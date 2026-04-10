Снег, туман и -2 градуса: какая погода будет в Украине на Пасху

Наиболее тёплая погода ожидается в южной части Украины.

Прогноз погоды в Украине на выходные

Погода в Украине на выходных, 11 и 12 апреля, будет прохладной, местами с небольшими дождями, облачным небом и слабым ветром. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич

По его словам, в ближайшие сутки погода будет находиться под влиянием пониженного атмосферного давления и влажной воздушной массы. Из-за этого в ряде областей пройдут преимущественно небольшие дожди, а в Карпатах есть вероятность выпадения мокрого снега.

"Ночью в западных и северных областях могут фиксироваться слабые заморозки на поверхности почвы и в воздухе. Наиболее теплая погода установится в южной половине страны и на Крымском полуострове", — подчеркнул он.

Погода в Украине 11 апреля

В субботу в западных регионах Украины ожидается прохладная погода. В течение суток местами пройдут небольшие дожди, в Карпатах с мокрым снегом. Местами возможен туман. Температура воздуха в ночное время составит -2…+3 градуса, днем +7…+12 градусов.

В северных областях ночью ожидается погода без существенных осадков, днем местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -2…+3 градусов, днем +6…+11 градусов.

В центральной части страны ночью существенных осадков не предвидится, днем местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью ожидается в диапазоне -1…+4 градусов, днем +8…+13 градусов.

В южной части Украины и на Крымском полуострове ночью ожидается погода без существенных осадков, в дневные часы местами возможен небольшой кратковременный дождь. Местами не исключен слабый туман. Температура в ночное время составит +1...+6 градусов, днем +11...+16 градусов.

В восточных регионах прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем будет выпадать небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 0…+5 градусов, днем +8…+13 градусов.

Погода в Украине 12 апреля

В воскресенье, в Пасху, в западных областях в ночное время осадков не ожидается, возможен слабый туман. Днем местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в ночное время составит -1…+4 градуса, днем +9…+14 градусов.

В северных регионах Украины ночью без существенных осадков. Днем и вечером будет идти дождь. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -1…+4 градусов, днем +8…+13 градусов.

В центральной части страны ночью без осадков. Днем местами ожидается небольшой кратковременный дождь. В отдельных пунктах ночью и утром возможен туман. Температура воздуха в ночное время составит +2...+7 градусов, днем +11...+16 градусов.

В южной части страны, а также в Крыму ночью без осадков, местами возможен туман. Днем в Одесской области местами пройдут небольшие дожди, в остальных областях сохранится сухая погода. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +2…+7 градусов, днем +10…+15 градусов.

В восточной части страны ночью без существенных осадков, днем местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в ночное время составит +2...+7 градусов, днем +11...+16 градусов.

Как сообщал Главред, выходные в Днепре обещают переменчивую весеннюю погоду. Суббота принесет облака, мелкий дождь и прохладную влажность, тогда как воскресенье порадует легким потеплением и относительной сухостью.

В Черкасской области пик пасхального похолодания с заморозками еще впереди, однако уже на следующей неделе ожидается постепенное потепление.

Погода в Одессе до конца недели будет не очень комфортной. Синоптики прогнозируют облачную погоду, а температура воздуха днем поднимется максимум до +11 градусов.

О личности: Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич — синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

