Будет +21: синоптики назвали дату потепления в Украине

Погода на этой неделе будет переменчивой. Первая половина недели будет прохладной.

Прогноз погоды в Украине на неделю

Что вы узнаете:

Когда в Украину придет потепление

В каких регионах будут дожди

Где ожидаются заморозки

Погода в Украине в течение недели будет теплой. Ожидаются кратковременные дожди и заморозки ночью. Об этом сообщает синоптик Игорь Кибальчич.

В первой половине недели еще будет прохладно, но уже ближе к выходным начнется постепенное потепление.

"Лишь в южной половине страны циклон с Черного моря испортит погоду на выходных – здесь пройдут дожди и похолодает, а дискомфорт добавит порывистый ветер", – говорится в сообщении.

Погода 13 апреля

В понедельник, 13 апреля, ночью на территории Украины осадков не ожидается. Днем в большинстве регионов, кроме западных областей, пройдут небольшие, местами умеренные дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ветер северо-восточного направления, 5 - 10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +1…+6 °С, в западных и северных областях местами заморозки 0…–2 °С; днем воздух прогреется до +9…+14 °С, на Донбассе и в Закарпатье +14…+17 °С.

Погода 14 апреля

Во вторник, 14 апреля, под влиянием выступления антициклона с севера на большей части территории Украины ожидается погода без осадков. Лишь днем в центральных регионах, а также местами в Харьковской и Луганской областях пройдет небольшой дождь. Ветер переменных направлений, на Левобережье северный, 5–10 м/с. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах +2…+7 °С, в западных и северных областях местами заморозки 0…–2 °С; днем воздух прогреется до +11...+16 °С, на Закарпатье +17...+20 °С.

Погода 15 апреля

В среду, 15 апреля, ночью в восточных областях, днем на крайнем западе страны пройдут небольшие дожди. На остальной территории ожидается сухая погода без осадков. Ветер на Левобережье северо-западный, в остальных регионах переменных направлений, 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +2…+7 °С, в западных и северных областях местами на поверхности почвы заморозки 0…–2 °С; днем +12…+17 °С, на Левобережье +7…+12 °С.

Погода 16 апреля

В четверг, 16 апреля, на крайнем западе Украины пройдут умеренные дожди, днем возможны с грозой. На остальной территории без осадков. Ночью и утром местами будет наблюдаться туман. Ветер переменных направлений, 3–8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +3…+8 °С, днем +13…+18 °С, в Карпатах и на Закарпатье +8…+13 °С.

Погода 17 апреля

В пятницу, 17 апреля, местами в западных областях, днем также на севере Левобережья ожидаются небольшие дожди. В остальных регионах Украины будет преобладать устойчивая погода, без осадков. Ветер преимущественно восточного направления, 5 – 10 м/с. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах +3…+9 °С, в дневное время +13…+18 °С, в западных и северо-восточных областях +8…+13 °С.

Погода 18 апреля

В субботу, 18 апреля, ожидается погода без существенных осадков, только днем в южной части и в Крыму пройдет дождь. Ветер будет преобладать восточного и северо-восточного направления, 7 – 12 м/с, утром и днем в центральных, восточных и южных областях порывы, 15 – 20 м/с. Температура воздуха ночью составит +5…+10 °С, днем +14…+20 °С, на Крымском полуострове +9…+14 °С.

Погода 19 апреля

В воскресенье, 19 апреля, в южных областях сохранится ветреная и дождливая погода. В остальных регионах существенных осадков не ожидается. Ветер восточный, 7–12 м/с, на юге местами сохранятся порывы, 15–20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +8…+13 °С, днем +16…+21 °С, на крайнем юге +9…+14 °С.

Как сообщал Главред, на Пасху, 12 апреля, в Ровенской области ожидается прохладная и дождливая погода. Ночью возможен небольшой мокрый снег и дождь, днем — небольшой дождь.

Также в ближайшие дни погода в Тернопольской области останется преимущественно облачной, местами возможны небольшие дожди. В то же время со вторника ожидается постепенное повышение температуры.

Кроме того, на пасхальные выходные Житомирская область окажется под влиянием холодного фронта, который вызовет резкие колебания температуры, осадки и ночные заморозки. С 11 по 13 апреля погода будет меняться ежедневно

Читайте также:

О личности: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич — синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

