На щите: в Украину вернули тела 1000 погибших героев-военных

В ближайшее время будут проведены необходимые экспертизы для идентификации репатриированных тел.

https://glavred.info/ukraine/na-shchite-v-ukrainu-vernuli-tela-1000-pogibshih-geroev-voennyh-10699202.html Ссылка скопирована

В Украину вернули тела героев / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, КШППВ

18 сентября в Украину из России вернули тела тысячи погибших граждан - около 1000 человек. По сообщению российской стороны, эти люди являются украинскими военнослужащими. Информацию об этом обнародовал Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

В ближайшее время правоохранительные органы вместе с экспертами МВД проведут все необходимые экспертизы и установят личности репатриированных погибших.

Организация этой репатриации стала возможной благодаря совместным усилиям:

видео дня

Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными;

Объединенного центра при СБУ;

Вооруженных Сил Украины;

МВД;

Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека;

Секретариата Уполномоченного по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах;

ГСЧС;

Других структур сектора безопасности и обороны.

Особая благодарность, по сообщению штаба, за содействие выражается Международному Комитету Красного Креста.

"Отдельная благодарность личному составу Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозки репатриированных павших Героев в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава. Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших", - говорится в сообщении.

Война в Украине - что происходит на фронте

Как писал Главред со ссылкой на Sky News, бои за Покровск в Донецкой области продолжаются уже более года. Оборона города может быть близка к завершению, поскольку российская армия подавляет сопротивление ВСУ. Российские войска уже контролируют все пути снабжения и создали "зону уничтожения" с помощью беспилотников.

Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко сообщил об изменении ситуации возле Купянска. По его словам, российские военные пытались незаметно попасть в город через газопровод. Украинские силы обороны нанесли повторный удар по этой трубе.

Старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" рассказал, какой город может стать целью FPV-дронов врага. Он пояснил, что украинские военные сообщают, что враг использует дроны на большой высоте, чтобы впоследствии атаковать любую доступную цель в городе, в том числе автомобили.

Читайте также:

Об источнике: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными - временный вспомогательный орган Кабинета Министров Украины для координации деятельности различных органов власти, силовых структур и общественных объединений, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред