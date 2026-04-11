На Пасху Ровно накроют снег и заморозки: синоптики предупредили об опасности

Синоптики Ровно предупреждают о гололеде, поэтому водителям и пешеходам следует быть особенно внимательными.

Прогноз погоды в Ровно и области на 12 апреля / Фото: Unplash

На Пасху, 12 апреля, в Ровенской области будет прохладно и дождливо. По данным синоптиков, ночью возможен небольшой мокрый снег и дождь, днем — небольшой дождь.

Ночью и утром местами будет образовываться слабый туман, а на отдельных участках дорог возможен гололед. Об этом сообщают в Ровенском областном центре по гидрометеорологии.

В воскресенье ночью по области ожидаются заморозки от 0 до -3 градусов, днем температура составит +5…+10 градусов. В Ровно ночью синоптики предупреждают о заморозках от 0 до -2 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до +7…+9 градусов. Ветер будет северо-западный, со скоростью 7-12 метров в секунду.

Синоптики предупреждают, что на дорогах может образовываться гололед, поэтому водителям и пешеходам следует быть особенно внимательными.

Как сообщал Главред, в пасхальные выходные Житомирщина окажется под влиянием холодного фронта, который принесет резкие перепады температуры, дожди, мокрый снег и ночные заморозки.

Напомним, погода в Ровенской области в течение 11-13 апреля будет оставаться под влиянием северных воздушных масс, которые принесут переменную облачность и кратковременные дожди.

Кроме того, погода в Тернопольской области на выходных ожидается прохладной, местами с небольшими осадками. Арктический воздух и ночные прояснения неба приведут к понижению температуры воздуха.

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) — государственное учреждение, занимающееся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

