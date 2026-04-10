Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Снег, туман и -2 градуса: какая погода будет в Украине на Пасху

Мария Николишин
10 апреля 2026, 11:52
Прогноз погоды в Украине на выходные / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какая будет погода на выходных
  • Где прогнозируется мокрый снег

Погода в Украине на выходных, 11 и 12 апреля, будет прохладной, местами с небольшими дождями, облачным небом и слабым ветром. Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич

По его словам, в ближайшие сутки погода будет находиться под влиянием пониженного атмосферного давления и влажной воздушной массы. Из-за этого в ряде областей пройдут преимущественно небольшие дожди, а в Карпатах есть вероятность выпадения мокрого снега.

видео дня

"Ночью в западных и северных областях могут фиксироваться слабые заморозки на поверхности почвы и в воздухе. Наиболее теплая погода установится в южной половине страны и на Крымском полуострове", — подчеркнул он.

Погода в Украине 11 апреля

В субботу в западных регионах Украины ожидается прохладная погода. В течение суток местами пройдут небольшие дожди, в Карпатах с мокрым снегом. Местами возможен туман. Температура воздуха в ночное время составит -2…+3 градуса, днем +7…+12 градусов.

В северных областях ночью ожидается погода без существенных осадков, днем местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -2…+3 градусов, днем +6…+11 градусов.

В центральной части страны ночью существенных осадков не предвидится, днем местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью ожидается в диапазоне -1…+4 градусов, днем +8…+13 градусов.

В южной части Украины и на Крымском полуострове ночью ожидается погода без существенных осадков, в дневные часы местами возможен небольшой кратковременный дождь. Местами не исключен слабый туман. Температура в ночное время составит +1...+6 градусов, днем +11...+16 градусов.

В восточных регионах прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем будет выпадать небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит 0…+5 градусов, днем +8…+13 градусов.

Погода в Украине 12 апреля

В воскресенье, в Пасху, в западных областях в ночное время осадков не ожидается, возможен слабый туман. Днем местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в ночное время составит -1…+4 градуса, днем +9…+14 градусов.

В северных регионах Украины ночью без существенных осадков. Днем и вечером будет идти дождь. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -1…+4 градусов, днем +8…+13 градусов.

В центральной части страны ночью без осадков. Днем местами ожидается небольшой кратковременный дождь. В отдельных пунктах ночью и утром возможен туман. Температура воздуха в ночное время составит +2...+7 градусов, днем +11...+16 градусов.

В южной части страны, а также в Крыму ночью без осадков, местами возможен туман. Днем в Одесской области местами пройдут небольшие дожди, в остальных областях сохранится сухая погода. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +2…+7 градусов, днем +10…+15 градусов.

В восточной части страны ночью без существенных осадков, днем местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха в ночное время составит +2...+7 градусов, днем +11...+16 градусов.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, выходные в Днепре обещают переменчивую весеннюю погоду. Суббота принесет облака, мелкий дождь и прохладную влажность, тогда как воскресенье порадует легким потеплением и относительной сухостью.

В Черкасской области пик пасхального похолодания с заморозками еще впереди, однако уже на следующей неделе ожидается постепенное потепление.

Погода в Одессе до конца недели будет не очень комфортной. Синоптики прогнозируют облачную погоду, а температура воздуха днем поднимется максимум до +11 градусов.

Читайте также:

О личности: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич — синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды Погода в Украине Погода на завтра погода на выходные Игорь Кибальчич Пасха 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украинцев будут готовить к нацсопротивлению независимо от пола: подписан закон

Украинцев будут готовить к нацсопротивлению независимо от пола: подписан закон

12:53Украина
Возможен массированный обстрел Украины — майор ВСУ назвал дату

Возможен массированный обстрел Украины — майор ВСУ назвал дату

12:51Война
США просчитались: Александр Хара — о последствиях "перемирия" на Ближнем Востоке

США просчитались: Александр Хара — о последствиях "перемирия" на Ближнем Востоке

12:00Интервью
Популярное

Ещё
Гривня внезапно обвалилась: новый курс валют на 10 апреля

Гривня внезапно обвалилась: новый курс валют на 10 апреля

Забудьте об укусах: как одно простое средство защитит от клещей и комаров

Забудьте об укусах: как одно простое средство защитит от клещей и комаров

Ситуация изменилась: в Укрэнерго рассказали об отключении света 10 апреля

Ситуация изменилась: в Укрэнерго рассказали об отключении света 10 апреля

Четыре знака китайского гороскопа будут на волне успеха уже совсем скоро - кто они

Четыре знака китайского гороскопа будут на волне успеха уже совсем скоро - кто они

Продолжатся ли удары по РФ после уговоров партнеров — Буданов

Продолжатся ли удары по РФ после уговоров партнеров — Буданов

Последние новости

13:14

"Публичная личность": Тополя рассказала о виновном в сливе ее интимного видео

13:02

Помидоры будут крупными и сочными: секрет подкормки, который спасет урожайВидео

12:53

Украинцев будут готовить к нацсопротивлению независимо от пола: подписан закон

12:52

Телеведущий Остапчук с женой покидает Украину

12:51

Возможен массированный обстрел Украины — майор ВСУ назвал дату

Пасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздникПасха – не о шашлыках и корзине: Георгий Коваленко объяснил, что можно и нельзя делать в праздник
12:50

На Оболони объединились, чтобы поддержать раненых защитников новости компании

12:23

Новые правила для украинцев в Польше: что нужно сделать, чтобы не потерять статус

12:16

ЕСПЧ принял к рассмотрению дело Коломойского о гражданстве: окончательная точка ещё не поставлена

12:13

"Больничный" для кота: три дня отдыха по необычной причине

Реклама
12:10

Китайский гороскоп на завтра, 11 апреля: Обезьянам - расставание, Свиньям - лидерство

12:00

США просчитались: Александр Хара — о последствиях "перемирия" на Ближнем Востоке

11:53

Только четыре знака зодиака самые стойкие в сложные времена – кто они

11:52

Снег, туман и -2 градуса: какая погода будет в Украине на Пасху

11:31

Цены стремительно растут: стоимость бензина и дизеля 10 апреля

11:13

Оружие из звезды: археологи раскрыли тайну древней цивилизацииВидео

11:00

Какие люди рождаются под знаком власти и силы: пять самых влиятельных дат

10:59

Великая суббота 11 апреля: что строго запрещено делать в этот день

10:56

Переговоры в тупике: поможет ли перемирие на Пасху - NYT

10:54

Выехала с мужем и показалась с животиком: известная актриса сообщила о пополненииВидео

10:18

Будет новый обмен пленными — Буданов назвал дату

Реклама
10:11

Что задумал Путин и к чему готовиться украинцам до осени: Зеленский сделал громкие заявления

10:05

Как не стоит украшать яйца на Пасху: в ПЦУ назвали главные табуВидео

10:02

"Редко отпускают": Мозговая откровенно рассказала о романтике с мужем-военным

09:46

"Мы наблюдаем": Минобороны Британии заявило о срыве тайной операции РФ в океане

09:38

Страна под атакой 5-балльной бури: когда закончится шторм

09:09

Как авто проедут перекресток: коварный тест по ПДД, проверяющий внимательностьВидео

08:10

Венгерский гамбит Джей Ди Вэнса: Яременко рассказал, почему Москва аплодирует США в Будапештемнение

08:08

Путин отправил в США своего гонца: о чем идут переговоры с администрацией Трампа

07:37

Дроны атаковали Одессу почти всю ночь, повреждена инфраструктура: что известно

07:01

РФ атаковала Конотоп в Страстную пятницу: "прилеты" и пожары в жилом доме и админзданииФото

05:46

Гороскоп на завтра, 11 апреля: Ракам - волнение, Тельцам - облегчение

05:15

"Гуляний мне хватает": Козловский неожиданно высказался о свадьбе

04:58

Синоптики разочаровали: какой погодный сюрприз ожидается на Пасху в Одессе

04:32

Не в Киеве или во Львове: где в Украине появилась первая ложа масонов и кто в ней былВидео

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке девочки с сумками за 21 с

03:30

Страстная пятница 2025: что ни в коем случае нельзя делать 10 апреля

02:52

Продолжатся ли удары по РФ после уговоров партнеров — Буданов

02:02

Что на самом деле клали украинцы в пасхальную корзину 300 лет назад: список удивит

01:12

Перемирие на Пасху: Зеленский отреагировал на заявление Путина

00:17

"Шахтер" разгромил АЗ в четвертьфинале Лиги конференций: кто отличился

Реклама
00:04

Градусы пойдут вверх, но есть нюанс: что подготовила погода для Днепра на Пасху

09 апреля, четверг
23:00

Перец будет хорошо расти: эксперт рассказал о 3 простых шагах перед пересадкойВидео

22:43

Бордер-колли или пудель: кто возглавил список самых умных собак в мире

22:14

Путин объявил о перемирии в войне против Украины — когда оно начнётся

22:11

Будет ли снег в Черкасской области на Пасху: синоптик сделал прогноз

22:06

Будут значительные ограничения: график отключения света 10 апреля в Сумах

21:49

Время и очереди увеличились: обновленный график для Днепра и области на 10 апреляФото

21:41

Цвет успеха или безвкусицы: почему самые богатые люди 90-х носили малиновые пиджаки

21:39

Тренды, с которыми надо прощаться весной 2026: Андре Тан назвал "умершие" вещи

20:54

Украина в НАТО: Рютте сделал неутешительное заявление о шансах на вступление

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЛьвоваНовости ЗапорожьяНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Пасха 2026
Почему в СССР боялись Пасхи и охотились на верующихКак приготовить шикарную глазурь для паски за 10 минутМожно ли нести искусственные цветы на кладбищеКак красиво покрасить яйца на Пасху 2026Легендарный рецепт пасхальной паски
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаПраздничное менюЛегкие десертыНапитки

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять