На щите: в Украину вернули тела 1000 погибших героев-военных

18 сентября в Украину из России вернули тела тысячи погибших граждан - около 1000 человек. По сообщению российской стороны, эти люди являются украинскими военнослужащими. Информацию об этом обнародовал Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
В ближайшее время правоохранительные органы вместе с экспертами МВД проведут все необходимые экспертизы и установят личности репатриированных погибших.
Организация этой репатриации стала возможной благодаря совместным усилиям:
- Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными;
- Объединенного центра при СБУ;
- Вооруженных Сил Украины;
- МВД;
- Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека;
- Секретариата Уполномоченного по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах;
- ГСЧС;
- Других структур сектора безопасности и обороны.
Особая благодарность, по сообщению штаба, за содействие выражается Международному Комитету Красного Креста.
"Отдельная благодарность личному составу Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозки репатриированных павших Героев в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава. Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших", - говорится в сообщении.
Война в Украине - что происходит на фронте
Как писал Главред со ссылкой на Sky News, бои за Покровск в Донецкой области продолжаются уже более года. Оборона города может быть близка к завершению, поскольку российская армия подавляет сопротивление ВСУ. Российские войска уже контролируют все пути снабжения и создали "зону уничтожения" с помощью беспилотников.
Командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко сообщил об изменении ситуации возле Купянска. По его словам, российские военные пытались незаметно попасть в город через газопровод. Украинские силы обороны нанесли повторный удар по этой трубе.
Старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс" рассказал, какой город может стать целью FPV-дронов врага. Он пояснил, что украинские военные сообщают, что враг использует дроны на большой высоте, чтобы впоследствии атаковать любую доступную цель в городе, в том числе автомобили.
Читайте также:
- Новый рекорд: евро подскочил до максимума за четыре года против доллара
- Все данные граждан теперь будут в одном месте: в Украине создан единый реестр
- Курить станет не по карману: в Украине рекордно подорожают сразу несколько товаров
Об источнике: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными - временный вспомогательный орган Кабинета Министров Украины для координации деятельности различных органов власти, силовых структур и общественных объединений, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред