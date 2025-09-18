"Вынужден констатировать": военный сообщил об изменении ситуации возле Купянска

Федоренко сообщил, как отреагировал враг на повторный удар по трубе, которая вела в Купянск.

Несмотря на огромное давление врага оборона Купянска продолжается / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua?locale=uk_UA

Что сказал Федоренко:

ВСУ повторно ударили по трубе в Купянске

Оккупанты снова переправляются на правый берег через реку

В Купянске, несмотря на тяжелые бои, украинская оборона держится

Оккупационные войска страны-агрессора России пытались просочиться в город Купянск по газотранспортной трубе. Силы обороны Украины нанесли по ней повторный удар.

Об этом в эфире Еспресо рассказал командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко. По его словам, в городе продолжаются очень сложные и тяжелые бои.

Купянск / Инфографика: Главред

Враг пытается инфильтрироваться между боевыми порядками ВСУ

Украинские подразделения продолжают держать оборону как и в Купянске, так и в Купянске-Узловом. Любые попытки инфильтрации в боевые порядки ВСУ заканчиваются выявлением и уничтожением оккупантов. В целом Федоренко оценивает ситуацию на левом берегу Купянска, как благоприятную для Сил обороны.

"В самом городе Купянск продолжаются уличные бои с вражескими ДРГ. Нельзя сказать, что российские регулярные войска заняли какие-то районы города и там нет присутствия подразделений Сил обороны. Впрочем, насыщенность в городе вражеских диверсионно-разведывательных групп достаточно высока", - сказал он.

Оккупанты пересекают Оскол

Украинские военные смогли провести необходимые мероприятия и повторно повредить трубу, через которую оккупанты хотели прорваться в город. Из-за этого врагу приходится теперь пересекать реку Оскол для пополнения своего плацдарма на правобережье.

"То есть, это открытая местность, что позволяет лучше выявлять противника и уничтожать. Как следствие интенсивность боевых действий на правом берегу реки Оскол снизилась. В целом ситуация на этом направлении очень напряженная. Вынужден констатировать - враг понимает цель захвата Купянска как с политической точки зрения, так и для логистических целей", - пояснил военный.

Сможет ли враг повторно оккупировать Купянск

Ранее, как писал Главред, Юрий Федоренко объяснял, что в краткосрочной перспективе россияне не могут полностью оккупировать Купянск. А все потому, что по его словам, работа по обороне города продолжается интенсивно.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, Главред писал, что по данным аналитиков ISW, численность личного состава РФ в районе населенного пункта Боровая, что в Харьковской области, сократилась всего за 1-2 недели на 10-15%.

Ранее военный обозреватель Денис Попович сообщал, что летнее наступление российских оккупантов провалилось, поэтому враг планирует попробовать достичь своих захватнических целей осенью.

Недавно спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Днепр", подполковник Алексей Бельский заявил, что сообщения о том, что российские войска якобы дошли до центра Купянска, не соответствуют действительности.

О персоне: Юрий Федоренко Юрий Федоренко - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный. Депутат Киевского городского совета с 1 декабря 2020 г. Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений. С первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину воевал в составе 112 бригады 128 батальона Теробороны в должности командира 4 роты. 9 февраля 2023 года Федоренко возглавил одну из первых в Украине рот ударных авиационных комплексов (РУБпАК "Ахиллес") в составе 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота масштабировалась в батальон (БУБпАК "Ахиллес"), пишет Википедия.

