветер в течение суток будет менять силу — от 2,6 м/с в утренние часы до 6 м/с днем, преимущественно северо-западного направления. Атмосферное давление останется относительно стабильным — в пределах 754–752 мм рт. ст.

Светлый день 14 апреля начнется в 05:52, закат ожидается в 19:29. Вероятность осадков останется низкой — до 8%.

Предупреждение о заморозках

Дополнительно отмечается, что в Днепре и области в ночные и утренние часы возможны заморозки на поверхности почвы 0…-4°C. Уровень опасности — I (желтый). Об этом сообщает Днепропетровский региональный центр по гидрометеорологии.

Народные приметы

Народные наблюдения также свидетельствуют: если ночь ясная и течет теплая вода, то лето будет теплым и сухим. В этот период также отмечают распускание сирени и активность лесных муравьев.

Как сообщал Главред, 14 апреля в Ровенской области ожидается потепление до +13…+18°C днем, без осадков. Ночью возможны заморозки 0…-3°C и слабый туман.

Также в Житомирской области на этой неделе ожидается резкий контраст температур — от ночных морозов до весеннего мягкого тепла. По данным Житомирского областного центра по гидрометеорологии, погода с 14 по 17 апреля будет меняться постепенно: от сухих и холодных ночей до дождливых и более прохладных дней в конце недели

Кроме того, 14 апреля в Украине преимущественно будет без осадков, только на востоке возможен дождь. Температура днем составит +11…+16°, в Закарпатье — до +19°.

О ресурсе: Sinoptik Sinoptik.ua — один из самых популярных сайтов о погоде в Украине, предоставляющий прогнозы погоды для всех населенных пунктов страны и тысяч городов мира. Сайт охватывает более 29 800 населенных пунктов Украины и более 100 тысяч городов по всему миру. Прогнозы погоды Sinoptik получает от финской метеослужбы Foreca, а данные о текущей погоде — от Украинского гидрометцентра. Украинская версия сайта была запущена в 2010 году. На сайте можно найти почасовой прогноз, прогноз на 7–10 дней, данные о температуре, осадках, ветре, давлении, а также погодные карты и радары.

