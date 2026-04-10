Будет новый обмен пленными — Буданов назвал дату

Что говорит Кирилл Буданов:
- Украина и РФ проведут обмен пленными
- Для завершения войны необходима встреча Путина и Зеленского
- В Украину приедет делегация США
Украина и РФ могут провести обмен военнопленными. Это может произойти уже на Пасху. Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в интервью Укринформу и Новини.Live.
"Мы надеемся, за день до или за день после, но можно ожидать. Мы все ожидаем", — сказал Буданов.
Переговоры с РФ и встреча Зеленского с Путиным
Кирилл Буданов считает, что между Украиной и РФ могут быть возобновлены переговоры в трехстороннем формате. При этом он подчеркнул, что рано или поздно должна состояться встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным.
"Вы понимаете, что мы не можем поставить точку ни положительную, ни отрицательную без личной встречи (Зеленского и Путина - ред.) - и россияне это тоже понимают. Поверьте, это все равно произойдет. Лидеры должны вообще поставить последнюю точку. Будем на это надеяться", - сказал Буданов.
Приезд представителей США в Украину
Ожидается, что через неделю-две после Пасхи в Украину приедут представители США. Переговорный процесс не был заморожен, он продолжается.
"Он будет продолжаться. Мы надеемся и ждем приезда американской делегации - об этом Президент Украины также на официальной части мероприятия всем сообщил. Поэтому надеемся на лучшее", - сказал Буданов.
Напомним, как ранее сообщал Главред
Напомним, как ранее сообщал Главред, 29 января в рамках репатриационных мероприятий Украина вернула тела 1000 погибших военных. Российская сторона утверждала, что они принадлежат украинским защитникам. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Ранее, 20 ноября, оккупанты также передали Украине еще 1000 тел, которые, по их заявлениям, принадлежат погибшим бойцам ВСУ.
Еще до этого, 18 сентября, из России в Украину вернули тела примерно тысячи погибших граждан. По информации российской стороны, речь идет об украинских военнослужащих, что также подтвердили в Координационном штабе.
О личности: Кирилл Буданов
Кирилл Буданов (род. 4 января 1986 г., г. Киев) — украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины (с 5 августа 2020 г. — до 2 января 2026 г.), генерал-лейтенант.
С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена.
В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.
2 января 2025 года принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить Офис Президента Украины.
