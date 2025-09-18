Укр
Украина со странами НАТО может создать отдельный блок для защиты неба - эксперт

Анна Косик
18 сентября 2025, 12:03
16
Создание блока вне Альянса - это лишь вопрос времени.
Самолет F-16, самолет Су-35
Самолеты союзников Украины могут участвовать в отражении вражеской атаки / U.S. Air Force, Минобороны РФ

Что сказал Криволап:

  • Создание бесполетной зоны возможно тремя способами
  • Страны НАТО будут выбирать вариант, который бы не был проявлением эскалации
  • Члены Альянса могут создать отдельный блок для защиты неба

Польша предложила странам НАТО создать над Украиной бесполетную зону. Речь идет об исключительных действиях над Украиной. Их могут реализовать тремя различными вариантами.

Об этом в интервью Главреду рассказал авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап.

Какие варианты могут рассмотреть союзники Украины

Первый вариант заключается в том, что самолеты и другое вооружение будут оставаться за пределами Украины, и НАТО будет пытаться действовать с той стороны границы.

"Это достаточно слабый вариант, потому что баллистические ракеты можно сбивать максимум на 25 км от границы в лучших условиях, а аэродинамические цели - до 160 км (например, с помощью систем Patriot). Можно подтянуть дополнительные комплексы Patriot, NASAMS, IRIS-T и т.д. к польской границе, но эффект будет ограниченным. О самолетах вообще не о чем говорить, потому что сбивать аэродинамические цели ракетами большой дальности смысла нет", - пояснил эксперт.

Инфографика patriot, патриот
Patriot / Инфографика: Главред

Второй вариант заключается в том, чтобы самолеты НАТО залетали в зону, в которой их не могут достать российские системы ПВО, что примерно 100-150 километров от линии боевого соприкосновения. Таким образом иностранные борты будут выполнять задачи по уничтожению крылатых ракет и беспилотников.

"И третий вариант - самолеты заходят еще глубже и выполняют задачи не только над Украиной, но и распространяют свои действия на территорию России", - отметил Криволап.

Какой из вариантов наиболее реален

Среди всех вариантов союзники сейчас, скорее всего, рассматривают как оптимальный именно второй, хотя раньше он бы считался эскалацией и проявлением агрессии.

"Что касается третьего варианта, то есть действий непосредственно против России, то считаю, что рано или поздно они тоже состоятся, но не скоро и точно не сразу. Поэтому сейчас я оцениваю его вероятность как очень низкую", - добавил эксперт.

Как еще могут защищать небо над Украиной страны НАТО

Однако есть еще один возможный сценарий, который заключается в создании отдельного блока, который бы обеспечивал защиту от севера до юга. И если его не начнут формировать уже сейчас, то по крайней мере его будут обсуждать, по нему будут консультироваться, обмениваться мнениями. Рано или поздно такой блок все же надо будет создать.

Смотрите видео о помощи стран НАТО в сбыте воздушных целей над Украиной:

Что самое главное, он отнюдь не будет противоречить блоку НАТО, ведь любая страна, которая входит в НАТО, может создавать вместе с другими государствами собственные военные союзы, объединения и тому подобное.

Бесполетная зона над Украиной - последние новости

Напомним, Главред писал, что после налета российских дронов на Польшу, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова консультировать польских партнеров и делиться собственным опытом по сбиванию воздушных целей РФ.

Впоследствии министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Запад рассмотреть возможность перехвата таких дронов и ракет уже в воздушном пространстве Украины.

Авиационный эксперт, бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап заявил, если даже такое решение примут страны НАТО, возникнет вопрос об эффективности помощи западных союзников.

О персоне: Константин Криволап

Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и Интернет-ресурсах авиационную тематику.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

НАТО ПВО новости Украины Константин Криволап Налет дронов РФ на Польшу
